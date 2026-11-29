Marc Márquez se retira como campeón del mundo tras sumar 459 puntos en una temporada en la que se perdió carreras por culpa de una lesión. Marco Bezzecchi terminó en la segunda posición y Jorge Martín fue tercero tras su compañero de equipo

El Mundial de MotoGP llegó a su fin en la temporada 2026 con la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, celebrado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia). Una prueba que tuvo como vencedor a Raúl Fernández que dominó de principio a fin y en la que superó a Marc Márquez que demostró, una vez más, los motivos por los que ha terminado siendo campeón del mundo otra vez. El piloto de Ducati estuvo cerca de alcanzar al de Aprilia, pero no lo pudo hacer al sufrir sus neumáticos mucho desgaste. Cerró el podio Pedro Acosta quien cerró una gran campaña en la que ha terminado en la cuarta posición de la clasificación general de MotoGP con una KTM que es inferior en el plano mecánico a las Ducati y las Aprilia.

Por su parte, el mayor interés de la carrera del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, más allá de la retirada de Marc Márquez, era saber quién iba a quedar en la segunda posición de la clasificación general de MotoGP. Puesto por el que peleaban los dos pilotos del equipo oficial de Aprilia: Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

El que se llevó esta pelea fue Marco Bezzecchi que fue más rápido que Jorge Martín en el revirado circuito Ricardo Tormo de Cheste. El italiano, lejos del nivel y la velocidad mostradas este mismo sábado, se tuvo que conformar con la cuarta posición que, a la postre, le ha valido para acabar en la segunda plaza de la clasificación general de MotoGP con 419 puntos. El italiano ha acumulado sólo 3 puntos más que Jorge Martín, que ha sumado 416 puntos en esta campaña. El madrileño no tuvo su mejor fin de semana y se tuvo que conformar con el quinto puesto e la última carrera de la temporada, estando lejos de los pilotos punteros.

- Clasificación final del Mundial de MotoGP 2026:

1- Marc Márquez (ESP/Ducati) 459 puntos

2- Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 419

3- Jorge Martín (ESP/Aprilia) 416

4- Pedro Acosta (ESP/KTM) 334

5- Ai Ogura (JAP/Aprilia Trackhouse) 325

6- Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati VR46) 310

7- Raúl Fernández (ESP/Aprilia Trackhouse) 308

8- Alex Márquez (ESP/Ducati Gresini) 208

9- Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 173

10- Enea Bastianini (ITA/KTM Tech3) 167

11- Fermín Aldeguer (ESP/Ducati Gresini) 148

12- Brad Binder (RSA/KTM) 129

13- Luca Marini (ITA/Honda) 125

14- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 87

15- Diogo Moreira (BRA/LCR Honda) 82

16- Franco Morbidelli (ITA/Ducati VR46) 71

17- Johann Zarco (FRA/Honda LCR) 66

18- Joan Mir (ESP/Honda) 39

19- Jack Miller (AUS/Pramac Yamaha) 34

20- Alex Rins (ESP/Yamaha) 31

21- Iker Lecuona (ESP/Gresini Ducati) 25

22- Toprak Razgatliolgu (TUR/Pramac Yamaha) 18

23- Maverick Viñales (ESP/KTM Tech3) 17

24- Pol Espargaró (ESP/KTM) 11

25- Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 6

26- Somkiat Chantra (THA/Honda) 3

27- Takaaki Nakagami (JAP/Honda) 3

28- Jake Dixon (GBR/Honda HRC) 0

29- Michelle Pirro (ESP/Ducati Gresini) 0

30- Jonas Folger (ALE/KTM Tech3) 0

31- Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) 0

32- Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Trackhouse) 0

33- Aleix Espargaró (ESP/Honda) 0