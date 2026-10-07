Buchanan enciende las alarmas en el Villarreal antes del Bernabéu

El extremo canadiense regresa de la concentración internacional con molestias en los isquiotibiales y queda ahora pendiente de pruebas, mientras Comesaña vuelve al grupo tras superar su lesión de tobillo

Salvado el largo parón internacional, el Villarreal comienza ya a pensar con fuerza en el partido en el Santiago Bernabéu, aunque el regreso al trabajo tras el periplo de las selecciones ha dejado una noticia que obliga a Iñigo Pérez a mirar la enfermería. Tajon Buchanan ha regresado con molestias musculares en los isquiotibiales y su presencia ante el Real Madrid está ahora mismo en el aire.

El canadiense deberá someterse a nuevas pruebas en las próximas horas para conocer el alcance exacto del problema y determinar si llega a tiempo para uno de los partidos más exigentes del calendario. La situación no invita, de momento, a asumir riesgos.

El futbolista es seria duda para el Bernabéu puesto que será difícil que pueda completar con normalidad los días previos de preparación del partido. El Villarreal tiene por delante todavía varios entrenamientos antes de viajar a Madrid, por lo que su evolución será la que marque sus opciones de entrar en la convocatoria y, sobre todo, de tener minutos en el coliseo blanco, pero todo apunta a que no podrá llegar a tiempo.

Comesaña vuelve al grupo y Foyth trabaja con normalidad

La de Buchanan es la única mala noticia para el cuadro amarillo. Por contra, Santi Comesaña se ha incorporado de nuevo al trabajo con el grupo después de superar la lesión de tobillo que le ha mantenido cerca de tres semanas apartado.

El centrocampista ya está de vuelta a la dinámica grupal, aunque todavía tendrá que recuperar sensaciones y ritmo competitivo antes de conocer sus posibilidades reales de participar ante el Real Madrid. Lo más lógico es que no porque llega un poco justo.

También avanza favorablemente la recuperación de Juan Foyth. El defensa argentino lleva varios días entrenándose con normalidad al mismo ritmo que sus compañeros y se encuentra en condiciones de ser una alternativa para su entrenador de cara al Bernabéu. Sus opciones de participación son más probables.

A la espera de que se complete el regreso de todos los internacionales, Nicolás Pepe, Logan Costa e Ilias Akhomach ya están de vuelta en Vila-real. En el caso del último, además, las molestias físicas que se habían apuntado durante el parón han quedado descartadas y el atacante ha regresado en perfectas condiciones. Renato Veiga y Pape Gueye son los que todavía deben reincorporarse a la disciplina amarilla.

850 aficionados del Villarreal en el Bernabéu

El equipo no estará solo en Madrid. El Villarreal contará con el respaldo de 850 aficionados en las gradas del Santiago Bernabéu después de que se agotaran las entradas facilitadas por el Real Madrid.

El buen horario del encuentro y el puente festivo han favorecido el desplazamiento de seguidores amarillos, que volverán a protagonizar una de las grandes movilizaciones de la temporada.

El desplazamiento al Bernabéu es, además, uno de los habituales para la afición del Villarreal. La Agrupación de Peñas suele movilizar a un buen número de seguidores en este tipo de partidos y esta vez no será una excepción. 850 amarillos intentarán hacerse notar en uno de los estadios más imponentes del fútbol español y acompañar al equipo en un encuentro que llega después de dos victorias consecutivas.

El Villarreal busca su tercera victoria en Madrid

El momento del equipo ha cambiado en las últimas jornadas. Después de un inicio de Liga complicado, las victorias ante sus dos últimos rivales han permitido recuperar sensaciones y afrontar el regreso a la competición con mayor tranquilidad. Ahora llega el gran reto de visitar al Real Madrid en su estadio.

El Villarreal solo ha conseguido ganar dos de sus 26 partidos de Liga disputados en el Santiago Bernabéu. El conjunto amarillo buscará, por tanto, la tercera victoria de su historia en el coliseo madridista, aunque para ello necesitará llegar con todos sus efectivos posibles.