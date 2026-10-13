Lo que Vinicius dijo tras su expulsión ante el Villarreal y el árbitro no pudo escuchar

Díaz de Mera recogió en el acta que el jugador del Real Madrid protestó su decisión "a voz en grito" y "con actitud agresiva", si bien no pudo "apreciar ninguna expresión concreta" del brasileño, que podría perderse el Clásico ante el FC Barcelona

El Real Madrid retomó LaLiga tras el parón con una victoria por la mínima sobre el Villarreal que le permite no descolgarse más y seguir a seis puntos del intratable líder, el FC Barcelona, mientras divisa ya en el horizonte el Clásico que tendrá lugar dentro de dos semanas en el Camp Nou. Pero la actualidad en la 'casa blanca' gira en torno a la crispación existente contra los arbitrajes, lo que hizo que su entrenador, José Mourinho, optase por no comparecer ante los medios tras el choque ante el 'submarino' amarillo, para no caer en otras incendiarias declaraciones que pudieran haberle costado una sanción.

Quien no se librará de la misma, sin embargo, es Vinicius Junior, que en principio será castigado con dos encuentros y no podrá estar frente al Sevilla FC ni el Barça. Fue su expulsión, precisamente, lo que hizo que la indignación se apoderase del Santiago Bernabéu, pasando de la euforia de celebrar el 2-0 en el minuto 73 a las protestas por ver cómo el gol del brasileño era anulado y derivaba en una cartulina roja por su agarrón de pelo sobre Saliba.

El ataque de Vinicius en redes sociales

Tras el encuentro, el propio internacional 'canarinho' elevó más la tensión tras pedir disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados. Compartió una publicación de una cuenta de Instagram que le apoya en la que aparecen varias acciones suyas en diferentes partidos, junto a un claro mensaje que hizo suyo: "Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinicius, qué vergüenza, vaya mafia!". Todo ello, junto a un emoticono de tres caras sonrientes que tapaban las dos últimas palabras.

Lo que dice el acta del Real Madrid - Villarreal

Isidro Díaz de Mera no vio en primera instancia nada punible en la jugada del tanto del '7' madridista, pero fue avisado desde el VAR y no dudó en cambiar su decisión, dando pie a un importante revuelo que también quedó reflejado en el acta, donde el colegiado recogió que el brasileño, "después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva". Además, el castellano-manchego también indició que el madridista "tuvo que ser sujetado por compañeros de su equipo", si bien no pudo "apreciar ninguna expresión concreta" de lo que gritaba.

La insistente pregunta de Vinicius: "¿Por qué tú haces eso?"

A ello, sin embargo, han dado respuesta las cámarasde DAZN, que sí captaron algunas de las palabras de Vinicius cuando el colegiado le mostró la roja tras revisar la jugada en el monitor. "¿Roja? ¡No! ¡No!...", señaló el extremo antes de montar en cólera mientras el resto de jugadores blancos trataban de apartarlo de la escena, ante lo que siguió preguntando al colegiado hasta en cuatro ocasiones: "¿Por qué tú haces eso?".

El lamento de Bellibgham y un empujón como triste colofón

Al mismo tiempo, por su parte, Jude Bellingham, uno de los más indignados con la actuación arbitral, expresaba también su malestar: "Joder. Esto ya no es fútbol". Pero la polémica continuó cuando el protagonista de todo abandonaba el campo y se dirigía al túnel de vestuarios, momento en el que llegó a empujar a un trabajador de LaLiga mientras su compatriota Endrick trataba de calmarlo, algo que tampoco aparece en el acta del encuentro.