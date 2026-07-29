El Villarreal 'presenta' a Alassane Diatta: "Siento que el club quiere ayudarme a crecer"

El club amarillo publica una entrevista con el centrocampista senegalés en plena eclosión de su fútbol; el joven jugador agradece el apoyo de Pape Gueye y Nicolas Pépé y deja claro que se siente preparado para consolidarse en el primer equipo de Iñigo Pérez tras haber convencido al técnico esta pretemporada.

Antes de la entrevista publicada este miércoles por el Villarreal CF, ya había quedado claro que Iñigo Pérez cuenta con Alassane Diatta para el primer equipo. Ahora, el propio club ha dado un paso más.

La conversación difundida en 'V Play' tiene aroma de presentación oficial del centrocampista senegalés como nuevo integrante de la primera plantilla, justo después de que ESTADIO Deportivo avanzara que tanto él como Carlos Maciá formarán parte de la dinámica del primer equipo esta próxima temporada.

Una 'presentación' muy oportuna

El club amarillo ha querido centrar las miradas en uno de los grandes nombres propios de su pretemporada. Después de dos titularidades consecutivas frente al Benfica y al PSV Eindhoven, justo cuando comienza a filtrarse que Iñigo Pérez ha decidido contar con él como integrante de la primera plantilla para la temporada 2026/2027, la entidad amarilla facilita una conversación con Diatta que solo puede interpretarse como una presentación del futbolista ante la afición.

El mediocentro senegalés, nacido en Diouloulou el 14 de mayo de 2005, afronta el verano más importante de su todavía corta carrera. Tras completar un notable curso en el Villarreal B, disputar 34 partidos y marcar seis goles, además de debutar tanto en LaLiga como en la Champions League, el africano ha dado el paso definitivo durante la preparación estival.

Hay clubes interesados en hacerse con sus servicios, pero las sensaciones que está dejando sobre el césped han terminado por convencer a Iñigo Pérez, que considera que tanto Diatta como Carlos Maciá están preparados para asumir un rol estable dentro del primer equipo en una temporada marcada por la exigencia de competir en tres frentes.

"Siento que el club quiere ayudarme a crecer"

El propio Diatta reconoce que el salto está siendo tan ilusionante como enriquecedor. Compartir el día a día con futbolistas consolidados es, para él, una oportunidad de aprendizaje constante. Esa confianza que percibe por parte del Villarreal es precisamente uno de los aspectos que más ha llamado la atención en una entrevista en la que transmite madurez, agradecimiento y ambición a partes iguales.

El centrocampista también explica cómo se define dentro del terreno de juego. "Soy un jugador que ayuda tanto a los defensas como a los atacantes y que da equilibrio. Me hace ilusión compartir concentración con ellos porque son jugadores de alto nivel. Me fijo mucho en ellos para seguir creciendo. Siento que el club quiere ayudarme a crecer". Su auto-descripción encaja perfectamente con el perfil que está buscando Iñigo Pérez para construir el nuevo centro del campo amarillo tras las salidas producidas este verano.

El 'segundo Pape'

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llega cuando habla de Pape Gueye, su gran referente dentro del vestuario. Ambos comparten nacionalidad y posición sobre el campo, algo que ha facilitado una relación muy estrecha desde su llegada al club.

En Senegal, de hecho, muchos ya comparaban a Diatta con el internacional amarillo mucho antes de aterrizar en La Cerámica. "Mucha gente ya me llamaba Pape cuando estaba en Senegal y eso ha seguido hasta ahora. Muchos me llaman segundo Pape. Es bonito porque está en el mismo club y yo me fijo en lo que hace para aprender y seguir mejorando".

No es el único apoyo africano que ha encontrado dentro del vestuario. También destaca la figura de Nicolas Pépé, otro de los futbolistas que está facilitando su adaptación al máximo nivel y al que considera una ayuda importante en este proceso de crecimiento.

Se mira en el espejo de Nico Jackson y Rodri Hernández

Diatta también habla de los jugadores que han recorrido antes que él ese camino de crecimiento dentro del Villarreal. "Hay futbolistas de Senegal que han estado aquí como Nico Jackson y Boulaye Dia, y otros que también me gustan mucho como Rodri, que ha estado en la cantera del Villarreal y que ha crecido aquí hasta cumplir su sueño. Por eso creo que este es un buen sitio para crecer y aprender", destaca.

Su idea se enmarca a la perfección en la filosofía del propio club. El Villarreal sigue apostando por el talento de Miralcamp y considera que Diatta reúne todas las condiciones para convertirse en el siguiente canterano capaz de consolidarse en la élite.