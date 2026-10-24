Valencia 1-2 Villarreal: Dos expulsiones y una remontada que amarga la noche en Mestalla

El Villarreal asaltó Mestalla con una remontada agónica ante el Valencia (1-2). Pepelu adelantó a los locales desde el punto de penalti, pero Freeman empató en la segunda mitad y Mikautadze, en el minuto 95

El Villarreal se llevó los tres puntos de Mestalla tras remontar al Valencia en un encuentro que cambió por completo en la segunda mitad y que se decidió en el tiempo añadido. Pepelu adelantó a los locales desde el punto de penalti antes del descanso, pero el conjunto amarillo reaccionó tras la reanudación y encontró el empate por medio de Freeman. La expulsión de Pape Gueye en el tramo final parecía abrir una oportunidad para los valencianistas, aunque Mikautadze apareció en el minuto 95 para culminar la remontada y dejar helada a la afición local.

El Villarreal dominó, pero Pepelu castigó desde los once metros

El partido arrancó con el Villarreal llevando la iniciativa y buscando hacer daño por las bandas. Los visitantes encontraron espacios en los primeros minutos y estuvieron cerca de adelantarse con una llegada de Buchanan, cuyo disparo cruzado obligó a Dimitrievski a intervenir para evitar el primer tanto. Gueye también probó fortuna desde la frontal, aunque sin encontrar portería.

El Valencia, por su parte, tuvo dificultades para hacerse con el control del balón durante el primer tramo. Además, sufrió un contratiempo en el minuto 12 con la lesión de Otorbi, que tuvo que abandonar el terreno de juego tras notar molestias mientras corría. Pese a ello, el conjunto che fue creciendo con el paso de los minutos y encontró en Dani Raba una de sus principales vías para acercarse al área rival.

La jugada que cambió el primer tiempo llegó en el minuto 35. Raba cayó dentro del área tras un contacto con Renato Veiga y, después de revisar la acción en el monitor del VAR, el colegiado señaló penalti. Pepelu asumió la responsabilidad desde los once metros y, aunque Gulácsi adivinó la dirección del lanzamiento, no pudo evitar el gol en el minuto 37. El tanto dio confianza al Valencia, que logró incomodar más la salida de balón del Villarreal durante los últimos minutos de la primera mitad. Los visitantes habían acumulado más posesión y ocasiones, pero se marcharon al descanso por detrás en el marcador después de no aprovechar sus oportunidades.

Freeman devuelve al Villarreal al partido

Tras el paso por los vestuarios, el Villarreal salió decidido a buscar el empate. Gueye volvió a probar desde la frontal y Gerard Moreno tuvo una buena oportunidad a la salida de un córner, mientras que el Valencia intentaba aprovechar los espacios que dejaban los visitantes. En el minuto 52, Gayà estuvo cerca de ampliar la ventaja con una volea que Gulácsi despejó con una gran intervención. Poco después, el Valencia llegó a celebrar un nuevo tanto. Tárrega cabeceó un centro, pero la acción terminó siendo invalidada por fuera de juego de Raba, que participaba en la jugada. El conjunto che se quedó sin ampliar su ventaja y el Villarreal encontró el impulso que necesitaba para seguir creyendo en la remontada.

El empate llegó en el minuto 68. Cardona dobló a Moleiro por la banda izquierda, alcanzó la línea de fondo y puso un centro preciso que Freeman convirtió en gol con un magnífico remate de cabeza. El lateral apareció en el área como un delantero para superar a Dimitrievski y devolver las tablas al marcador. El tanto cambió el escenario de un encuentro que hasta entonces había tenido al Villarreal como dominador, pero con dificultades para transformar su superioridad en goles. Con el 1-1, los visitantes ganaron confianza y comenzaron a encontrar más espacios ante un Valencia que necesitaba reaccionar para no dejar escapar los puntos.

La expulsión de Gueye y un desenlace inesperado

El tramo final estuvo marcado por la tensión y las tarjetas. Moleiro dispuso de una buena oportunidad en el minuto 74, aunque su disparo se marchó demasiado cruzado. Poco después, una acción entre Pape Gueye y Gayà terminó con el capitán valencianista sangrando por una brecha en el rostro. El árbitro Alejandro Quintero acudió al VAR para revisar lo sucedido y, tras comprobar las imágenes, expulsó al centrocampista senegalés en el minuto 79. Con superioridad numérica, el Valencia buscó aprovechar los últimos minutos para recuperar la ventaja. Tárrega tuvo una ocasión de cabeza a la salida de un córner, mientras que Hugo Duro también lo intentó, aunque su remate se marchó por encima del larguero.Sin embargo, el encuentro todavía guardaba otro giro. Harvey Elliott vio una primera amarilla en el minuto 88 por protestar y, apenas un minuto después, recibió la segunda, por lo que ambos equipos terminaron con diez futbolistas. La expulsión del inglés igualó las fuerzas sobre el césped y devolvió al Villarreal sus opciones de buscar el triunfo.

Mikautadze sentencia en el tiempo añadido

Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, el Villarreal encontró el premio a su insistencia. En el minuto 95, un pase en profundidad dejó a Georges Mikautadze en una posición favorable para encarar a Tárrega. El delantero aprovechó su frescura, superó al defensor con un regate y fusiló a Dimitrievski para establecer el definitivo 1-2. El gol desató la celebración del conjunto amarillo y dejó sin capacidad de reacción al Valencia, que había tenido la victoria en sus manos desde el penalti transformado por Pepelu. Los locales intentaron responder en los últimos instantes, pero no encontraron la manera de volver a batir a Gulácsi.Después de siete minutos de añadido, el colegiado señaló el final en Mestalla. El Villarreal firmó una remontada de enorme valor gracias a los goles de Freeman y Mikautadze, mientras que el Valencia se marchó de vacío después de no aprovechar su ventaja ni la superioridad numérica tras la expulsión de Gueye. Un desenlace cruel para los locales y una victoria de carácter para los amarillos, que encontraron en el último suspiro la recompensa a su insistencia.

Ficha Técnica

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra; Otorbi, Luis Rioja y Danjuma.Villarreal: Gulácsi; Freeman, Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Akhomach, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

Incidencias: Otorbi se retiró lesionado en el minuto 14; gol anulado a Tárrega por fuera de juego de Raba; expulsados Pape Gueye (79’) y Harvey Elliott (89’), este último por doble amarilla.

Cambios Valencia: Dani Raba por David Otorbi (14’); Arnau Martínez y Harvey Elliott por Maffeo y Javi Guerra (69’); Hugo Duro y Filip Ugrinic por Danjuma y Justin de Haas (76’).

Cambios Villarreal: Sergi Cardona y Alberto Moleiro por Juan Foyth e Ilias Akhomach (64’); Georges Mikautadze por Ayoze Pérez (65’); Santi Comesaña por Gerard Moreno (81’); Pau Navarro por Tajon Buchanan (86’).