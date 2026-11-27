El internacional español, que ya ha dejado completamente atrás sus problemas musculares, se ve preparado para asumir protagonismo en un momento clave del curso; la sanción de Fermín López, que se perderá los próximos dos compromisos ligueros, le abre la puerta de la titularidad

﻿Dani Olmo ﻿ha confirmado que está completamente recuperado de su última lesión y listo para entrar en los planes de Hansi Flick con plenas garantías.

La baja de Fermín López, que no estará ante el Deportivo ni el Atlético de Madrid por sanción, abre una interesante oportunidad para un Olmo que quiere recuperar continuidad y peso dentro del equipo. Con total naturalidad, el catalán se ha postulado para cubrir esta ausencia desde ya. "Fermín es una baja importante y lo vamos a echar en falta, pero tenemos jugadores para jugar en esa posición. Yo mismo estoy preparado para jugar", ha afirmado en la inauguración de una nueva 'Cruyff Court' en su localidad natal, una de las pistas urbanas impulsadas por la Fundación Cruyff para acercar el deporte a los más jóvenes.

El futbolista, que ha apadrinado esta nueva instalación, ha sido todavía más contundente al hablar de su estado físico, dejando claro que ya no arrastra molestias y que puede competir al máximo nivel. "Estoy al cien por cien. Con ganas de ayudar al equipo a ganar".

El objetivo del Barça antes de Navidad

Olmo también ha repasado el exigente calendario que tiene por delante su equipo antes del parón navideño. El equipo de Flick afrontará cinco encuentros de LaLiga, ante Deportivo, Atlético de Madrid, Celta, Málaga y Real Sociedad, además de un duelo de Champions League de altos vuelos contra el Manchester City.

El internacional español tiene claro que el vestuario no quiere dejar escapar puntos en este tramo de la temporada y se ha marcado un objetivo ambicioso para las próximas semanas. "El objetivo claro es ganarlo todo hasta Navidad y así poder descansar bien", ha explicado, convencido de que el equipo está preparado para afrontar la acumulación de partidos.

Dani Olmo se ofrece como alternativa fiable para Flick para relevar a Fermín. / IMAGO

El título liguero, además, vuelve a ser una prioridad para los azulgranas, que aspiran a encadenar su tercer campeonato consecutivo. "Al final, está muy competida y son muchos partidos, pero tenemos plantilla de sobras para descansar y estar al cien por cien en todos ellos", ha añadido Olmo, consciente de que LaLiga no dará tregua estos próximos meses.

Olmo despeja las dudas sobre su futuro

El jugador también ha sido preguntado por el supuesto interés del Bayern de Múnich del que se viene hablando desde hace meses, un rumor que ha aprovechado para reafirmar su compromiso con el Barcelona﻿.

Su intención, lejos de plantearse una salida, pasa por seguir creciendo en el club azulgrana y conquistar títulos. "Lo he dicho en más de una ocasión: estoy donde quiero estar. Cuando vine hace dos años y medio, dije que mi sueño era ganar títulos con el Barça, lo estoy cumpliendo y quiero seguir haciéndolo, ganar más y también devolver al Barça donde se merece al nivel europeo".

"Lo he dicho en más de una ocasión: estoy donde quiero estar"

De esta forma, Olmo vuelve a despejar cualquier incógnita sobre su futuro lejos del conjunto catalán. El catalán espera tener un papel importante en la pelea por los grandes objetivos de la temporada.

"Marc Márquez es una leyenda de las motos"

Por último, el centrocampista ha tenido palabras de reconocimiento y aprecio para Marc Márquez﻿, después de que el piloto catalán anunciara su retirada tras conquistar diez títulos mundiales, ocho de ellos en MotoGP. "Es un leyenda de las motos. Su figura, su personalidad y su manera de competir es ejemplar. ﻿Se va uno de los más grandes pero su legado será recordado, que es lo más bonito de todo", ha concluido.

La admiración de Olmo por Márquez cierra una jornada en la que el futbolista ha vuelto a reivindicarse de la forma más natural como una alternativa de plenas garantías para Flick﻿, justo cuando el Barcelona necesita recuperar efectivos para afrontar un calendario especialmente exigente antes del siguiente parón de la competición.