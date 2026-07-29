El Villarreal hace pleno en la Como Cup ante Al-Ula y Como

Los de Iñigo Pérez se impusieron en un primer duelo a 45 minutos ante el Al-Ula de la Segunda división saudita y luego en penaltis ante el anfitrión, el Como de Cesc Fábregas. Ante los italianos se tuvo que llegar a los penaltis tras el empate a uno final. El partido por el título se disputará el sábado ante el Lens a las 20:00 horas

El Villarreal tenía este miércoles una tarde muy entretenida en lo que a su preparación de pretemporada se refiere. Los de Iñigo Pérez disputaban en apenas tres horas su tercer y cuarto partido amistoso de éste periodo estival. Si bien es cierto, los partidos programados para este miércoles de los groguets eran de 45 minutos. Después de que el Villarreal se estrenase de la mano de Iñigo Pérez con una derrota por 2-0 ante el Benfica y posteriormente llegase un triunfo de postín ante el PSV neerlandés, este miércoles le tocaban a los castellonenses dos rivales muy diferentes en lo que a nivel se refiere.

El Villarreal se ensaña con el Al-Ula de la Segunda división de Arabia Saudí

El Villarreal tuvo un plácido debut en la Como Cup y superó con claridad (0-3) al Al-Ula Club, de la Segunda División saudí, que apenas opuso resistencia durante los 45 minutos de juego que están pactados para la fase inicial de este torneo. Dos goles de Ayoze Pérez y otro de Sergi Cardona no reflejaron la enorme superioridad del conjunto de Iñigo Pérez, que disfrutó de numerosas ocasiones de gol para haber logrado un resultado más abultado.

El partido comenzó, sin embargo, con la mejor ocasión del equipo saudí tras un lanzamiento de falta de Al Majhad que salió rozando la escuadra. Fue solo un espejismo, porque el Villarreal fue amo y señor del juego ante un Al-Ula que quedó constantemente expuesto con una defensa adelantada y sin apenas presión sobre el poseedor del balón. El Villarreal apenas necesitaba un par de pases y una ruptura al espacio para plantarse ante el portero saudí.

El Villarreal se lleva el triunfo ante el Como en los penaltis

El segundo duelo de este triangular en el que ha participado el Villarreal si tenía más nivel ya que el rival a batir era el Como de Cesc Fábregas. Los italianos se habían impuesto al conjunto saudí por 3-1 y debían ganar al Villarreal para poder disputar la final de la Como Cup ante el Lens el próximo sábado. Los de Cesc Fábregas se adelantaron a los 27 minutos de un partido que recordemos se jugaba a tan solo 45.

Pero el Villarreal de Iñigo Pérez demostró su mejoría en la pretemporada con el empate de un Alberto Moleiro que quiere volver a ser importante con los groguets. Se llegó con el empate a la tanda de penaltis y el Villarreal no falló con los lanzamientos de Gerard Moreno, Alberto Moleiro y Mikautadze. Para el como marcó un viejo conocido de la Liga como Douvikas y falló Lucas da Cunha. Con estos dos triunfos, el Villarreal disputará este próximo sábado la final de la Como Cup ante el Lens de Francia a partir de las 20:00 horas.

La pretemporada que le queda al Villarreal

Con este doble duelo a 45 minutos ante Al-Ula y ante el Como, los groguets ya suman tres encuentros completos ante cuatro rivales de diferentes niveles. Además del choque ante el Lens del próximo sábado, el Villarreal tiene aún por delante un interesante derbi valenciano ante el Levante el próximo 5 de agosto a una hora muy poco habitual para el fútbol, las 10 de la mañana.

Por último, el Villarreal cerrará su pretemporada con el choque ante el Galatasaray del 8 de agosto a las 20:00 horas. El Villarreal está en una temporada en la que se juega mucho. Los groguets jugarán Champions League en el 'año uno después de Marcelino'. Los de la Cerámica han hecho una fuerte apuesta por Iñigo Pérez que llega al Villarreal tras meter el pasado curso al Rayo Vallecano en la final de la Conference League.