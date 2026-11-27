El dirigente castellonense ha meditado durante los últimos días una propuesta que le ofrecía un importante salto económico y plenos poderes para liderar un nuevo proyecto en Arabia Saudí, pero finalmente ha optado por continuar en La Cerámica

Miguel Ángel Tena seguirá al frente de la dirección de fútbol del Villarreal. El dirigente castellonense ha decidido rechazar la importante oferta que le había trasladado el Al-Ahli de Arabia Saudí, que pretendía incorporarlo a su estructura deportiva a partir del próximo mes de diciembre.

Así, tras varios días meditando la propuesta y estudiando la posibilidad de emprender una nueva aventura profesional lejos de La Cerámica, ha comunicado a la entidad amarilla su intención de continuar en el proyecto que lleva años ayudando a construir.

La ofensiva del conjunto saudí suponía una oportunidad difícil de rechazar desde el punto de vista económico, además de ofrecerle un papel protagonista en la planificación de un nuevo proyecto deportivo. El Al-Ahli buscaba convertirlo en uno de los principales responsables de su estructura, otorgándole amplias competencias para reorganizar el área de fichajes y apostar por un modelo centrado en la captación de jóvenes futbolistas con potencial de crecimiento y revalorización.

Sin embargo, Tena ha optado por permanecer en Vila-real, donde se ha consolidado como una de las figuras de mayor peso dentro del organigrama deportivo. Su continuidad supone un respaldo a la estabilidad de una estructura que ha sido fundamental en el crecimiento del club durante los últimos años y que trabaja de la mano de Fernando Roig Negueroles en la planificación de la plantilla.

Tres años de contrato y Marcelino, las condiciones que puso

La propuesta del Al-Ahli no se limitaba a una mejora salarial. Según publicó el medio saudí Okaz, Tena había planteado dos condiciones para aceptar el reto de ponerse al frente del proyecto deportivo de la entidad de Yeda.

La primera pasaba por firmar un contrato de tres temporadas, un periodo que consideraba necesario para desarrollar una estructura completa y trabajar tanto en el primer equipo como en la cantera y la academia. El almazorí pretendía disponer de ese trienio como margen suficiente para construir un proyecto a medio plazo, con capacidad de intervenir en todas las áreas deportivas.

La segunda petición habría sido todavía más significativa: la contratación de Marcelino García Toral como entrenador. Tena veía en el técnico asturiano al perfil adecuado para liderar el proyecto y sacar partido a los recursos de un club que aspira a seguir creciendo en el fútbol saudí. Con su negativa definitiva, se entiende que el técnico asturiano no ha querido intervenir en la ecuación ﻿y ha quedado a la espera de otros proyectos para volver a entrenar.

Marcelino García Toral en su etapa como entrenador del Villarreal. / IMAGO

La operación, que también contemplaba la salida del portugués Rui Pedro de la estructura deportiva, no ha terminado concretándose, por lo que el Al-Ahli tendrá que buscar otra alternativa para reorganizar su dirección de fútbol.

Una trayectoria ligada al Villarreal

La decisión de Tena cobra especial relevancia por su estrecha vinculación con el Villarreal, donde ha desarrollado buena parte de su carrera. Antes de asumir las responsabilidades actuales en la dirección deportiva, comenzó su camino en la entidad como futbolista y posteriormente pasó por los banquillos de la cantera, dirigiendo al Villarreal C y al Juvenil.

Miguel Ángel Tena ha sido entrenador interino del primer equipo en dos etapas distintas. / IMAGO

Hace seis años, tras la salida de Pablo Ortells, el club apostó por él para asumir un papel cada vez más relevante en la planificación deportiva. Desde entonces, se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Fernando Roig Negueroles y en una figura clave en la toma de decisiones relacionadas con la confección de la plantilla, los fichajes y la evolución del proyecto futbolístico.

Su conocimiento de la casa, de sus recursos y de la filosofía de la entidad ha sido uno de los factores que han pesado en su decisión de continuar. El Villarreal consigue así mantener a uno de sus principales responsables deportivos, mientras Tena deja pasar una propuesta de Arabia Saudí que le ofrecía unas condiciones económicas muy superiores y la posibilidad de liderar un nuevo proyecto desde cero.