El Al-Ahli prepara un movimiento de calado para reforzar su proyecto deportivo y tiene en el punto de mira a dos mitos del conjunto amarillo; el técnico asturiano lleva tiempo en la agenda saudí, mientras que el director deportivo del 'Submarino' ya ha recibido una propuesta para cambiar de aires

El baile de entrenadores ha comenzado y Marcelino García Toral sigue siendo uno de los más cotizados técnicos sin equipo en estos momentos. El ex del Villarreal está a la espera de un proyecto interesante mientras se le agolpan peticiones en su puerta.

Su próximo gran reto estará casi con total seguridad lejos del fútbol español, aunque está por ver si le termina de convencer alguna de las exóticas propuestas que tiene ahora sobre su mesa.

Arabia tienta al tándem Marcelino-Tena

En este sentido, las últimas informaciones apunta a un interés saudí en la contratación del exentrenador amarillo y del actual director deportivo del equipo, Miguel Ángel Tena﻿. Se trata de un interés que viene de lejos y que ahora viene ganando mucha fuerza. Según informa el diario As, el Al-Ahli se ha puesto en contacto con el director deportivo del Villarreal para conocer su disponibilidad y trasladarle su deseo de incorporarlo a su estructura. De hecho, sería su primera opción para liderar el nuevo proyecto tras la salida de Rui Braz﻿.

Miguel Ángel Tena, actual director deportivo del Villarreal, durante su breve etapa como entrenador interino. / IMAGO

El ejecutivo del Villarreal está estudiando la oferta porque sería bastante interesante en el plano económico.

La propuesta llega en un momento delicado para el club castellonense ya que Tena es una figura fundamental en su organigrama y uno de los hombres de máxima confianza de Fernando Roig Negueroles. Su trabajo estos últimos años le ha convertido en un pilar clave en la planificación deportiva del equipo, por lo que una eventual marcha obligaría al Villarreal a buscar un sustituto en pleno desarrollo de la temporada.

No sería, además, la primera vez que recibe una llamada de un grande del fútbol europeo. A finales del pasado mercado veraniego fue el AC Milan quien se interesó por sus servicios, aunque aquella posibilidad no terminó de concretarse.

Marcelino, a la espera de la llamada

La posible salida de Tena podría abrir la puerta a un segundo movimiento con aroma amarillo. Según ha avanzado Matteo Moretto, el Al-Ahli también tiene a Marcelino García Toral entre sus candidatos para ocupar el banquillo. El técnico asturiano continúa sin equipo desde que puso fin a su etapa en el Villarreal y su nombre lleva tiempo apareciendo en las quinielas del fútbol saudí. El preparador de Careñes ya rechazó una primera propuesta de este club hace varios meses.

La entidad de Yeda ya había seguido sus pasos en anteriores ocasiones, pero ahora la operación podría tomar otro rumbo si consigue convencer primero a Tena. La intención de reunir a ambos en el mismo proyecto daría sentido a una maniobra que va más allá de la contratación de un entrenador.

Marcelino conoce bien el trabajo de Tena y ambos coincidieron en la exitosa etapa del preparador asturiano en el 'Submarino'. La posibilidad de volver a trabajar juntos, esta vez lejos de La Cerámica, es una de las claves de esta atractiva posibilidad.

Un problema inesperado para Fernando Roig

En Vila-real siguen muy pendientes de los acontecimientos. La salida de Tena supondría un contratiempo importante para la estructura deportiva, especialmente por su cercanía a Roig Negueroles y su peso en la planificación de la plantilla, aunque por ahora creen que se trata de una opción muy remota.

Ni que decir tiene que no existe acuerdo ni con Tena ni con Marcelino, pero el interés saudí es real ﻿y la posibilidad de reunirlos ha vuelto a poner al Villarreal en el centro de una operación que puede tener consecuencias importantes para su futuro.