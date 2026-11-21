Algunos grandes deportistas de nuestro país han tenido guiños o se han identificado como sevillistas o béticos. Algunos como Juan Andreu, sevillista hasta la muerte, o Pablo Martínez, bético de padres a hijos y de abuelos a nietos, dan sus apuestas para el derbi sevillano que se disputa este sábado

Llega una nueva edición del derbi sevillano en donde Sevilla FC y Real Betis Balompié buscan ser los reyes de la capital andaluza. Un partido de fútbol que levanta pasiones y que se espera con ganas. Son muchos los deportistas que han tenido guiños o han mostrado su simpatía por uno y otro club, siendo algunos de los más conocidos Fernando Alonso, que colaboró con el Real Betis en el año 2021, Kristaps Porzingis, que ha lucido la camiseta del club verdiblanco, Jaime Canalejo, que siempre se ha declarado como sevillista, o Ansu Fati, que a través de su padre, Bori Fati, ha dicho en alguna que otra ocasión que está con ganas de volver a vestir la camiseta blanquirroja. Pero los que más lo viven son los que nacen y son de Sevilla, siendo dos ejemplos claros, Juan Andreu, un sevillista hasta la muerte, y Pablo Martínez, un bético que cumple el lema de padres a hijos y de abuelos a nietos.

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con Juan Andreu y Pablo Martínez, dos referentes en el deporte sevillano, para que den su opinión sobre el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié y se mojen con un resultado.

Juan Andreu, ex jugador de balonmano y actual gerente y director deportivo del Sevilla BM Proin, apuesta por la victoria del Sevilla FC

Juan Andreu, gerente y director deportivo del Sevilla BM Proin de balonmano, es un fiel sevillista que apuesta por la victoria del equipo de Nervión contra el Real Betis Balompié en el partido de este sábado. "Yo creo que es un 2-1 para el Sevilla. Creo que hay una mejoría significativa esta temporada, con la aportación de algunos jugadores, sobre todo la llegada de Fofaná".

El ex jugador de balonmano señala que Luis García Plaza ha dado con la tecla en el Sevilla FC y que el equipo tiene argumentos para ganar al Real Betis Balompié. "Creo que es verdad que en los últimos partidos el Sevilla no ha encontrado su juego. Yo, personalmente, pienso que es porque hemos dejado de lado el trivote de Kochorashlivi, Fofaná, Agoumé, para meter los dos delanteros, estoy seguro que Luis García Plaza este fin de volverá a recuperar el centro del campo. Jugamos en casa. Creo que la gente, debido a los últimos partidos, está bastante entusiasmada. Ha vuelto a recuperar un poquito la fe en el equipo y confío en una victoria.

Juan Andreu posa con la camiseta del Sevilla FC. / @SevillaFC

Pablo Martínez, campeón del mundo y finalista olímpico de piragüismo, confía en el triunfo del Real Betis Balompié

Pablo Martínez, campeón del mundo de piragüismo y que fue finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, es un aficionado muy bético que no duda en que el equipo que entrena Manuel Pellegrini se llevará el triunfo contra el Sevilla FC. "1-3. Yo veo que el Betis esta haciendo un inicio de temporada fantástico".

El piragüista, sin embargo, es comedido ya que cree que no hay derbi sevillano fácil. "Después del parón de selecciones a ver que tal vienen internacionales y demás, pero es el favorito. Sin embargo, el Sevilla también ha empezado muy bien pese a las ultimas temporadas y la situación con la directiva.. y bueno en el Ramón Sánchez-Pizjuán nunca es fácil un derbi. Por lo que veo un partido apretado muy apretado pero que el Betis acaba llevándose".

Pablo Martínez, con su compañero Tano García de la Borbolla, ambos béticos. / ESTADIO Deportivo

Fernando Alonso, Carlos Alcaraz, Jaime Canalejo, Kristaps Porzingis, Feliciano López y Ansu Fati... otros deportistas que han hecho guiños a Sevilla FC o Real Betis Balompié

Algunos deportistas han mostrado su simpatía, han hecho guiños o directamente han colaborado con el Sevilla FC o el Real Betis Balompié durante estos años.

Uno de los casos más sonados fue cuando Fernando Alonso y el Real Betis Balompié se estrecharon la mano en el año 2021 porque ambos compartieron el lema "El Plan" para tener éxitos durante los años 2021 y 2022.

Jaime Canalejo, remero olímpico y uno de los mejores de España, siempre ha dicho ser sevillista y de hecho hace pocos días participó en la regata Sevilla - Betis que ganó el Sevilla FC.

Otro gran deportista que ha lucido la camiseta del Real Betis ha sido Carlos Alcaraz que hace tiempo comentó que su abuelo, natural de Sevilla como lo es su madre, era un aficionado del equipo verdiblanco.

Carlos Alcaraz, posando con la camiseta del Real Betis. / @RealBetis

Por otro lado está Ansu Fati, formado en las categorías inferiores del Sevilla FC que se marchó al FC Barcelona, pero que siempre ha estado abierto a volver al club de Nervión tal y como ha declarado en alguna ocasión su padre, Bori Fati.

Por último, está el caso de Kristaps Porzingis, jugador letón de la NBA, que ha lucido la camiseta del Real Betis Balompié en más de una ocasión en los Estados Unidos debido a que se hizo bético durante su paso por el CB Sevilla.