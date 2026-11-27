El club extremeño defiende el precio de las entradas para la visita bética que tanta polémica con lo sucedido el curso pasado contra los nervionenses: "No es ningún disparate"

El precio de las entradas para el partido de Copa Del Rey del próximo martes 1 de diciembre (21 horas) que enfrenta al Betis con el Extremadura en el Francisco de la Hera ha generado enorme polémica, hasta el punto de la amenaza de boicot del beticismo.

El Extremadura quiso priorizar a sus aficionados, retrasó la decisión acerca del cupo de entradas que se cedería al Real Betis y añadió un extra al precio general de 40 euros de manera que a los verdiblancos le costaría alrededor de 60-70 euros la localidad, lo que generó múltiples reacciones y un comunicado de Gol Sur 1907.

El Extremadura reculó y mandó 3.000 entradas a 40 euros

Finalmente, el Extremadura 1924 reculó y decidió enviar al Betis 3.000 entradas a un coste de 40 euros por ticket, el mismo que al resto, lo que amainó el vendaval, pero no apagó de todo el fuego, pues sigue considerándose que el precio es alto.

El Francisco de la Hera será el escenario del Extremadura-Betis. / @CDExt1924

Por ello, el club de Almendralejo ha salido al paso de las críticas y ha explicado el motivo de imponer esta tarifa para la visita del Betis en la segunda ronda de la Copa del Rey, utilizando como justificación al Sevilla Fútbol Club.

El club defiende su decisión con el Sevilla de por medio

"El año pasado, en el partido del Sevilla, se agotaron las entradas en 24, 48 horas. Tuvimos mucha petición; por lo tanto, eso es un síntoma inequívoco de que fallamos a la hora de establecer los precios. Eso es indudable", explicó el secretario del consejo de administración del Extremadura, Pepe Reynolds, que defendió la política de precios del club y entiende completamente justificado la subida del precio por la entidad del rival.

"Nos enfrentamos a un equipo de Champions como es el Betis con un Extremadura recuperado y a las puertas del fútbol profesional, por lo que es lógico esta decisión", apuntó en la Cope Reynolds, que en absoluto cree que el asunto se les haya ido de las manos: "Los 40 euros a mí no me parece un disparate, si en realidad nos gusta el fútbol".

"Es impresionante que nos hayan tocado Sevilla y Betis"

Además, el directivo celebró que por segundo año consecutivo les haya tocado uno de los dos clubes hispalenses después de que en el ejercicio pasado se midiera contra el Sevilla. "Es impresionante que el año pasado tocara el Sevilla y este año el Betis, os ha tocado el gordo de la lotería dos veces, nos decían en broma. Estamos contentísimos con la posibilidad de albergar un gran partidazo otro año más", apuntó.

No obstante, Reynolds quiso dejar claro que, más allá de la importancia de recibir al Betis, su prioridad es la competición liguera y el partido que disputan antes de la cita copera: "Nosotros tenemos el foco en el partido del Cacereño, sin duda. Para nosotros es muy importante recuperar la buena senda en la liga, porque es realmente nuestra competición".