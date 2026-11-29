El filial verdiblanco se impone en un derbi sevillano que dejó goles, de Rafa Oya y Rubén de Sá﻿; expulsiones por roja directa, tanto a Emmanuel Ngoran como a Sergio Niza; y muchos paradones, de Manu González pero sobre todo de Santos

Rubén de Sá celebra su gol en el 2-0 del Betis Deportivo ante el Club Atlético Central. / Real Betis

El Betis Deportivo ha sumado este domingo un reconfortante triunfo en el derbi sevillano ante el Club Atlético Central, en un partido correspondiente a la jornada 13 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación en el que los verdiblancos han sido netamente superiores en los 45 minutos que se jugó 11 contra 11, fue ligeramente mejor en los 27' de 10 contra 11 y acabó dominando con total solvencia los 18' que se niveló 10 vs. 10.

Los goles de Rafa Oya y de Rubén de Sá, sustentados con dos aislados pero providenciales paradones de Manu González﻿, colocan momentáneamente al filial del Real Betis en el quinto puesto, en zona de 'play off' de ascenso con 22 puntos y un partido menos (el aplazado ante el Tenerife B).

Así, aprovechando la derrota del CD Don Benito (21 puntos) ante el Sevilla Atlético y se sube a la quinta plaza a la espera de lo que haga el Xerez CD (21 puntos) ante el Linares Deportivo. El Atlético Central, por su parte, se mantiene en puestos de descenso, aunque empatado a 15 puntos con los tres equipos que le preceden en la tabla.

Rafa Oya encuentra un hueco en el muro levantado por Santos

El Betis Deportivo arrancó buscando con determinación la portería del Club Atlético Central, donde brilló de manera cegadora el meta Santos. En el 7' voló para despejar un potente disparo de Marcos Mora y poco después volvió a lucirse para detener un certero cabezazo de Emmanuel a la salida de un córner.

Incluso llegó a tocar el balón en la definición de Rafa Oya en un mano a mano que acabó con el 1-0 subiendo al marcador en el minuto 17'. Con lo mucho que le había costado adelantarse, casi le empatan en la primera del Central: fue en un testarazo de Juan Gómez, también en un saque de esquina y Manu González sacó una milagrosa mano abajo﻿.

Rubén de Sá regala tranquilidad al Betis y Emmanuel se la quita

Del posible 1-1 se pasó al 2-0 en el 30. En un córner, Enzo Fierro se desmarca, recibe un pase raso, totalmente solo en el área, se gira y la pone en boca de gol para que Rubén de Sá sólo tuviese que colocar su bota para acompañar el balón al fondo de la portería del Atlético Central.

Con todo encarrilado, en la última acción de la primera mitad hubo un inesperado giro de guion con la roja directa que vio Emmanuel -ya antes los visitantes habían pedido un penalti- por un empujón en la frontal. ¿Era ocasión manifiesta? Sí. ¿Último hombre? No, porque Curro Macías estaba justo al otro lado del atacante del Atlético Central. La falta la lanzó Jesús Alfaro con un disparo que se perdió por encima de la portería de Manu González y con el sobresaltado de esa acción se llegó al descanso.

El Betis aguanta bien en inferioridad y Santos evita la goleada

Pese al golpe, Fragoso recolocó a su equipo en el vestuario y el Betis no notó la inferioridad en la reanudación. De hecho, a excepción de otra buena parada de Manu González a disparo de José Pablo Condán, el Betis Deportivo también gozó de las ocasiones más claras del segundo tiempo. En el 53', Rafa Oya imitó la acción del gol de Antony en el derbi pero esta vez el zurdazo desde la frontal salió desviado a córner tras rozar en el cuerpo de un defensor visitante﻿.

Sólo la falta de acierto o, más bien, el exceso de acierto de Santos evitó que los locales ampliasen la renta. El portero del CA Central se lució con manos duras antes un zapatazo de Corralejo; reflejos de balonmano, para bloquear un taconazo Rafa Oya; y agilidad para desviar un derechazo cruzado de Antonio González. La roja directa a Sergio Niza en el 72' anuló la ventaja numérica que tenían los visitantes y el Betis Deportivo no pasó apuro alguno en el tramo final.

Rafa Oya celebra el gol que abría el marcador en el triunfo del Betis Deportivo ante el Atlético Central. / Real Betis

Ficha técnica del Betis Deportivo - Atlético Central de Segunda RFEF

2- Betis Deportivo: Manu González; Mario Navarro, Curro Macías, Emmanuel (45+2'), De Roa; Marcos Mora (Ian Forns 46'), Iván Corralejo (Rica Fúnez 80'), Enzo Fierro (Migue Romero 46'); Rafa Oya (Jorge Oreiro 90'), Antonio González (Fran Batán 80'), y Rubén de Sá.

0- Club Atlético Central: Santos; Soler (Pablo Osborne 46'), Álvaro Sotero (Hugo Esteban 56'), Álex del Río, Juan Gómez (Álex Martínez 56'); De las Marinas, José Pablo Condán (Nacho Sainz 77'); Sergio Niza (72'), Jesús Alfaro, Pedro Bornes; y Juan Antonio.

Árbitro: Francisco José Fernández Cintas (almeriense). Expulsó por roja directa a Emmanuel (45+3') y a Sergio Niza (72'). Amonestó al local Migue Romero y a los visitantes Niza, De las Marinas, Álex del Río, José Pablo Condán y Sachetti.

Goles: 1-0 (17') Rafa Oya; 2-0 (30') Rubén de Sá.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en el Campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol (Sevilla).