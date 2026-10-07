El Celta de Vigo, con Iago Aspas y Antonio Lobato por medio, se ríe del homenaje a Messi en Argentina: "Cómo no se nos ocurrió"

Desde la cuenta oficial de X (antes Twitter) se publicó un mensaje en el que a través de un montaje se veía el homenaje al capitán gallego y una publicidad de Antonio Lobato. Desde Argentina se ha vuelto viral la inclusión de una aseguradora en pleno espectáculo de drones

Argentina se despidió esta pasada madrugada del que para muchos es el mejor jugador de la historia: Leo Messi. El argentino, en el que era su último partido vistiendo la camiseta albiceleste, marcó un gol y repartió dos asistencias ante la débil Benin. Después del encuentro, todo el Monumental se quedó en sus asientos para el homenaje que estaba previsto a Leo Messi y toda su carrera con la selección.

El homenaje tuvo de todo, emoción, lágrimas y hasta momentos para una mezcla entre enfado, vergüenza y cierto asombro por la decisión que tomaron los organizadores de un día tan señalado como es el final de la carrera en la selección de Leo Messi.

El video viral del homenaje a Leo Messi: insultos y bochorno en el Monumental

En un momento dado, sobre el cielo del Monumental, echaron a volar cientos de drones para llevar a cabo un espectáculo a la altura de lo que el homenaje a Messi requería. Cuando toda la grada esperaba que los drones formasen el nombre de Messi, su mítico número '10' o cualquier otro símbolo relacionado con Leo, la sorpresa fue mayúscula.

Los drones formaron en el cielo, el logo en primer lugar y en segundo el nombre de una compañía aseguradora. En el Monumental no faltaron los gritos de asombro y también de enfado por tratar de hacer publicidad en un acto tan señalado como el de la despedida de Messi de la selección de Argentina. Este bochorno, falta de tacto y ciertamente falta de respeto hacia Leo Messi, ha sido aprovechado en España por el Celta de Vigo.

El Celta de Vigo se mofa del marketing del homenaje a Leo Messi

El Celta de Vigo, en un mensaje publicado en X (antes Twitter) muestra un video en el que se ve a Iago Aspas, que esta temporada colgará las botas tras una larga carrera en el cuadro gallego, junto a su familia.

Messi se despidió con honores de Argentina

En el mensaje, en clara referencia al bochornoso juego de drones en el homenaje a Messi, se apunta: "Cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas...". Añadiendo después: "Marketing del güeno".

La cuenta del Celta de Vigo le hizo una pequeña modificación al video original del homenaje a Iago Aspas. De este modo, el momento quedó con un invitado de excepción como el periodista Antonio Lobato, especializado en Fórmula 1, y apareciendo este inmediatamente después del escudo del Celta de Vigo. Las respuestas en redes sociales a este vídeo publicado por el Celta de Vigo no se han hecho esperar.