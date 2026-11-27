El técnico del Eldense advierte que la falta de pegada está dejando en nada las buenas sensaciones que da su equipo

Tres derrotas en los cuatro últimos partidos han alzado la voz de alarma en un Eldense que, por ahora, está a cuatro puntos de lal zona peligrosa, pero que no puede dormirse cuando enfrente tiene este sábado al Girona.

El equipo alicantino juega bien, crea, pero no marca. Y eso le está pesando. Dos goles, los que le metió al Sabadell, son los únicos que ha anotado en este tramo de temporada y eso es un lastre que, pese a la mejoría atrás, les está castigando.

En este sentido, Javi Calleja reconocía la mejoría defensiva del equipo, aunque lamentaba la falta de eficacia en ataque y la dificultad para transformar el dominio y el buen juego en ocasiones de peligro y goles. "Hemos mejorado en la faceta defensiva, pero no ponernos por delante y tener más pegada nos penaliza mucho. Tú puedes dominar, puedes jugar bien, pero se tiene que hacer efectivo en área rival", afirma sobre la evidencia de lo que se está viendo en los últimos encuentros. Cambiar la dinámica será clave ante un rival tan duro como el Girona, que tiene una efectividad mayor y un potencial atacante alto. De cara al encuentro de este sábado, el técnico del Eldense destacaba el potencial de su rival, tanto por la calidad de sus jugadores como por su entrenador, Quique Álvaresz, pero aseguraba que el equipo mantendría su identidad y buscaría llevar la iniciativa.

Calleja avisa de lo que trae el Girona

"El Girona está repleto de buenos jugadores y tiene un magnífico entrenador, pero nosotros vamos a salir como hemos salido todos los partidos. Saldremos con la idea de imponer nuestra identidad. Esperamos que nuestro juego pueda hacer daño cada vez que lleguemos al área rival, aunque esto es lo más complicado del fútbol", apunta el madrileño.

Javi Calleja / @RealOviedo

Además, sigue contando con ausencias importantes. El propio entrenador confirmaba las bajas -algunas ya conocidas- de Álex Serra, Guille Macho, Fidel Chaves y Mariano Carmona, aunque no descartaba la vuelta de Jesús Clemente.

Ante lo que le espera, tres partidos en una semana, los dos últimos ante el Tenerife en Copa y Liga, Calleja no quiere que nadie piense más allá y avisa que hay que centrarse únicamente en el Girona. En este sentido, el entrenador subrayaba la igualdad existente en la categoría y la necesidad de preparar cada encuentro de manera individual. "La experiencia me dice que no hay que mirar muy lejos y centrarse en el primer partido", advierte el entrenador del equipo de Elda.