Isco lanza el aviso tras el triunfo del Betis en Champions: "No venimos de paseo, venimos a soñar en grande"

El capitán verdiblanco, que jugó su segundo partido consecutivo como titular, reivindicó la ambición del equipo en su vuelta a la máxima competición continental

El Real Betis Balompié, tras veintiún años sin jugar la Champions League, volvió a la máxima competición continental con una meritoria remontada en el campo del Lille (2-3), gracias a un doblete de Marc Bartra y un gol del irlandés Troy Parrott, ante un rival que acabó con diez por la roja que vio Ethan Mbappé al inicio de la segunda parte.

En dicho encuentro volvió a ser titular Isco Alarcón, que tras el pitido final reivindicó el papel del equipo en la Liga de Campeones, ya que han demostrado que no vienen "de paseo", sino "a competir y a soñar en grande" en una competición que el malagueño ha ganado en varias ocasiones.

Cinco 'Champions' tiene el de Arroyo de la Miel, logradas todas con el Real Madrid; por eso sabe mejor que nadie en la plantilla lo que es disputar la máxima competición continental. Isco afirmó sentirse "orgulloso" por ese dato de su palmarés, aunque destacó que, "sobre todo", está "contento por la victoria" en Lille, por "volver a jugar esta competición especial después de varios años", después de que la jugara en la campaña 2023/24 con el Sevilla, y "por los tres puntos".

"Hemos sufrido. Cada partido es muy difícil; nos hemos visto dos veces por debajo en el marcador y no nos hemos venido abajo. Eso habla de la mentalidad del equipo de querer crecer", dijo Isco sobre el césped una vez terminó el encuentro al micrófono de Movistar+.

Acerca de su estado de forma, el malagueño confesó haber pasado "un periodo complicado" gracias al "mucho trabajo" que ha hecho con sus recuperadores y que va "dejando atrás la lesión y cogiendo ritmo", y añadió: "Cada vez me voy encontrando mejor, sintiéndome mejor, y ojalá pueda recuperar mi nivel para ayudar a mi equipo y a mis compañeros para hacer un gran año".

"No venimos (a la Liga de Campeones) de paseo, venimos a soñar en grande, con la idea de ir partido a partido. Es muy importante empezar con una victoria fuera de casa y ojalá podamos clasificarnos" para la siguiente fase, aseveró Isco, que también tuvo palabras de elogio para su compañero Marc Bartra por su doblete y deseó que "meta muchos goles más".

"Cualquiera lo aguanta ahora..., es muy intenso", bromeó sobre su compañero el capitán verdiblanco, que dijo que está "muy contento por él" y espera que les "siga ayudando como lo hace".