Alberto Moleiro: "Hablé con Rafa Marín, me dice que me va a dar muchas patadas, vamos a ver si es verdad"

El extremo del Villarreal ha bromeado sobre su reencuentro con el central del Nápoles, aunque sobre todo piensa en darle una victoria a la afición, algo que no pudieron conseguir la pasada temporada

Junto a Íñigo Pérez ha comparecido en sala de prensa Alberto Moleiro. El futbolista amarillo ha valorado la derrota del pasado fin de semana a manos del Real Madrid. "Sí que es verdad que llegamos en un buen momento. Nos costó arrancar. Es lógico, cuando viene un entrenador nuevo, se necesita un periodo de tiempo, pero nos encontramos muy bien y con las ideas muy claras. Sabemos lo que nos vamos a encontrar mañana y estamos seguros de que va a salir bien, y tenemos la plena confianza", ha expresado el tinerfeño.

Pasando ya página y mirando a la Champions, Moleiro ha reconocido que el equipo tiene una espina clavada con la competición por el papel de la pasada temporada, que esperan sacarse este año. "Sí, es verdad que el año pasado no lo hicimos bien en esta competición, pero el primer partido que tuvimos contra el Borussia competimos a un gran nivel en un escenario muy difícil, les pusimos las cosas muy complicadas y hasta merecimos llevarnos el empate. Pero tenemos ganas del partido de mañana, de darles a la afición lo que el año pasado no pudimos en Champions, que es la victoria. Por ellos, por nosotros. En ese sentido tenemos el aprendizaje y somos un equipo más fuerte, y seguro que este año va a ir mucho mejor", ha admitido.

La Champions no da margen para relajarse

"No dudo que el año pasado no queríamos la victoria desde el primer partido, pero sí, esta competición no espera por nadie. Desde el partido uno tienes que ir a por los tres puntos con ambición y con ganas. Independientemente del rival que tengas delante, tienes que tener tu identidad y tu ambición, y seguro que mañana el equipo lo va tener. Vamos a ir con muchas ganas y confianza para llevarnos la victoria".

Qué partido espera ante el Nápoles

"Nosotros tenemos las ideas muy claras de qué hacer, vamos a jugar cómo sabemos, cómo hemos entrenado previo al partido y vamos a ver qué nos espera mañana y a partir de ahí haremos una cosa u otra. Lo que no nos va a faltar son las ganas de ganar, ese hambre por conseguir la victoria desde el minuto uno y yo creo que va a ser así".

Vienen ahora muchos partidos seguidos

"Sí, mañana tenemos otro partido, esto no para. Olvidado no, porque al final consigues un aprendizaje del otro día, que jugamos muy bien en un escenario muy difícil ante un gran rival, de los mejores del mundo. El equipo compitió, se enfrentó a los mejores jugadores del mundo y dio la talla, incluso merecimos más. Pero bueno ahora lo que toca es pensar en mañana y sacamos buen aprendizaje del otro día".

En qué posición va a jugar

"Esa pregunta a mí no. Yo siempre lo digo, yo me siento muy bien en el campo. Yo me siento mejor dentro del campo, donde me pidan y donde me pongan. Ahí lo daré todo".

Qué rival espera

"Esperamos un partido complicado. El Nápoles tiene jugadores de gran nivel y con mucha experiencia. Va a ser un partido muy difícil en el que tenemos que dar nuestro 100% para sacar la victoria. Lo vamos a hacer, estoy seguro. Y de Rafa, hablé con él esta semana, me dice que me va a dar muchas patadas, pero bueno vamos a ver si es verdad".