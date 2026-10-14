Roma - Real Madrid, en directo el partido de la jornada 2 de la Champions League en vivo online

Sigue en directo el partido de Liga de Campeones entre Roma y Real Madrid en el Olímpico...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en el Olímpico entre la AS Roma y el Real Madrid...

Jose Mourinho al Olímpico para enfrentarse a una Roma que es tercera en la Serie A. Ambos se han enfrentado 13 veces a lo largo de la historia con un balance de ocho victorias para los merengues y tres para los romanos. El último precedente fue un partido en el Olímpico que acabó 0-2 para los blancos... ¿Cómo acabará hoy el partido?

La Roma y el Real Madrid se miden esta noche en el Olímpico de Roma en lo que supondrá la vuelta de José Mourinho ante uno de sus últimos exequipos. Allí conquistó la primera Conference League de la historia en 2022, aunque ahora al frente de un conjunto blanco quiere sumar su segunda victoria en la máxima competición europea.

Los de Mourinho comenzaron su andadura en la Liga de Campeones con una victoria frente al Inter de Milán en el Bernabéu (2-1) tras una segunda parte muy sufrida. Mourinho tiene las bajas seguras de Asencio, Rodrygo, Mendy y Militao.

Por su parte, el equipo de Gian Piero Gasperini llega al duelo contra el Real Madrid en tercera posición en su liga doméstica, tras cosechar cuatro victorias y dos empates, con un juego que despierta de nuevo la ilusión de una afición romanista que añora al equipo que ganó la Liga Conferencia en 2022, precisamente con Mourinho al frente. La Roma vive esta temporada su regreso a la Champions siete años después, desde el curso 2018/2019, edición en la que fue eliminada por el Oporto en octavos de final. En su debut este año, cosechó un empate a uno frente al Fenerbahce.