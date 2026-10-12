Íñigo Pérez, sobre la lesión de Pépé: "Es un tema complejo porque no es una lesión futbolística"

El técnico del Villarreal ha analizado lo que espera del duelo ante los italianos, que como ellos, también perdieron en la primera jornada, por lo que ambos buscan su estreno triunfo en Champions

El Villarreal busca este martes enderezar su rumbo en la Champions League tras caer en la primera jornada ante el Borussia Dortmund. Los hombres de Íñigo Pérez se miden a otro duro rival como el Nápoles, aunque espera que esta ocasión el factor campo sea determinante.

Los amarillos llegan a la cita después de perder en su visita al Santiago Bernabéu, donde si bien no completaron un mal partido, acabaron sucumbiendo, por eso es primordial tanto la recuperación física como mental. "Estamos todavía en el periodo en el que la fisiología dice que el jugador está recuperando. Una cosa es lo que a uno le pide el cuerpo, le pide la táctica, pero debemos escuchar a los jugadores porque necesitamos energía", ha reconocido.

"Vamos a necesitar de otras cosas, energía, mostrar un rendimiento físico importante para poder superar a este equipo. Pero sí, están capacitados para repetir los 11 que jugaron en el Bernabéu, veremos si es así por decisión técnica o si las demandas físicas y la gestión muscular tienen que ayudarnos. De los 11 que salgan mañana, independientemente de cambiemos el 11, puede ganar", ha añadido para luego responder a otras cuestiones.

El Nápoles también perdió en la primera jornada

"Pienso que las dinámicas de Champions deben estar al margen de la dinámica general o integral que computa todos los partidos. El partido que ellos pierden es contra el finalista del año pasado, campeón de la Premier League, el Arsenal. Es decir, entra dentro de lo posible que ellos puedan perder, como nosotros contra el Borussia fuera de casa. Por tanto, llamar las dinámicas negativas en este caso en la jornada dos... Creo que no es urgente ni para ellos ni para nosotros, otro punto diferente es el que comentaba anteriormente, que es la ilusión, la esperanza, la necesidad emocional de ganar por lo que sucedió el año pasado, por querer celebrar con tu afición por ganar a un equipo como el Nápoles, creo que hay que enfocarlo desde ese prisma y no desde el nerviosismo o la urgencia por la jornada uno en ambos casos".

McTominay está recuperado

"Tienen alguna baja importante como nosotros, también alguna recuperación como la que nombras, que les hace un equipo más completo, más dinámico. Sabemos que pueden jugar con línea de cuatro, con línea de cinco, que dentro de ambas estructuras es un equipo muy adaptativo al rival, un equipo muy completo. Su entrenador tiene una carrera brillante y además, si algo hay que destacar es que su capacidad táctica. Entonces, sí, mañana enfrentamos un equipo importante en muchos aspectos, pero sobre todo la persona que lo dirige nos lo va a poner todavía más difícil".

Falta de definición en ataque

"La estadística dice que sí, que el acierto es algo que nos está faltando, no por creencia, ni por insistencia en los entrenamientos, sino que el acierto muchas veces depende de lo fino y lo certero que estés tú y el portero o rival. En ambos casos creo que se han dado que los porteros rivales han hecho buenas actuaciones y nosotros en momentos determinados no hemos estado todo lo finos que pueden estar estos jugadores".

Importante saber manejar la ansiedad

"Pienso que en el aspecto mental mañana es fundamental, precisamente en casa. El otro día en el Bernabéu estuvimos muy bien, diría que excelente hasta que nos hacen en gol y ahí tenemos 10 minutos en los que de nuevo sufrimos esa pequeña ansiedad por esa sensación, más que por realidad de perder. Es verdad que luego lo corregimos y ya después con el tema de la expulsión también es verdad que nos faltó algo de táctica por mi parte y de claridad por los jugadores, pero hubo un momento que vislumbré otra vez lo que vimos esos partidos y creo que mañana si algo tenemos que tener claro es que eso no debe aparecer. Es preferible que aparezca un peor partido desde el planteamiento del entrenador desde la técnica de los jugadores, que desde la mentalidad, entender que es un partido Champions, que te van a atacar, que vas a atacar, que el partido puede ser largo y que hay que vivirlo con una madurez diferente a experiencias pasadas".

La baja de Pépé

"Es un tema complejo porque no es una lesión futbolística. No soy especialista, pero a priori los especialistas nos han dicho que no va a ser muy larga. Es cierto que tiene contraindicaciones y depende mucho de la evolución de y cómo se sienta en este caso Nico. O sea que tampoco me atrevo a decirte un diagnóstico concreto".

Qué partido espera

"Pienso que habrán visto todos nuestros partidos, por tanto, espero un planteamiento táctico en función a los errores que hemos cometido en el pasado. Creo que además son muy buenos haciendo esto y después tienen una transición ofensiva muy importante que pueden dañarnos y que nosotros hemos sufrido contra el Real Madrid, en el Bernabéu, quizá en el escenario más difícil que hay. Para ello estuvimos excelente. Tuvieron tres o cuatro acciones que entraron dentro de lo normal. Entonces espero ese partido, pero también es un equipo que si quiere abrirlo, que si quiere jugar, que si quiere provocar un poco de caos, está capacitado y lo ha hecho. Por tanto, los primeros minutos mañana será importantes para ver qué escenario tenemos entre manos y a partir de ahí poder ayudarles".

La experiencia de De Bruyne puede ser diferencial

"Creo que la experiencia vivida el año pasado a este grupo de jugadores le da a nuestro equipo un valor también muy importante, puesto que ellos saben qué cosas no quieren repetir, qué situaciones no desean volver a saborear y por tanto, en ambos casos, ya sea por la experiencia de Kevin de Bruyne, de su entrenador y por la experiencia tan cercana que tenemos del año pasado, estoy convencido que en ese aspecto pocos jugadores y en este caso tampoco los dos equipos fallarán".