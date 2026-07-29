Solo abonados en el Villarreal-Levante del 5-A: así se solicita entrada para el Mini Estadi

El club amarillo ha explicado el procedimiento que deberán seguir los socios de la temporada 2026/2027 para asistir al partido de pretemporada frente al cuadro granota; el acceso será exclusivamente con entrada descargada previamente y no bastará con presentar el carnet de socio en los tornos de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

Mientras el Villarreal continúa ultimando su preparación en Italia con la disputa de la Como Cup, el club ya piensa en la siguiente cita de la pretemporada. El próximo miércoles 5 de agosto, a las 10:00 horas, el conjunto de Iñigo Pérez recibirá al Levante UD en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, un encuentro que servirá para seguir afinando la puesta a punto antes del arranque oficial de la temporada.

Con el objetivo de evitar dudas entre sus aficionados, la entidad amarilla ha recordado el procedimiento que deberán seguir todos aquellos abonados que quieran presenciar el encuentro desde las gradas.

Solo podrán acceder los abonados

El amistoso tendrá acceso restringido exclusivamente a los abonados de la temporada 2026/2027. Sin embargo, disponer del carnet no será suficiente para entrar al recinto. Todos los socios interesados deberán descargar previamente una entrada gratuita a través de la plataforma habilitada por el Villarreal CF, utilizando para ello el ID o Clave Única y el PIN de seguridad asociados a su abono.

El proceso ya se encuentra disponible desde este miércoles 29 de julio y permanecerá abierto hasta completar el aforo del Mini Estadi. Hay que recordar que la capacidad máxima del estadio en el que habitualmente disputa sus partidos el Mini Submarino es de 3.500 localidades.

Hasta dos entradas gratuitas por cada abono

El Villarreal también ha establecido un límite en la reserva de localidades. Cada abonado podrá solicitar un máximo de dos entradas gratuitas por cada carnet, siempre sujetas a la disponibilidad existente. Una vez agotado el aforo previsto para el encuentro, el club cerrará automáticamente el proceso de descarga.

Desde la entidad recomiendan no esperar a los últimos días para realizar la gestión y así asegurarse una plaza en uno de los últimos ensayos del equipo antes del comienzo de LaLiga.

El carnet no servirá para acceder

Uno de los aspectos sobre los que más ha insistido el Villarreal es que no será posible acceder al Mini Estadi únicamente mostrando el carnet de abonado. El acceso se realizará exclusivamente mediante la entrada descargada previamente, en la que aparecerán tanto la zona como el asiento asignado a cada aficionado. Será ese documento el que deberán presentar los socios en los accesos al estadio.

Además, el club ha confirmado que no habrá venta de entradas en las taquillas de la Ciudad Deportiva el mismo día del partido, por lo que cualquier gestión deberá realizarse con antelación a través de la plataforma online.

También habrá presencia de aficionados del Levante

El ambiente en las gradas también contará con representación granota. El Villarreal ha informado de que ha remitido un paquete de 300 invitaciones al Levante UD para que sea el propio club valenciano quien las distribuya entre sus seguidores de cara al amistoso del próximo 5 de agosto.

Se espera una buena entrada en el Mini Estadi para un encuentro de buena mañana que permitirá a ambos equipos seguir acumulando minutos antes del inicio oficial de la temporada.

Para aquellos abonados que encuentren dificultades durante el proceso de descarga de las entradas, el Villarreal ha habilitado el correo electrónico del departamento de taquillas para resolver cualquier incidencia. De esta forma, los aficionados podrán recibir asistencia si tienen problemas para acceder a la plataforma, introducir sus datos o completar correctamente la reserva de localidades.

El amistoso frente al Levante será el penúltimo partido de pretemporada -todavía restará uno más ante el Galatasaray en Estambul-, por lo que será una oportunidad de oro para que los seguidores amarillos vean de cerca al equipo de Iñigo Pérez después del 'stage' de pretemporada en Italia y antes del comienzo de una campaña en la que el Villarreal volverá a competir por todo.