Villarreal 3-1 Napoli: El Villarreal rompe una maldición de 18 años en Champions con su remontada ante el Nápoles

El Villarreal vuelve a sonreír en la Champions League con una remontada de carácter ante el Nápoles (3-1). Pese a encajar primero, los goles de Mikautadze y Mouriño antes del descanso y el tanto de Tani Oluwaseyi en el tramo final acabaron con una sequía europea de 18 años

El Submarino remontó al Nápoles en La Cerámica con los goles de Mikautadze y Mouriño antes del descanso, y sentenció en el tramo final gracias a Tani Oluwaseyi. El equipo de Iñigo supo resistir cuando más apretaron los italianos y puso fin a una espera de 1.651 días sin ganar en la Champions League.

La Champions League volvía a La Cerámica con una cuenta pendiente para el Villarreal: recuperar el sabor de una victoria europea que llevaba demasiado tiempo resistiéndose. El conjunto amarillo venció por 3-1 al Nápoles en un partido de emociones, errores, reacción y sufrimiento que terminó con la afición grogueta celebrando una noche que puede marcar un punto de inflexión en su aventura continental. El equipo de Iñigo comenzó con personalidad, intentando hacerse con el balón y encontrar espacios a través de jugadores como Alberto Moleiro, pero volvió a tropezar con uno de sus fantasmas: las acciones a balón parado. El Nápoles necesitó muy poco para adelantarse y poner a prueba la fortaleza mental de un Villarreal que, lejos de venirse abajo, encontró una respuesta inmediata.

Un golpe inicial que no apagó al Villarreal

El primer aviso serio del partido llegó por parte de los locales, con Renato Veiga probando fortuna desde lejos y Gerard Moreno buscando portería con un remate de cabeza. Sin embargo, fue el Nápoles quien encontró el camino hacia el gol. En el minuto 8, el conjunto italiano ejecutó un saque de esquina en corto que permitió a Rrahmani aparecer con demasiada libertad en el área. Luiz Júnior respondió con una gran intervención en primera instancia, pero el defensor aprovechó el rechace para firmar el 0-1.

El tanto volvió a poner sobre la mesa las dificultades del Villarreal para defender este tipo de acciones. El Nápoles había encontrado premio en una jugada ensayada y obligaba al equipo amarillo a remar desde muy pronto. Además, Kevin De Bruyne comenzaba a encontrar espacios para lanzar a los suyos, mientras Scott McTominay también amenazaba en las inmediaciones del área.

La ocasión más peligrosa del Nápoles para ampliar su ventaja llegó con un cabezazo de McTominay que hizo temblar a La Cerámica. Poco después, Hojlund conectó otro remate de cabeza que se estrelló en la cruceta. El segundo gol visitante estuvo muy cerca y el Villarreal parecía caminar sobre el alambre.

Mikautadze y Mouriño cambian el partido en dos minutos

Cuando el encuentro amenazaba con complicarse, apareció Mikautadze para devolver la esperanza al conjunto amarillo. El delantero georgiano aprovechó un error de Politano en un pase atrás y se encontró con una oportunidad que no desaprovechó. Con poco ángulo y ante la salida del guardameta, resolvió con precisión para establecer el 1-1 en el minuto 23.

Apenas tres minutos después, Santiago Mouriño protagonizó una acción que levantó al estadio. El defensa uruguayo recibió en una posición alejada de la portería, encontró espacio para armar la pierna y soltó un disparo espectacular que terminó en el fondo de la red. Un auténtico latigazo para completar la remontada en apenas unos minutos y convertir el 0-1 inicial en un 2-1 que desató la euforia. El Villarreal había pasado de sufrir a golpear con contundencia. La ventaja le permitió afrontar con mayor tranquilidad el tramo final del primer tiempo, aunque el Nápoles siguió buscando la manera de hacer daño. De Bruyne tuvo una opción desde la frontal, pero no acertó con el remate, y el equipo amarillo consiguió llegar al descanso por delante en el marcador.

Iñigo protege la ventaja y Luiz Júnior sostiene al Submarino

La segunda parte comenzó con un Villarreal dispuesto a aprovechar los espacios. Moleiro dejó detalles de calidad y estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo que rozó la escuadra. El equipo de Iñigo encontró vías para acercarse al área rival, aunque también tuvo que gestionar los intentos de reacción de un Nápoles que no estaba dispuesto a rendirse. Hojlund pidió penalti en una acción con Luiz Júnior, pero el portero llegó al balón antes del contacto y el juego continuó. El encuentro fue entrando en una fase de mayor tensión, con ambos equipos moviendo sus piezas y el conjunto italiano aumentando su presencia ofensiva.

El Villarreal sufrió incluso una situación poco habitual cuando se quedó momentáneamente con nueve futbolistas debido a la demora en la entrada de los jugadores preparados para sustituir a Gerard Moreno y Mikautadze. La situación generó protestas en La Cerámica, pero el equipo consiguió resistir hasta completar los cambios y reorganizarse. Iñigo movió el banquillo para reforzar al equipo y frenar las embestidas visitantes. Foyth entró por Moleiro y, más adelante, Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi sustituyeron a Comesaña y Gueye. Los cambios permitieron al Villarreal recuperar piernas y mantener una amenaza ofensiva mientras el Nápoles se volcaba en busca del empate.

Los italianos tuvieron sus oportunidades. De Bruyne puso un centro peligroso que estuvo cerca de acabar en remate y Hojlund volvió a encontrarse con Luiz Júnior, que respondió con una parada decisiva tras una pérdida de los locales en la salida de balón. El guardameta brasileño sostuvo a su equipo en un momento delicado y permitió que el Villarreal siguiera defendiendo su ventaja.

Tani Oluwaseyi sentencia y La Cerámica vuelve a celebrar en Europa

El Nápoles apretaba, pero el Villarreal todavía tenía una última respuesta preparada. En el minuto 87, una gran combinación por dentro terminó de cerrar el encuentro. Saliba filtró el balón hacia Ayoze Pérez, que lo dejó en una posición inmejorable para Tani Oluwaseyi. El delantero canadiense no perdonó desde el corazón del área y firmó el 3-1 que liberó definitivamente a La Cerámica. El gol fue un premio al trabajo de un equipo que había sabido sufrir cuando el Nápoles más amenazaba y que encontró en los cambios la energía necesaria para sentenciar. La ventaja de dos tantos dejó prácticamente sin respuesta al conjunto italiano, que vio cómo se escapaban sus opciones de puntuar.

En los últimos minutos, el Villarreal administró la posesión y buscó evitar cualquier sobresalto. El Nápoles apenas encontró argumentos para cambiar el desenlace y la afición amarilla comenzó a celebrar una victoria que llevaba demasiado tiempo esperando. El pitido final confirmó el 3-1 y puso fin a una sequía europea de 1.651 días sin ganar en la Champions League. Mikautadze encendió la remontada, Mouriño firmó uno de los goles de la noche y Oluwaseyi puso el broche definitivo. Luiz Júnior también tuvo su cuota de protagonismo con intervenciones decisivas cuando el partido todavía estaba abierto.

Ficha Técnica

Villarreal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Romero; Saliba, Comesaña, Pape Gueye; Moleiro, Gerard; Mikautadze.

Nápoles: Milinkovic-Savic, Rraahmani, Rafa Marín, Badiashile, Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo, Giovane, De Bruyne y Hojlund.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).