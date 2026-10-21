El Villarreal regresa de Anfield con dos heridas de bala de cara a Mestalla

El 'Submarino' reconoce que tiene a Carlos Romero y a Nathan Saliba entre algodones; la enfermería amenaza con complicar los planes para el derbi autonómico de este sábado en el que buscará reencontrarse con la victoria en LaLiga

El Villarreal sufrirá probablemente dos ausencias de jugadores importantes en su visita al Valencia. La derrota ante el Liverpool en Anfield (4-3) no solo dejó un sabor amargo por la forma en la que se escapó el partido de Champions, sino también dos contratiempos físicos que mantienen en alerta al cuerpo técnico.

Romero y Saliba, seria duda para Mestalla

Carlos Romero y Nathan Saliba son seria duda para el encuentro de este sábado en Mestalla, a la espera de conocer el alcance exacto de sus respectivas molestias.

El lateral izquierdo se quedó fuera de la convocatoria para el compromiso europeo a última hora por unos problemas en el aductor izquierdo. Una ausencia inesperada que ahora pone en cuestión su disponibilidad para medirse al conjunto valencianista. Las pruebas médicas y su evolución durante las próximas horas determinarán si puede llegar a tiempo, aunque, por el momento, su presencia no está garantizada.

La situación de Nathan Saliba es diferente. El centrocampista canadiense sí participó en el encuentro de Anfield, pero tuvo que ser sustituido por unas molestias musculares. El Villarreal queda pendiente de las exploraciones para conocer si se trata de un problema menor o de una lesión que le impida estar disponible para el desplazamiento a Valencia.

La probable baja de ambos supondría un contratiempo importante para Iñigo Pérez, que pierde así a dos futbolistas diferenciales en un partido de exigencia máxima. A estas dudas se suma Nicolas Pepe, que continúa recuperándose después de ser operado de un problema en los ojos y que también apunta a perderse el choque casi con total certeza.

Iñigo Pérez alcanza los 100 partidos en Primera en Mestalla

El encuentro de Mestalla tendrá, además, un significado especial para el entrenador del Villarreal. Iñigo Pérez alcanzará los 100 partidos dirigidos en Primera División, una cifra redonda para un técnico que se estrenó en la máxima categoría en febrero de 2024 al frente del Rayo Vallecano.

Su balance en los 99 encuentros anteriores es de 30 victorias, 35 empates y 34 derrotas. El navarro se hizo cargo del conjunto madrileño a mitad de la temporada 2023/2024, tras la destitución de Francisco Rodríguez, y logró mantener al equipo en la categoría.

Después llegaron dos octavos puestos consecutivos que permitieron al Rayo disputar competición europea por primera vez en su historia. En su estreno continental, el técnico alcanzó la final de la Conference League, en la que cayó por 1-0 ante el Crystal Palace en Leipzig.

Su llegada al Villarreal, con contrato hasta junio de 2029, representa un verdadero reto en su trayectoria profesional. El comienzo liguero, sin embargo, está siendo irregular: dos victorias, tres empates y cuatro derrotas en las primeras nueve jornadas han dejado al equipo en la duodécima posición. El duelo ante el Valencia se erige como una oportunidad para cambiar la dinámica.

Siete derrotas consecutivas del Villarreal fuera de casa en Champions

La derrota en Anfield también prolongó una estadística preocupante para el conjunto castellonense. El Villarreal acumula siete derrotas consecutivas como visitante en la Champions League, una racha que se extiende desde las semifinales de la temporada 2021/2022, cuando perdió precisamente en Liverpool por 2-0.

El regreso a la máxima competición continental la pasada campaña no permitió romper esa dinámica. El equipo cayó ante Tottenham (1-0), Pafos (1-0), Borussia Dortmund (4-0) y Bayer Leverkusen (3-0). En la presente edición tampoco ha podido sumar fuera de casa, tras perder en Dortmund por 3-2 y ahora en Anfield por 4-3.

En Inglaterra, los goles de Mikautadze y Cardona tampoco fueron suficientes. El Villarreal se adelantó hasta en dos ocasiones, pero el Liverpool terminó remontando con los tantos de Mac Allister, Araujo y Wirtz. Oluwaseyi recortó distancias en el tramo final, aunque sin tiempo para evitar otra derrota europea.

El próximo desplazamiento continental será el 25 de noviembre, ante el Slavia de Praga.