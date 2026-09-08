Lille 2-3 Betis: Remontada del Betis en Lille para comenzar con victoria su regreso a la Champions

El conjunto de Manuel Pellegrini remonta en Francia para estrenar con victoria su regreso a la máxima competición continental y, de paso, romper una estadística que le perseguía

Volvía el Real Betis a la máxima competición continental y lo hacía con las estadísticas en contra, ya que nunca había ganado en Francia en partido oficial, pero su regreso a la Liga de Campeones sirvió para romper ese dato y comenzar con buen pie su andadura en la Champions League. Los de Pellegrini se llevaron tres puntos de Francia tras vencer 2-3 al Lille en un partido en el que tuvo muchas más llegadas que su rival, pero también sufrió en demasía, incluso con un futbolista más.

El chileno apostó de inicio por el delantero irlandés Troy Parrott, en lugar del colombiano Cucho Hernández, introduciendo también a Marc Bartra por el lesionado Diego Llorente y a Junior Firpo por Fran García. Destacaba también la titularidad de Isco Alarcón, que repetía por segunda vez consecutiva saliendo de inicio. El resto, los mismos que salieron como titulares en La Cartuja ante el Real Madrid.

Por parte del equipo francés, entrenado por Davide Ancelotti, también hubo cambios arriba, ya que el italiano apostó por Ayase Ueda como referencia ofensiva, dejando en el banquillo al veterano Olivier Giroud. También fue de la partida Romain Perraud, exlateral que jugó en el Betis hace dos temporadas.

Saltó el Betis decidido a dominar y buscando la portería rival antes del segundo minuto de encuentro. Sin timidez ni miedo, pese a lo que suponía el escenario y el regreso a la Champions, pero presionando arriba y queriendo tener la pelota. De hecho, tuvieron los béticos varias recuperaciones en campo rival que generaron cierto peligro en el área francesa.

Fueron pasando los minutos y el partido se volvió de ida y vuelta por momentos. Tanto fue así que, en el minuto 12, un balón colgado desde la derecha por Mbappé fue rematado por Ueda, que estaba completamente solo en el segundo palo, para poner el 1-0 en el marcador. Así daba la bienvenida la Champions al Betis. Los verdiblancos dominaban, pero un zarpazo rival puso el partido cuesta arriba.

El gol animó a los de Ancelotti, que siempre intentaban atacar por el costado derecho. Fueron varios los acercamientos de los locales, que querían aprovechar la inercia de adelantarse para buscar el segundo.

A los de Pellegrini les costó reaccionar e incluso sufrieron en alguna jugada a balón parado de los franceses. Riquelme era el único que proponía algo más en el Betis, mientras que el chileno pedía a la defensa una y otra vez que adelantase su posición para no hacer tan largo el campo y reducir la distancia entre líneas, intentando así recuperarse del buen momento del Lille. Y sí que se repuso.

Tras un córner en corto que no salió como estaba ensayado, Fornals puso un centro medido desde la derecha y Bartra, con un gran remate de cabeza, puso el 1-1 en el electrónico en el minuto 33.

Reaccionó de inmediato el Lille al gol bético, otra vez atacando por la derecha, por donde Junior Firpo sufría mucho con Mbappé y Santos. Un saque de esquina botado desde ese costado tres minutos después del gol bético fue rematado de manera imponente por Alexsandro para volver a poner a los franceses por delante en el marcador (2-1).

Lo mismo quiso hacer el Betis, que respondió al segundo tanto local con una gran ocasión para empatar. A cinco minutos del descanso, Isco puso un gran centro a Troy Parrott, pero el irlandés remató por encima de la portería de Ozer.

Dos minutos después lo intentó Antony con un disparo desde la frontal que se marchó desviado. No le salían las cosas al brasileño, que se precipitaba en la toma de decisiones. Pese al marcador, el Betis tuvo bastantes ocasiones en la primera mitad, dejando entrever que la defensa del Lille no era precisamente su punto fuerte.

Terminó el primer tiempo con otro disparo desde la frontal, en esta ocasión de Fornals, que también se marchó desviado. Con el 1-2 se llegó al descanso, marchándose el Betis a vestuarios con la sensación de que el marcador en contra era algo injusto.

El descanso sentó de maravilla a los de Pellegrini

La segunda parte comenzó de maravilla para los intereses verdiblancos. Marc Bartra volvió a marcar (2-2), otra vez de cabeza, tras una falta lanzada por Isco desde el costado izquierdo. El balón parado, que estaba siendo el talón de aquiles de los de Pellegrini, también era a lo que más rendimiento le estaba sacando en ataque.

El empate espoleó a los andaluces, que, al igual que al inicio del choque, robaban muy arriba gracias a una buena presión. Esa insistencia dio sus frutos en el minuto 53, cuando un robo de Antony acabó con el tanto de Troy Parrott para darle la vuelta al marcador (2-3).

Un minuto después, el partido se puso aún más de cara para el Betis debido a la expulsión de Ethan Mbappé. El VAR llamó al colegiado para ver una acción entre Natan y el francés. Tras revisar la acción, el árbitro mostró amarilla al brasileño por provocar al rival y expulsó al jugador del Lille por un claro codazo, poniendo a los verdiblancos en ventaja numérica sobre el césped en el minuto 56.

Con todo a favor, Pellegrini movió el banquillo para sacar del campo a Isco y Natan, dando entrada a Valentín Gómez y Álvaro Fidalgo, buscando evitar problemas físicos en uno y evitar la expulsión del otro.

No fue hasta pasada la hora de partido cuando se acercó al área de Álvaro Valles el Lille, que ahora tenía en Santos como al futbolista con más desborde. El partido perdió bastante ritmo y, aunque los franceses intentaban apretar, lo cierto es que no generaron peligro durante bastantes minutos consecutivos.

Dominaba la pelota el Betis, que tampoco buscaba con ahínco el cuarto gol de la tranquilidad. Por su parte, Ancelotti se jugaba el todo por el todo metiendo a Giroud a falta de 15 minutos para el final del partido. El mayor sufrimiento de los verdiblancos llegaba en las jugadas a balón parado. Cada vez que había una falta lateral o un córner en contra, había que cruzar los dedos.

No se la quería jugar Pellegrini, que terminó retirando a Junior Firpo, el gran señalado en la primera mitad, para dar entrada a Fran García en los últimos minutos. También saltó al campo Deossa para intentar que el equipo saliese de atrás, ya que se aculó demasiado, pero tocaba sufrir.

Tuvo varias Giroud y el Lille llegaba con relativa facilidad, sobre todo para estar con diez, forzando varios saques de esquina consecutivos y llevando el nerviosismo a los aficionados béticos. El encuentro se controló a partir del 85, cuando se enfrió el ambiente del estadio. Incluso pudo marcar Antony el cuarto con un disparo desde fuera del área que repelió el portero.

Al final, pese al sufrimiento, el Real Betis logró empezar con un triunfo su regreso a la Champions, algo fundamental debido al calendario que tiene esta fase liga y los rivales contra los que terminará esta ronda.

Ficha técnica

2 - Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro, Romain Perraud (Önal, min.88); Benjamin André (Kjaergaard, m.76), Nabil Bentaleb (Mukau, min.46); Ethan Mbappé, Perrin (Bakwa, min.61), Haraldsson; Ueda (Giroud, m.77).

3 - Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan (Valentín Gómez, m.61), Junior Firpo (Fran García, min.81); Facundo Bernal (Marc Roca, min.67), Fornals; Antony, Isco (Fidalgo, min.61), Rodrigo Riquelme (Deossa, min.81); Troy Parrott.

Goles: 1-0, min.12: Ueda. 1-1, min.33: Bartra. 2-1, min.36: Alexsandro. 2-2, min.49: Bartra. 2-3, min.53: Parrott.

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria). Expulsó con roja directa al local Ethan Mbappé (min.56), por dar un codazo a Natan. Además, amonestó por parte del Lille a Giroud (min.94) y a los béticos Natan (min.56), Facundo Bernal (min.61) y Marc Roca (min.71).