Villarreal - Nápoles: Alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la jornada 2 de la UEFA Champions League

Los dos equipos necesitan la victoria después de comenzar su andadura con sendas derrotas, frente a Borussia Dortmund y Arsenal respectivamente. El conjunto que entrena Iñigo Pérez sigue buscando encontrar su mejor nivel de juego después de un inicio de temporada irregular

Partido más importante de lo que parece el que juegan este martes, a partir de las 21:00 horas, Villarreal CF y Nápoles correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Es cierto que el torneo no ha hecho más que arrancar, pero también lo es que los dos equipos comenzaron perdiendo y que una segunda derrota supondría un problema para terminar entre los 24 primeros y, por tanto, clasificarse para las eliminatoria de la mejor competición del mundo de clubes.

El Villarreal CF llega a este partido después de haber dado una buena imagen contra el Real Madrid, pero frente al que acabó perdiendo por 1-0. El equipo que entrena Iñigo Pérez no termina de arrancar tras haber hecho un inicio de temporada bastante irregular. Los únicos jugadores con los que no podrá contar el entrenador del Villarreal CF son Tajon Buchanan, que se lesionó con Canadá durante el parón de selecciones, y Nicolas Pépé. El equipo amarillo necesita el triunfo después de su derrota en la primera jornada contra el Borussia Dortmund por 3-2.

Por su parte, el Nápoles, que inició su andadura en la UEFA Champions League con una derrota contra el Arsenal (0-1), llega a este partido en buena dinámica tras golear al Frosinone por 3-0 en el encuentro que disputó este pasado fin de semana correspondiente a la Serie A.

Alineaciones posibles del Villarreal CF - Nápoles:

Villarreal CF: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Gueye; Moleiro, Akhomach; y Ayoze.

Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Spinazzola; Rafa Marín, Lobotka, De Bruyne; David Neres, Lang; y Hojlund.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).

¿Dónde ver por TV el partido Villarreal CF - Nápoles de la UEFA Champions League?

El partido que disputan el Villarreal CF y el Nápoles comienza a las 21:00 horas en el Estadio de La Cerámica y se podrá ver por Movistar+ a través de su canal Movistar+ Liga de Campeones 3 el cual también se puede sintonizar en Orange TV. El encuentro corresponde a la jornada 2 de fase de liga de la UEFA Champions League.

Villarreal No Iniciado - Napoli

¿Cómo seguir online el partido Villarreal CF - Nápoles de la UEFA Champions League?

Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica del encuentro entre el Villarreal CF y el Nápoles. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club español y de la entidad italiana habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 2 de fase de liga de la UEFA Champions League.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Villarreal CF - Nápoles de la UEFA Champions League?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Villarreal CF y el Nápoles correspondiente a la jornada 2 de fase de liga de la UEFA Champions League.