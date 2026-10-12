La última perla del Villarreal, seleccionable por España y Marruecos: de Tercera RFEF a Primera en 10 meses

Iñigo Pérez hizo debutar ante el Real Madrid al joven Nizar El Jmili, que debido a su inusual carrera hasta la elite nunca ha sido internacional en categorías inferiores, por lo que no ha tenido que tomar una decisión al respecto

El Villarreal, pese a ofrecer una buena imagen, se fue de vacío del Santiago Bernabéu, en un partido que se vio envuelto en la polémica por las protestas del Real Madrid tras la expulsión de Vinicius. Pero, a buen seguro, se trata de una cita que jamás olvidará el joven Nizar El Jmili, que hizo su debut en Primera división a sus 21 años. Solo fueron unos minutos, pues sustituyó en el 86' a Moleiro. Pero el extremo zurdo dejó algunas pinceladas de sus cualidades y no se arrugó, pidiendo en todo momento el balón para medirse con Cucurella, aunque le faltó algo de acierto.

Firmado hace dos veranos para el segundo filial del Villarreal, brilla con Albelda en Primera RFEF

Pero lo curioso es que el futbolista castellonense estaba jugando hace solo 10 meses en Tercera RFEF. De hecho, fue hace dos veranos cuando el club de La Cerámica lo incorporó a sus filas procedente del CD Roda, entidad convenida en cuya cantera se había formado hasta llegar al primer equipo, donde brilló con fuerza antes de cambiar de camiseta. Así, su sitio inicialmente estuvo en el Villarreal C, en la cuarta categoría del fútbol español, la cual ya conocía. Pero apenas unos meses después, David Albelda lo hico debutar en Primera RFEF en enero de este mismo año.

Esta campaña, Nizar está siendo uno de los baluartes en el Villarreal B, donde ha disputado seis encuentros, todos ellos como titular, y ha firmado tres asistencias. Eso, unido a las bajas de Pépé y Buchanan, hizo que Iñigo Pérez, que ya lo convocó en la segunda jornada ante el Atlético de Madrid, tirase tanto de él como de José Gaitán para la visita al Real Madrid, propiciando que el extremo cumpliese un sueño al estrenarse en la elite en un escenario de enjundia.

El noveno jugador nacido en Vila-Real en debutar en Primera vestido de amarillo

Además, se trata del noveno futbolista nacido en Vila-real en debutar con el 'submarino' amarillo en la máxima categoría, siguiendo la estela de Héctor Font, César Arzo, Pau Torres y Carlo Adriano, entre otros. En la presente campaña, solo él ha dado de momento el salto procedente del filial. Pero se espera que vaya entrando en los planes del técnico navarro con más asiduidad. De hecho, tiene muchas opciones de entrar también en la lista para el encuentro de mañana martes ante el Nápoles en la Champions, pues seguirán sin estar disponibles tanto Buchanan, lesionado con su selección la semana pasada, como Pépé, debido a una operación ocular.

Blindado hasta 2030 y vigilado desde Marruecos

El estreno de Nizar en LaLiga llegó apenas cinco días después de que el Villarreal anunciara su renovación hasta 2030, definiéndolo en su comunicado como "un extremo de gran talento y habilidad para generar peligro desde los costados, con calidad con el balón, desborde en el uno contra uno y capacidad para dar asistencias y convertir goles".

Su salto a la elite, además, no ha pasado desapercibido en Marruecos, donde varios portales se han hecho eco de su aparición en el Santiago Bernabéu. Y es que, aunque ha nacido y se ha criado en España, sus orígenes le conceden igualmente la nacionalidad marroquí y podría ser seleccionable también por el combinado norteafricano. De momento, debido a su inusual carrera, nunca ha vestido sin embargo la camiseta de ninguna de las dos selecciones en categorías inferiores.