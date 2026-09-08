Puntos uno a uno del Betis en el partido de la Champions contra el Lille: El 'martillo' de Bartra como arma de Champions

El Betis exhibió sus numerosos recursos en el estreno continental para compensar sus errores groseros atrás con protagonismo goleador de Bartra, la resurrección de Riquelme y el acierto de Fajardo con la elección del delantero

La Champions exige recursos inagotables para superar las adversidades y la confianza suficiente para no hundirse por los errores propios, y el Betis evidenció ante el Lille materia prima suficiente para cumplir con el perfil a pesar de su fragilidad preocupante en el balón parado.

Porque se rehizo de los golpes recibidos con el martillo de Bartra como arma inesperada, respondiendo de la misma manera con la que le habían hecho daño, y culminó la gesta con la demostración de que Fajardo ha acertado de pleno con el fichaje de Parrot y cerrando la puerta de salida a un Riquelme que va a más.

Y porque Pellegrini aprovechó el fondo de armario para recomponer el equipo, con su fe en Valentín Gómez como central, y dar aire al equipo para sufrir lo menos posible al final. Primer test superado gracias virtudes que lo ponen a la altura de la máxima competición continental a la espera de corregir las debilidades.

Las notas verdiblancas frente al Lille:

Álvaro Valles: 6

El meta rinconero no tuvo prácticamente trabajo más allá de los dos goles, en los que poco pudo hacer por las desaplicaciones atrás en el juego aéreo, si bien en la recta final evitó el gol de Giroud.

Bellerín: 7

Sale en la foto del primer gol local al perder la marca de Ueda, pero una vez más se erigió en un buen argumento ofensivo para el Betis con sus continuas subidas hasta línea de fondo con las que generó superioridades en la derecha y peligro.

Marc Bartra: 10

Se erigió en el auténtico protagonista de la victoria bética al ejercer de 'killer' y marcar los dos tantos con la cabeza que sirvieron para neutralizar las dos ventajas locales. Atrás, creció con los minutos.

Natan: 5

Se apreció menos confianza de la habitual en sus acciones, sobre todo porque dudaba en dar un paso al frente por el miedo a que Ueda le cogiera la espalda con su movilidad. Alternó errores con aciertos en los despejes, pero fue determinante al provocar la expulsión de Mbappé.

Junior: 2

Pellegrini le concedió una nueva oportunidad y respondió con un despropósito de actuación. Completamente superado por Santos y Mbappé, fue el agujero por el que penetró el Lille, pues siempre llegó tarde y se la jugó en más de una ocasión.

Facundo Bernal: 5

Echó en falta el ancla de Marc Roca y en muchas ocasiones le superó la acumulación de trabajo, sobre todo en el pri,er tiempo. lo que provocaba que no estuviera en el sitio o llegara tarde al corte. Con balón buscó rápido a Fornals o a Isco y mejoró con los minutos.

Pablo Fornals: 7

Mejor con balón que sin balón, tanto en cuanto dejó muchos espacios en la contención y, en cambio, iluminó al Betis cuando más lo necesitaba con sus llegadas y visión. Magnífico centro en el gol de Bartra.

Isco: 6

Quizás le pesó la acumulación de partidos como titular y no estuvo demasiado fino en el pase ni en algunos controles, si bien su calidad lo convierte siempre en esencial y lo fue con el medido centro en el segundo gol de Bartra.

Antony: 7

Su enorme actividad y participación en ataque no estuvo siempre acompañada por sus decisiones, si bien agitó el ataque, se entendió con Bellerín y generó espacios al necesitar doble vigilancia. Por si fuera poco, robó el balón en el 2-3, y buscó el tanto hasta el final.

Riquelme: 8

Aunque no siempre le salió, el madrileño insistió por la izquierda, dejó detalle interesantes y se mostró en momentos difíciles, lo que culminó al habilitar a Parrott en el tercer tanto. Además, se fajó atrás para ayudar a Junior.

Troy Parrot: 8

Falló una ocasión clara en la primera mitad, pero lo enmendó con un golazo para consumar la remontada bética merced a un magnífico movimiento y mejor definición. Ya lleva dos dianas como bético tras anotar contra el Real Madrid.

Manuel Pellegrini: 7

El 'Ingeniero' priorizó la creatividad sobre la contención al apostar a Fornals en lugar de Marc Roca y su Betis generó pero también sufrió por los espacios en la media y los errores groseros atrás. Falta de equilibrio que corrigió tras el descanso, manteniendo un potencial ofensivo que se tradujo en la remontada y apuntalando la resta. Otra buena lectura del técnico.

Valentín Gómez: 8

Entró como central por Natan y evidenció una vez más sus acertadas lecturas para adelantarse y cerrar espacios. Evitó el gol de Giroud con un cruce providencial.

Álvaro Fidalgo: 5

Entró para templar el juego con el balón y lo cierto es que solo lo consiguió en fases cortas. Trabajó en labores defensivas.

Marc Roca: 5

Se cargó muy rápido de tarjeta amarilla y sufrió cuando apretó el Lille.

Deossa: 6

Se ofreció para conservar el balón y se colaboró en la resistencia final.

Fran García: 5

Le dio salida al equipo con sus arrancadas, pero el peligro en la recta final llegó por su banda.