Mouriño admite un cambio con Iñigo Pérez: "Estamos encontrando otra forma de jugar"

El lateral derecho del Villarreal destaca la adaptación de la plantilla a las ideas del nuevo entrenador y asegura que el equipo "viene en una buena línea" pese a la derrota ante el Lens

El Villarreal CF cerró su participación en la Como Cup con una derrota ante el Lens, pero el resultado no ha cambiado las buenas sensaciones que transmite el vestuario amarillo esta pretemporada. Santiago Mouriño fue el elegido por el club para analizar el encuentro y, más allá del resultado, puso el foco en la evolución del equipo durante las primeras semanas de trabajo con Iñigo Pérez al frente.

El defensa uruguayo considera que el 'Submarino' está asimilando progresivamente las nuevas ideas del técnico pamplonés, especialmente en la manera de jugar y de asociarse con balón. "Creo que el grupo está encontrando otra forma de jugar, otra forma de asociarse", explicó Mouriño después del partido ante el conjunto francés.

Un rival de Champions para medir al Villarreal

Mouriño valoró el nivel de exigencia del Lens, un adversario que obligó al Villarreal a ofrecer su mejor versión. El lateral derecho amarillo considera que el equipo compitió bien durante buena parte del encuentro, aunque reconoció que el desarrollo del partido cambió cuando el conjunto francés consiguió ponerse por delante. "Creo que era un rival de Champions que nos exigió el máximo. Creo que por momentos lo hicimos de buena manera. Después ellos, con el resultado a favor, se metieron un poco atrás y nos costó un poco más", señaló el futbolista uruguayo.

A pesar de la derrota, Mouriño se quedó con la actuación colectiva del Villarreal. "Creo que el equipo en líneas generales hizo un buen partido", apuntó, en una valoración que encaja con las sensaciones que está dejando el conjunto groguet en sus partidos de preparación.

El nuevo Villarreal de Iñigo Pérez

Una de las principales novedades de este Villarreal está en el cambio de entrenador. La llegada de Iñigo Pérez ha traído consigo nuevas ideas y una propuesta que la plantilla está empezando a interiorizar. Para Mouriño, el hecho de que buena parte del grupo de la pasada temporada continúe en el vestuario está ayudando a que el proceso sea más sencillo. "Creo que el grupo se mantuvo por ahora, la verdad que somos casi todos los mismos, entonces eso también hace que todo sea un poco más fácil con el entrenador nuevo", explicó.

El defensa de Montevideo considera que la plantilla está respondiendo bien a las exigencias del nuevo cuerpo técnico y que el ambiente dentro del vestuario es positivo. "Pero creo que el equipo está contento, viene en una buena línea y bueno, esperemos seguir así", añadió.

La adaptación al nuevo estilo será uno de los principales argumentos de esta pretemporada. Con una plantilla que mantiene casi el 90% de su estructura del pasado curso, Iñigo Pérez dispone de un bloque que ya se conoce y que ahora debe incorporar sus conceptos futbolísticos.

Una semana positiva en Italia

Mouriño también hizo una valoración positiva de la concentración y de los partidos disputados durante la semana. El Villarreal se midió en la misma semana a Al-Ula, Como 1907 en la fase de grupos y al Lens en la final, tres rivales de nivel que han servido para elevar la exigencia del equipo durante su preparación. "Creo que fue una semana muy buena. También veníamos, con los rivales, el Benfica, creo que hicimos unos partidos muy buenos. Venimos en una línea buena", destacó.

El cansancio acumulado también empieza a hacerse notar a estas alturas de la preparación. "Obviamente que con las piernas cansadas también a veces cuesta un poquito y se nota, pero creo que el equipo, como te digo, está en buen camino, estamos haciendo las cosas bien", reconoció el lateral.

Ahora, el Villarreal continuará con su puesta a punto con un nuevo amistoso ante el Levante este miércoles 5 de agosto ante el Levante en horario matutino. El conjunto amarillo vivirá su particular 'presentación' en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, una nueva oportunidad para seguir incorporando los conceptos de Iñigo Pérez y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de LaLiga. "Ahora vamos a esperar el miércoles para darle", concluyó Mouriño, convencido de que su equipo avanza por el camino correcto.