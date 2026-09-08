Borussia Dortmund 3-2 Villarreal: Fábio Silva y Guirassy hunden al submarino

Renato Veiga en propia puerta (min. 52) adelantó a los alemanes y Mouriño empató en el 66. En el 80, Guirassy aprovechó un centro desde la derecha de Fábio Silva para hacer el 2-1 y repitió en el 84 desde los once metros. Los de Iñigo Pérez recortaron distancias en el añadido gracias a un gol en propia puerta

El Villarreal buscaba este martes firmar su primera victoria en la fase liga de la Champions League en el estreno de un nuevo curso continental y con la losa del pasado año. El Villarreal se mostró totalmente desconocido el pasado curso a las órdenes de Marcelino y ahora con Iñigo Pérez y teniendo muchas dudas en Liga, buscaba cambiar esa dinámica de un plumazo.

Quizás buscando un cambio, Iñigo Pérez dejó en el banquillo al guardameta Luiz Junior y en su lugar alineó a Gulácsi. No es habitual cambiar de portero entre Liga y competición continental pero Iñigo Pérez está claro que buscaba más seguridad bajo palos y repartir minutos. El Villarreal se encontró en Alemania con un apoyo de apenas 39 aficionados que se ubicaron en la zona visitante del Signal Iduna Park.

El Villarreal, sin complejos ante el Dortmund y con Gulácsi

El gran ambiente que mostraba el Signal Iduna Park no amedrentó al Villarreal. Los castellonenses, que este martes vieron como el Dortmund era el que vestía de blanco al jugar como local, dispusieron de una gran ocasión cuando se cumplía el primer cuarto de hora del encuentro. Mikautadze remató, con poca fe en el gol, un centro al segundo palo que no salió con la suficiente fuerza de sus botas.

El Dortmund se encontró con un problema inesperado cuando en el 27 se tuvo que retirar Konstantinos Karetsas. En su lugar entró Ethan Nwaneri. En el tramo final de la primera parte llegaron las dos mejores ocasiones hasta el momento.

La primera fue para el Villarreal y llevó la firma de Buchanan tras un gran disparo desde la frontal que Kobel detuvo en dos tiempos tras una estirada sumamente plástica. En el añadido, Guirasi puso a prueba a Gulacsi pero su disparo fue directamente a las manos del guardameta groguets.

El Villarreal empata pero termina sucumbiendo

Dortmund y Villarreal arrancaron el segundo tiempo midiéndose y con menos descaro arriba que en el primer tiempo. Pero poco a poco, el Dortmund, empujado por su afición, empezó a dominar la posesión y a generar peligro. En una acción por izquierda, el centro a media altura lo tocaba Gulácsi pero no lo detenía y en la prolongación, Renato Veiga no acertó a despejar en boca de gol y terminó llegando un doloroso gol en propia puerta cuando se cumplía el 52.

El Villarreal mueve el banquillo y Oluwasei

Oluwaseyi tuvo en sus botas el 1-1 en el 58 después de rematar en una posición muy favorable. Su testarazo se marchó arriba y a partir de ahí empezó el carrusel de cambios de Iñigo Pérez que dio entrada a Alberto Moleiro y Nicolas Pépé. Los sustituidos fueron el propio Oluwasey y Nathan Saliba. Desde el banquillo, con Pépé y el Villarreal apretando, llegó una nueva acción del delantero en la frontal del área que se fue por poco arriba.

Mouriño pone las tablas para el Villarreal

El Villarreal encontraba resultado a su reacción después del gol en propia puerta de Renato Veiga. En el 66, un córner sacado desde la izquierda por Mikautadze era rematado en el primer palo por Mouriño. Los de Iñigo Pérez tenían sus mejores minutos e incluso en las botas de Buchanan disponía del que podría haber sido el 1-2. Al Dortmund ahora no le valía con el empuje de una grada que a pesar del empate seguía animando a los suyos.

Fábio Silva, ex de Las Palmas, machaca al Villarreal asociándose a Guirassy

Fábio Silva, que entró en el segundo tiempo y que cuenta con pasado en Las Palmas, se asoció a la perfección con Guirassy para hacer el 80. El Villarreal, que había visto como nuevamente el Dortmund volvía a crecer, corría el peligro de irse de vacío en su visita a Alemania. La sentencia para el Dortmund la puso Guirassy en el 85 después de transformar un penalti algo dudoso. Nuevamente Guirassy, en el añadido, hacía un gol pero en esta ocasión en propia puerta que le dio emoción extra a un encuentro que supuso una nueva derrota en Europa de los castellonenses.

Ficha técnica:3.- Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Svensson; Ryerson, Veerman, Sabitzer (Jobe Bellingham, m. 74), Beier; Karetsas (Nwaneri, m. 26), Nmecha (Fabio Silva, m. 74) y Guirassy.2.- Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro (Gerard Moreno, m. 83), Renato Veiga, Cardona (Freeman, m. 46); Buchanan (Diatta, m. 74), Saliba (Pépé, m. 58), Gueye, Comesaña; Mikautadze y Oluwaseyi (Moleiro, m. 58).Goles: 1-0, m. 52: Renato Veiga p.p. 1-1, m. 66: Mouriño. 2-1, m. 79: Guirassy. 3-1, m. 85: Guirassy (p). 3-2, m. 92: Guirassy (p.p).Árbitro: Simone Sozza (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Anton (m. 37) por el Borussia Dortmund y a Pau Navarro (m. 38), Cardona (m. 41) y Mouriño (m. 84) por el Villarreal.Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Signal Iduna Park ante 81.000 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia de Nepal.