Se verá una apuesta arriesgada de Iñigo Pérez en Madrid: "Hay que perder el miedo"

El técnico del Villarreal apuesta por un planteamiento valiente en el Santiago Bernabéu, confirma la baja de Buchanan y recupera a Foyth y Comesaña para una cita exigente antes de recibir al Nápoles

Iñigo Pérez tiene muy claro cómo quiere que compita el Villarreal CF en su visita al Real Madrid. El entrenador navarro considera que el encuentro de este sábado en el Santiago Bernabéu es una oportunidad para demostrar la capacidad del 'Submarino', sin dejarse intimidar por el escenario ni por el potencial del rival. Después del parón de selecciones, el técnico quiere que su equipo recupere el pulso competitivo manteniendo sus señas de identidad.

"Es el escenario perfecto para poder exponernos y mostrarnos, sabiendo que la dificultad es máxima. Sabemos que el rival te va a exigir y te va a someter. En esos escenarios tienes que ser consciente de que te van a atacar y nosotros tenemos que perder el miedo. Como queremos ganar, está bien saber que ellos son buenos, pero es bueno que nosotros nos expongamos", explicó en rueda de prensa.

Iñigo Pérez apuesta por la valentía en el Bernabéu

El entrenador del Villarreal no esconde que conseguir un resultado positivo en Madrid supondría un impulso importante, aunque insiste en que el equipo debe centrarse en su propio rendimiento. "Ganar y dar golpes en la mesa siempre es bueno. Intentaremos que sea así. Este tipo de escenarios te obliga a plantear escenarios tácticos muy concisos, porque si no el error te acaba penalizando. En el pasado hemos planteado partidos en los que hemos estado cerca de puntuar. La idea es esa. Sabedores de la exigencia del rival, mirarnos a nosotros y perder el temor de lo que todo el mundo habla".

El técnico espera un partido en el que su equipo pueda alternar la presión adelantada con el dominio de la pelota, consciente de los peligros que plantea el conjunto blanco. "Imagino un partido en que podemos presionar alto, sabiendo que ellos buscarán atacar la espalda. Con balón, imagino dominando, y ellos esperarán el error, el fallo, para atacar y hacer daño. La clave es cómo vamos a plantear el partido para que no nos dañen. Espero tener acierto en las áreas".

El míster amarillo también defendió su apuesta por la presión alta, una idea que considera fundamental en este tipo de encuentros. "Uno cuando se hace entrenador, imagino que lo que espera que le dé el fútbol o lo que siente, le va modelando y reafirmando sus ideas. En mi caso, por creencia y experiencia, la mayoría de los equipos que no plantean una presión alta en estos escenarios no va a ir bien. En mi experiencia, en estos campos, los escenarios han sido mejores cuando hemos sido más agresivos y cuando hemos estado más cerca de la victoria".

Buchanan, baja; Foyth y Comesaña, disponibles

La principal noticia negativa para el Villarreal es la ausencia de Tajon Buchanan, que sufrió una lesión muscular durante el parón internacional. El entrenador confirmó que el extremo canadiense necesitará tiempo para recuperarse, aunque todavía no existe un plazo concreto para su regreso. "Tajon no estará disponible. Ha tenido una pequeña lesión muscular, le llevará un tiempo fuera de los terrenos de juego. No sabemos cuánto tiempo estará fuera. Él estaba en un gran momento y va a trabajar para volver cuanto antes. Comesaña y Foyth han entrenado bien estas semanas y están disponibles.

El técnico también se refirió a las dificultades que supone preparar el encuentro con numerosos internacionales recién incorporados, aunque descartó utilizarlo como excusa. "No me oiréis nunca quejarme nunca de estas cosas. No gasto energía en algo que está preestablecido. Nosotros nos centramos cómo en un solo día vamos a implantar las cosas que queremos ver en el Bernabéu".

La cantera y las rotaciones antes del Nápoles

El parón también ha permitido a Iñigo Pérez trabajar con futbolistas de la cantera y analizar el arranque liguero. El entrenador se mostró satisfecho con la evolución de Maciá y Diatta, aunque recordó que todavía están adaptándose a las exigencias del fútbol profesional. "Están muy bien. En pretemporada participaron muchísimo. Se han quedado con nosotros porque creemos que tienen las mismas opciones de jugar que el resto, pero sabemos que están en un proceso de crecimiento, a nivel mental y físico".

Respecto a la preparación del siguiente compromiso europeo, ante el Nápoles, el navarro aseguró que no condicionará sus decisiones para el Bernabéu pensando en ese encuentro. "El tema de las rotaciones o las alineaciones, no sé lo que todo el mundo piensa. Yo sé qué equipo tengo y qué jugadores tengo. Ahora mismo el único partido en el que pienso es en el Real Madrid e intentaremos ganar. Sabiendo que las victorias impulsan, veremos qué hacemos en Madrid y plantearemos el del Nápoles. Yo hasta el último momento no sé quién va a jugar, es mi forma de decidir".

El técnico también valoró positivamente el tiempo para reflexionar sobre el inicio de temporada y descartó la necesidad de cambiar radicalmente el rumbo del equipo. "De manera global, las ideas no hay que cambiarlas, sino corregirlas. Los jugadores veo que están cómodos y no veo que haya cambiarlo".

El Real Madrid, un rival difícil de neutralizar

Por último, Iñigo Pérez reconoció la dificultad de frenar tanto las individualidades como los mecanismos colectivos del conjunto madridista, especialmente cuando juega en su estadio. "Pienso que cuando a nivel individual, cuando juegas contra el Madrid y miras sus individualidades, está claro lo que hacen, pero es difícil neutralizarlo. A nivel colectivo pasa lo mismo. Esos partidos, a nivel táctico, te permite ver qué es lo que hacen. Y es más fácil de identificar contra equipos que tienen éxito, sobre todo en su casa. Son más cerrados en lo táctico y más estudiados".