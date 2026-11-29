El técnico del Espanyol espera recuperar pronto a Kike García, un delantero que siempre le ha gustado, y que ayudará a elevar la competencia en la delantera con Roberto

Eder Sarabia, técnico del Espanyol, ha analizado cómo está el vestuario después de lograr dos victorias consecutivas y salir de puestos de descenso. Los 'pericos' vuelven de nuevo a casa tras vencer al Athletic Club la pasada jornada y ahora tendrán en frente un rival como el Getafe, que viene de caer en la Conference League y tras un largo viaje desde Georgia.

El técnico bilbaíno, para empezar, repasó el estado de la enfermería. "Urko todavía no está al 100%, a ver si llega para el Alavés. Creemos que puede ser así. También faltan Kike García y Àlex Calatrava después de la operación. Los demás, en principio, están bien y Edu Expósito la semana pasada se quedó fuera porque al ser una semana tan larga forzar para San Mamés podían ser pasos atrás y de esta manera pensamos que iba a tener una mejor mejoría. Ha completado dos entrenamientos, más el de mañana y está muy bien. Jofre Carreras y Bryan han hecho semana completa. De los internacionales también vamos recuperando. Todos tienen buenas sensaciones".

Cómo está viendo a Javi Hernández

"Es un jugador especial y por eso va con la Selección. Aunque para nosotros también la semana pasada fue un poco especial porque era nuestra segunda y tercera semana contando el parón. Se perdió el trabajo que hicimos, que era muy importante, pero queríamos que los jugadores lo sintieran. Hablé con él y Vanja y lo entendía. Si en marzo se pierde muchos entrenamientos es diferente. Puede jugar de segundo delantero, detrás del punta, tirado a la derecha, etc., en muchas posiciones y es de los máximos asistentes. Me gusta especialmente".

"Urko todavía no está al 100%, a ver si llega para el Alavés; también faltan Kike García y Àlex Calatrava después de la operación"

Qué Getafe espera

"Hemos de ser capaces de llegar a bloque bajo porque es un equipo que también sabe presionar arriba. Entonces, vamos a ver qué proponen ellos. A partir de una buena salida de balón igual podemos ir llevando el partido a lo que queremos, y si no buscar otras alternativas que también las estamos manejando bien. Si se da ese tipo de partido hemos de ser inteligentes, no cometer errores tontos y ver por dónde meter la pelota. A priori vamos a tener algo más el balón, pero vamos a ver porque ellos aprovechan bien los errores y a balón parado te pueden hacer daño. Es verdad que no están en su mejor momento, pero por algo están en competición europea y tienen una gran plantilla. Vamos a necesitar a hacer muchas cosas bien".

El nivel de Fortuño en la portería

"Es uno de esos ejemplos que ponemos de que los futbolistas han de estar preparados para cuando el equipo los necesite. A veces estás cuatro partidos sin jugar y te toca por lo que sea, pero puedes tener una actitud negativa o inteligente preparándote para lo que necesitan de ti. Él ha demostrado que está preparado porque su rendimiento, excelente. Nos transmite mucha seguridad y queremos que vaya creciendo en el juego ofensivo, en la relación con la defensa o en el juego aéreo. Es un grandísimo portero. Con otro portero como Dmitrovic que le hace una competencia importante y ayuda mucho. Estoy muy tranquilo con los dos, irán creciendo juntos y van a ser todavía más importantes".

Eder Sarabia, en sala de prensa. / RCDE

Su evolución en el modelo de juego

"El modelo que tenemos pensado, el equipo cuando más lo desarrolló fue contra el Inter Club d'Escaldes. Ya avisamos que no eran un equipo tan flojo, ya ganó en Conference League al Copenhague y tenía mucho mérito lo que hicimos. Hay muchas ganas en los jugadores de querer desarrollar la idea. Ahora nos falta más entrenamiento y más presión como es LaLiga porque hay puntos en juego y te penalizan más. Ahí nos falta un poquito, pero después es ese proceso en el que quiero que todo se integre de manera natural y que los jugadores me muestren lo que tienen. No sabemos donde está el techo de cada uno porque el modelo de juego no puede ser limitante, sino potenciador. Seguro que nuestro modelo, en el Espanyol será diferente al del Elche CF y FC Andorra porque los jugadores son diferentes y nosotros, también. No nos ponemos plazos, pero estoy contento porque estamos construyendo y siendo competitivos".

Cómo está Kike García

"Aún le quedan unas semanitas, pero está bien. Es un tío espectacular. Como futbolista siempre me ha gustado y le quise fichar hace dos temporadas. Es muy bueno. Eso con calma para que la vuelta sea en el momento que toca en todos los sentidos y nosotros también tenemos casi más ganas que él de que vuelva porque todavía tiene mucho fútbol por darnos".

"Es un grandísimo portero. Con otro portero como Dmitrovic que le hace una competencia importante y ayuda mucho"

Fortuño, en un partido con el Espanyol. / Ángel Fortuño vía Instagram (@angelfv13)

Tres porterías a cero consecutivas

"Han sido en tres partidos donde no nos han hecho tantas ocasiones. Tenemos que tener muchos registros y somos competitivos para ir creciendo con los puntos. Hemos de consolidar más el proceso de crecimiento y no va a ser un objetivo las portería a cero, ha de ser una consecuencia de hacer las cosas bien, como compromiso defensivo, y tener más la pelota. De defender pocas veces y tener la pelota lejos de nuestra portería".

La competencia de Roberto en la delantera

"Nunca he sido de personalizar mucho. Cuando esté Kike García va a tener más competencia y la tiene ya con Marcos, que son jugadores que pueden complementarios. Makar estuvo a punto de entrar en San Mamés porque estaría el partido más para sus condiciones. Marcos está entrenando muy bien, tiene mucho gol y nos va a dar mucho. Con Roberto Fernández hablaba con mi padre el otro día y me decía que hay que intentar que corra menos para que después esté más fresco. Hemos de ayudar a los delanteros tanto con balón como sin balón y que ellos puedan sacar sus cualidades. Roberto un gran partido sin balón, pero hizo un gol en Bilbao extraordinario con una jugada maravillosa y queremos que él y todos tengan más ocasiones y poder jugar más cerca el área. Así podrán tener más opciones"

Los horarios de sus partidos

"Cuando se hacen las cosas es por un motivo y a veces no lo sabemos. Me parece bien que el club muestre su opinión porque esto va también por entender a la afición y muchas cosas. Ahora claramente somos el equipo que más ha jugado lunes y viernes y luego hay planificaciones. Es verdad que no estamos en Copa ni en Europa y nos toca un poco más por ahí. No es fácil del todo, pero nos adaptamos, nos preparamos y ponemos el foco donde tiene que estar. La afición está bastante ilusionada con lo visto hasta ahora y va a estar con el equipo, seguro, a pesar de ser lunes. Contra el Getafe CF es un día importante para poder reforzar muchas cosas, para hacer un buen partido y volver a ganar en casa, que todos tenemos muchas ganas y para poder reforzar todas esas sensaciones que estamos transmitiendo. Queremos ganar con nuestra gente y eso va por estar ellos".