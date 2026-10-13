Mourinho y el arbitraje ante el Villarreal: "Voy a decir solo una cosa: ﻿os invito a ver el primer minuto del partido"

Después no aparecer por la sala de prensa tras ganar al conjunto amarillo, Mourinho ha comparecido antes de medirse a la Roma, donde muchas preguntas fueron sobre el partido del pasado sábado

José Mourinho ha vuelto a pisar una sala de prensa después de negarse a hacerlo el pasado sábado tras lo sucedido en el Real Madrid - Villarreal, por lo que como era de esperar, aunque fuera la previa del duelo contra la Roma, se le preguntó por el sábado.

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"No tengo nada que decir. Es un partido de Champions", respondió a la primera pregunta, pero volvieron a insistirle, y tras pensar un segundo, dijo: "Voy a decir una cosa solo: os invito a ver el primer minuto del partido del Villarreal. Vedlo y hablamos el sábado".

Mourinho no quiso seguir hablando de los árbitros, pero antes de cambiar de tema, dejó otro mensaje: "Si me preguntas si mis jugadores actúan cohibidos en la Liga es por algo. Yo me fío de todos los árbitros antes del partido, en Europa y en el campeonato. Lo único que me hace resoplar es cuando se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda. Aparte de esto tengo confianza y espero que todo vaya bien".

Además, el portugués aprovechó el escaparate internacional para arremeter contra la prensa española: "Veo a la gente en la comunicación en España poco directa. Seguramente que la prensa italiana está más interesada en el partido. Nos vamos a ver el sábado, así que mejor ir al otro lado".

Tras ganar al Inter, ahora la Roma

"En el primero pudimos sacar tres puntos con tres jugadores suspendidos y ahora nos toca Roma. Equipo fuerte, motivado por volver a jugar Champions en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan".

Fede Valverde, como lateral derecho

"Ante el Villarreal, el entrenador del Madrid lo ha hecho muy bien. Encontramos lo que buscábamos. Teníamos muchas soluciones ofensivas para cambiar, pero entendí que era mejor cambiar el perfil del lateral derecho. Fede podía marcar diferencias. Esta vez salió bien, no siempre. Solo hay un Fede, es solo una situación que se ocasiona porque tenemos dos laterales muy buenos".

Su vuelta a Roma

"No lo debo decir yo. Inter y Roma son los dos más fuertes de Italia. Son buenos recuerdos para mí. Los he visto a los dos y son los más fuertes. Estoy preparado para el regreso. Roma y yo queremos ganar, el amor se olvida. Es un partido más. Si logro olvidar dónde estoy y contar qué pasó, es un partido más. Lo estoy haciendo. No es aún la verdadera presión de la Roma. Creo que llegará después. Quizá nos veamos más adelante. Me gano a la gente siendo yo. Cuidando los intereses del club por encima de los míos. Por eso la gente se identifica. Ganamos la Conference, jugamos la final de la Europa League. Me han tratado muy bien en muchos clubes, pero esta gente es especial".

El Real Madrid busca la segunda victoria en Champions

El Real Madrid llega al partido contra la Roma (estadio Olímpico, a las 21.00 horas con la intención de sumar su segunda victoria en esta Liga de Campeones, después de haber debutado con un 2-1 ante el Inter de Milan. El equipo de Mourinho busca además mejores sensaciones en Europa tras haber encajado ya dos derrotas en LaLiga, frente al Betis y al Atlético de Madrid.

El equipo blanco afronta el encuentro con varias ausencias confirmadas: Raúl Asencio y Rodrygo por lesión, Ferland Mendy por no estar inscrito en la competición y Éder Militao, descartado por el técnico para este encuentro. Por su parte, la Roma cosechó un empate a domicilio contra el Fenerbahce en su debut en Champions siete años después.