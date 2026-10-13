La reflexión de Tchouaméni sobre el Balón de Oro: "Lo merece Mbappé, y si no es Kylian, otros franceses como Ousmane y Olise"

El centrocampista del Real Madrid asegura que sabe cómo deben mejorar el juego, ha tenido charlas con Mourinho y sobre el Balón de Oro lo tiene claro, un francés

Aurélien Tchouaméni ha atendido a los medios de comunicación junto a José Mourinho en la rueda de prensa previa al choque que disputarán este miércoles ante la Roma en el Olímpico aunque la previa sigue marcada por el enfado del conjunto blanco por el arbitraje del pasado fin de semana frente al Villarreal.

"No quiero hablar de los árbitros. Intentan hacer lo máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que ganamos y toca mirar hacia adelante", ha comenzado diciendo el galo, que fue cuestionado sobre la posibilidad de jugar con un centro del campo más creativo: "Tengo mi opinión sobre eso y el resto es vuestro trabajo, sobre lo que necesitamos. Con lo que tenemos lo damos todo. Somos elite en algunas características, pero lo más importante es trabajar con equipo en el centro del campo".

Al francés le quisieron sacar algo más sobre esa respuesta y le insistieron en si podía dar su opinión. "No voy a hablar de ese tema. Lo más importante es el tema de mañana. Se lo puedes preguntar al entrenador o al presidente, pero yo soy un jugador. Tengo mi opinión, pero no hablaré de eso hoy. Para nosotros, lo máximo está en el campo. Puedes preguntar a los delanteros sus relaciones. Lo que yo veo es que tenemos una buena relación grupal y cada jugador trata de ayudar al máximo. Y ahora el fichaje de Diomande nos ayuda un poco más. Lo daremos todo para ganar títulos", explicó.

Qué opina de la Roma

"Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo. Veo sus partidos y será complicado. Es fuera de casa, además, pero tenemos calidad para ganar. Lo intentaremos".

Nota algo distinto este año en Champions

"Sabemos que cuando jugamos para el Madrid hay críticas. Lo más importante es tener la cabeza fría y tratar de mejorar como equipo. Podemos hacer las cosas mejor, seguro, y trabajamos para mejorar día a día. Lo más importante es lo que ganemos al final de la temporada. Y lucharemos por ello".

Nota algún problema con el juego del equipo

"Hay muchas cosas que podemos mejorar. Con balón seguro que no hemos jugado a nuestro mejor nivel desde el inicio, pero lo trabajamos en el entrenamiento y seguro que mejoraremos. Tenemos que correr de manera inteligente. Son estadísticas. A veces demuestra lo que tenemos que hacer y a veces no. En ocasiones seguro que lo hemos hecho bien y no hemos corrido tanto".

Ha hablado con Mourinho

"Sí, hemos hablado y me dijo lo que quería, cómo puedo ayudar. Poco a poco estoy recuperando mi nivel y mi nivel físico".

Qué le pide Mourinho

"En Valencia me pidió equilibrio, es importante con todos los jugadores ofensivos que tenemos. Y que mire hacia adelante con balón, que marque goles, pero sobre todo el equilibrio".

El Balón de Oro

"Lo merece Kylian (Mbappé). Ha hecho una temporada increíble y si no es Kylian, otros franceses como Ousmane y Olise, que lo han hecho muy bien".