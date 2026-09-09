Así queda la clasificación de la Champions League tras los triunfos del Real Madrid y el Betis y la derrota del Villarreal en la jornada 1 de la fase de liga

Hasta seis encuentros se han disputado en la jornada de este martes correspondientes a la primera jornada de la máxima competición europea. Dos de los tres españoles vencieron, al igual que lo hicieron otros como el Manchester City, el Aston Villa y el AEK de Atenas

Ya se ha abierto el telón de la Champions League 2026-27 con un balance muy positivo para los equipos españoles. Hasta tres equipos de LaLiga EA Sports afrontaban este martes su jornada inaugural en la máxima competición europea y dos de ellos sacaron los tres puntos, el otro se quedó sin puntuar.

Real Madrid y Real Betis solventaron sus respectivos compromisos frente a Inter de Milan (2-1) y Lille (2-3) por la mínima. Los de Mourinho vencieron en el Santiago Bernabéu con goles de Mbappé y Fede Valverde, pero terminaron escuchando sus primeros pitos de la temporada por el juego del equipo blanco.

El conjunto hispalense, por su parte, remontó en tierras francesas con doblete de Marc Bartra, quien sigue en estado de gracia, y Parrot, que volvió a anotar el gol decisivo de los de Pellegrini.

Por último, el Villarreal continúa sin vencer en partido oficial esta temporada. Los de Iñigo Pérez cayeron en el campo del Borussia Dortmund (3-2) tras un partido que tuvo un final trepidante. Se adelantaron los germanos por mediación de Renato Veiga en propia puerta y los castellonenses lograron empatar con un tanto de Mouriño. Sin embargo, un doblete de Guirassy sentenció un duelo que los amarillos maquillaron en el tiempo añadido precisamente con la tercera diana de Guirassy, esta vez en su propia portería.

Doblete de Haaland en Oporto

Un doblete del noruego Erling Haaland marcó este martes la diferencia para el Manchester City en Portugal, donde el conjunto inglés comenzó su andadura en la Liga de Campeones 2026-27 derrotando al Oporto por 0-2.

El Manchester City volvió una vez más a pisar el Estadio do Dragão, el escenario de la final de 'Champions' que perdió en 2021 ante el Chelsea, y lo hizo inicialmente con mucha paciencia frente a un Oporto que tenía bien estudiada la lección en materia defensiva.

La resistencia de los portugueses se rompió al inicio de la segunda mitad, con el primer gol del delantero nórdico (47'). El técnico de los 'dragones', el italiano Francesco Farioli, siguió buscando el gol con las entradas del español Borja Sainz y del mexicano Santiago Giménez, pero Haaland acabó con cualquier esperanza de empate cuando anotó su segundo tanto en el minuto 91. El goleador noruego recibió un pase de Aït-Nouri en el corazón del área y logró su primer doblete continental esta temporada con un disparo raso.

Un festival de goles en Brujas

El Aston Villa cosechó una sufrida victoria este martes ante el Club Brujas en la primera jornada de la Liga de Campeones en lo que fue un festival de goles que permitió ver las bondades y defectos de ambos conjuntos en un igualado encuentro. Por parte del Brujas marcaron Vetlesen y Tresoldi, mientras que por los británicos lo hicieron McGinn en dos ocasiones y Jackson.

El partido tuvo una frenética primera parte, donde hubo cuatro de los cinco goles. En el segundo tiempo, los locales fueron más incisivos en el plano ofensivo, con la búsqueda de opciones por los dos costados, aunque los frutos llegaron a los 60 minutos de nuevo por la banda izquierda, con un penalti por mano de Wan-Bissaka tras un pase de Seys.

El VAR tuvo que avisar al colegiado, que no lo indicó en el campo y fue a verlo a la pantalla, para pitar la pena máxima que fue transformada por Nicoló Tresoldi, quien estuvo a punto de poner el empate en el marcador minutos después con un remate de cabeza que rozó el palo izquierdo y que a punto estuvo de entrar en la portería, en lo que fue un auténtico asedio del Club Brujas al área del Aston Villa.

El golazo de la jornada fue del AEK Atenas

Un golazo de falta directa en el minuto 21 de Razvan Marin marcó este martes la diferencia a favor del AEK Atenas, que doblegó por ese tanto al LASK en su regreso a la Liga de Campeones, entre la apoteosis de la afición griega que provocó el extraordinario golpeo del centrocampista internacional rumano (1-0).

Al borde del área, con una barrera de cinco hombres delante, más uno tumbado por detrás del muro que separaba el balón y la portería, Marin eligió el palo del guardameta, pero con un lanzamiento endiablado. La parábola que trazó el balón, que tomó altura y descendió hacia la escuadra del marco, dibujó un halo imparable para el cancerbero.

Así queda la clasificación de la Champions League