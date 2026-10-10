La reflexión de Fernando Roig, presidente del Villarreal, sobre la venta de futbolistas: "No se le puede cortar la carrera a un jugador"

El presidente del Villarreal cumple 30 años en el cargo y analiza el pasado y el presente del club, el cual descarta como uno de los grandes de LaLiga

Tras más de dos semanas de parón, LaLiga EA Sports reanuda la competición y uno de los partidos estrella de la octava jornada es la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu, donde le espera un Real Madrid que ansía volver a la senda del triunfo.

El submarino amarillo, ahora capitaneado por Iñigo Pérez, ha enlazado dos victorias consecutivas y espera dar la sorpresa en el Bernabéu tras su mal comienzo de curso. "Es el escenario perfecto para poder exponernos y mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima. Sabemos que el rival te va a exigir y te va a someter. En esos escenarios tienes que ser consciente de que te van a atacar y nosotros tenemos que perder el miedo. Como queremos ganar, está bien saber que ellos son buenos, pero es bueno que nosotros nos expongamos", explicó el técnico del Villarreal en una rueda de prensa.

También lo ve complicado Fernando Roig, quien cumple 30 años como presidente del Villarreal. "Difícil, muy difícil. No imposible. Estoy seguro de que vamos a competir. Venimos de dos semanas raras. Este parón no es bueno, demasiado largo. Para todos, eh. No solo para el Villarreal, que el Madrid también ha tenido sus ausentes. A nosotros se nos han lesionado dos jugadores con sus selecciones. Veremos qué pasa en Madrid", asegura en una entrevista con el Diario As, donde también afirma que el Villarreal todavía no es uno de los grandes de LaLiga, pero sí "un club con una identidad muy definida. Cada vez ves más amarillo por todos los lados".

"Hemos consolidado un proyecto, hemos hecho un proyecto sostenible, con dos ciudades deportivas, con mucho fútbol base, porque si en algo creemos es en la cantera. Somos un club que ha crecido porque hemos sabido fichar, pero sobre todo porque hemos sabido formar jugadores y hemos sabido vender. Y eso es ahora trabajo, mérito y responsabilidad de Fernando (su hijo), el consejero delegado. Yo ya casi no decido nada, lo gestiona todo Fernando. Él sabe que primero hay que buscar en casa, en la cantera, y si ahí falta algo, se busca fuera, en el mercado", añade.

En lo que se refiere al mercado de fichajes, Roig asegura que "el Villarreal no es un club vendedor, pero si alguien viene a comprar y paga bien, hay que vender. Primero, porque los traspasos son parte de la economía en el fútbol; después, porque no se le puede cortar la carrera a un jugador". El presidente amarillo pone como ejemplo el caso de Rodri. "Cuando le llamó el Atlético de Madrid él se quiso ir. Yo le dije que esperase un poquito, pero él quiso irse, en mi opinión con demasiadas prisas, como se comprobó después, pero la oferta del Atlético estaba acorde a mercado (20 millones) y nosotros no podíamos cortarle la carrera a un chaval que durante cuatro o cinco años lo había dado todo con nosotros", explica.