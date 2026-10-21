Betis - Feyenoord: horario, canal y dónde ver hoy por TV y online la jornada 3 de la UEFA Champions League

Los sevillanos buscan alargar el pleno de puntos para seguir cimentando el sueño de la clasificación y los neerlandeses vuelven a España después de su aciago estreno de la liguilla contra el Barcelona

El Real Betis recibe este miércoles al Feyenoord de Rotterdam en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League a la que los españoles llegan en un meritorio noveno puesto y empatado con los ocho equipos que le preceden gracias a un mejor 'goal-average'; mientras que los neerlandeses cierra a día de hoy el 'Top 24 que se clasificaría a las fases elilminatorias. Manuel Pellegrini tiene en su mano convertirse también en el entrenador con más victorias en la máxima competición continental en la historia del club verdiblanco, superando a un Lorenzo Serra Ferrer al que empata a día de hoy con dos.

Así llegan el Real Betis y el Feyenoord de Rotterdam

El Betis afronta ante el Feyenoord su cuarto partido seguido como local, una secuencia que arrancó con una goleada a favor ante el CA Osasuna (5-2) y otra en contra, en la polémica derrota contra el FC Barcelona (2-5) que le coloca cuarto en LaLiga EA Sports. En ese choque disputado el pasado sábado se rompió la racha de imbatibilidad en el Estadio de La Cartuja, que quiere volver este jueves a la senda de la victoria que vivió por última vez hace siete días contra el FC Porto (3-2). Después de las remontadas en los duelos ante los 'Dragoes' y frente al LOSC de Lille (2-3), el cuadro verdiblanco encara la tercera jornada de la Fase Liga con seis puntos de seis en su casillero.

Por su parte, el Feyenoord llega a Sevilla en un excelente estado de forma. Viene de encadenar su quinta victoria liguera seguida, el pasado sábado contra el Telstar (3-4), y marcha líder en solitario de la Eredivisie con 23 puntos de 27 posibles. Le saca tres de ventaja al AZ Alkmaar, cuatro al PSV y cinco al Ajax. España fue sede de su estreno en la Champions 26/27 y no lo hizo con buen pie, ya que cayó 5-1 en su visita al FC Barcelona; algo que compensó en la segunda jornada con un triunfo en Rotterdam frente al Como 1907 (3-2). Ambos equipos se enfrentaron el curso pasado en la penúltima jornada de la liguilla de la Europa League y ganaron los verdiblancos por 2-1.

Fecha y horario del Betis - Feyenoord de la jornada 3 en la Fase Liga de la Champions

El choque entre Betis y Feyenoord tendrá lugar a partir de las 21:00 horas de este miércoles, día 21 de octubre de 2026, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, sede temporal del club heliopolitano desde que empezaron las obras en el Benito Villamarín.

Betis No Iniciado - Feyenoord

¿Dónde ver en directo por televisión el Lille - Betis?

Este partido de la primera jornada de la máxima competición continental será retransmitido en directo por la televisión de pago, mediante Movistar+ Liga de Campeones 2, sintonizable a través del dial 61 de la plataforma de Movistar+, así como por su versión web o en su aplicación para móviles. También se puede ver en las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como es el casos de Orange TV (dial 117). Además, los canales de RTV Betis conectaran tanto en la previa como en el post-partido.

¿Cómo seguir online el Betis - Feyenoord?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este miércoles entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord de Rotterdam, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la jornada 3 de la UEFA Champions League y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manuel Pellegrini, de Giovanni van Bronckhorst y del resto de protagonistas del encuentro en La Cartuja.