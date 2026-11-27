El técnico salmantino continúa dando forma a su cuerpo técnico en Craven Cottage, donde busca trasladar parte de los métodos y conocimientos adquiridos en su etapa en el Real Madrid

El Fulham ha incorporado a Jesús Rueda como segundo entrenador﻿, un fichaje que vuelve a evidenciar la estrecha relación de Álvaro Arbeloa con el Real Madrid y su apuesta por rodearse de profesionales que ya conoce de su etapa blanca. Ambos coincidieron en el club blanco en la temporada 2025/2026, en la que Rueda formó parte de la estructura técnica del primer equipo y trabajó inicialmente con Xabi Alonso.

Su llegada al conjunto londinense supone un nuevo capítulo en una trayectoria que ha ido ganando peso en los banquillos y los departamentos de análisis. Rueda aterrizó en el Real Madrid en agosto de 2025 como especialista en acciones a balón parado, una parcela cada vez más determinante en el fútbol moderno y a la que el club quiso dar un impulso con la llegada del técnico tolosarra.

Sin embargo, sus funciones cambiaron meses después. Con la llegada de Arbeloa al banquillo en enero de 2026, pasó a desempeñar labores de análisis táctico y apoyo al cuerpo técnico, participando en la preparación de los encuentros y en el trabajo de estudio de los rivales. Aquella experiencia terminó en verano, cuando abandonó la entidad madridista, aunque su relación con el ahora entrenador del Fulham siguió intacta.

Un perfil especializado que ya dejó huella en Valdebebas

La conexión entre ambos quedó patente en la despedida de Rueda del Real Madrid, donde quiso agradecer la oportunidad de formar parte del primer equipo y cumplir una aspiración que llevaba persiguiendo desde niño. "Cumplir un sueño que llevaba conmigo desde niño", escribió al recordar su paso por el club, dedicando también palabras de agradecimiento a Xabi Alonso y Arbeloa por la confianza depositada en él.

El técnico salmantino respondió públicamente a aquella despedida con un mensaje que reflejaba la buena sintonía entre ambos. "¡Ha sido un lujo poder trabajar a tu lado!". ﻿Una relación profesional que ahora tendrá continuidad en la Premier League, donde Rueda asumirá un papel importante dentro del equipo de trabajo del español.

El nuevo ayudante cuenta con una trayectoria que va más allá de su experiencia en el Real Madrid. Anteriormente trabajó como segundo entrenador en el CD Leganés, entre 2023 y 2025, y en la UD Ibiza en 2022. También pasó por el Real Valladolid, donde estuvo entre 2016 y 2021, y trabajó como ojeador en la Federación de Castilla y León.

Jesús Rueda en su etapa en el Leganés.

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cuenta con un máster en análisis táctico y scouting por la RFEF y la licencia UEFA PRO, una formación que avala su perfil para asumir responsabilidades dentro de un cuerpo técnico de primer nivel.

Arbeloa sigue trasladando su sello madridista a Londres

La incorporación de Rueda no es un movimiento aislado. Arbeloa ha recurrido también a futbolistas con los que mantiene una estrecha relación desde su etapa en el Real Madrid para reforzar el proyecto del Fulham. Gonzalo García, César Palacios y Manuel Ángel son algunos de los jóvenes que han encontrado acomodo en el conjunto inglés, en una apuesta por jugadores que conocen sus ideas y que han crecido bajo la estructura madridista.

El entrenador continúa así construyendo un equipo a su medida, apoyándose en profesionales de confianza y en futbolistas que conocen su metodología. Su pasado en Valdebebas sigue teniendo un peso importante en la configuración del Fulham, tanto en el vestuario como en el cuerpo técnico, al que ahora se suma un nuevo integrante.