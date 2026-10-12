Preocupación en el CTA por la actitud del Real Madrid: Vinicius, el último ejemplo

La polémica por la expulsión de Vinicius ante el Villarreal ha vuelto a poner el foco en la relación entre el Real Madrid y los árbitros. Una situación que preocupa dentro del CTA, donde consideran que las protestas del club blanco alimentan un clima de tensión que amenaza con enquistarse

"No entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja, no entiendo", dijo Aurelien Tchouaméni a los medios oficiales del Real Madrid sobre la expulsión a Vinicius en el partido de liga ante el Villarreal. Unas declaraciones en la línea de la manera de actuar del club ante lo que consideran una nueva polémica, algo que el mundo del fútbol coincide en que no es así.

Por su parte, Mourinho prefirió no comparecer en sala de prensa después de un partido marcado por la polémica arbitral y la expulsión del atacante brasileño. Lo hizo por la posibilidad de que sus declaraciones pudieran acarrearle una sanción. Esa decisión no resulta novedosa en el entrenador portugués, que, a lo largo de su carrera, ha alternado extensas comparecencias ante los medios de comunicación con otras ocasiones en las que ha optado por guardar silencio.

El acta del árbitro Isidro Díaz de Mera recoge las protestas "a voz en grito" de Vinicius hacia el colegiado, al que se dirigió con "actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", tras recibir la tarjeta roja en el minuto 73 de partido. El escrito también explica que Vinicius fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos".

El resumen es que tanto el VAR como Díaz de Mera acertaron expulsando a Vinicius, pero lo que no tiene explicación es la respuesta del brasileño ante un acto que había cometido sin provocación previa ninguna. Dicha reacción podría dejar a Vinicius sin disputar El Clásico ante el Barça en el Camp Nou el próximo 25 de octubre.

En el CTA están preocupados

Dentro del CTA, son varias las personas preocupadas por el clima de crispación que se genera después de cada partido del Real Madrid, con el club blanco protestando jugadas que no dejan lugar a dudas o a la interpretación, como la de Vinicius este fin de semana ante el Villarreal.

En el Comité Técnico de Árbitros son varios los que piensan que el club que preside Florentino Pérez quiere desprestigiar el organismo y por eso organiza esta campaña de acoso y derribo contra los árbitros, la cual también afecta a la propia competición. Además, ante la actitud del conjunto madridista, no ven factible que la situación mejore, ya que para ellos el Real Madrid solo busca la confrontación. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) va más allá y considera que los blancos ya han cruzado el límite al hablar de corrupción e insinuar fallos premeditados.

Desde el CTA recalcan la normalidad absoluta a la hora de las designaciones arbitrales para los partidos del Real Madrid. Los árbitros lo siguen considerando un regalo, ya que se trata de uno de los mejores equipos del mundo, conocedores de que la presión forma parte de su trabajo.

El próximo domingo 18 de octubre, a las 18:00 horas en el Sánchez-Pizjuán, volverá a jugar el Real Madrid ante el Sevilla FC en LaLiga. Veremos ahí si se repite la forma de actuar del cuadro blanco contra el colectivo arbitral.