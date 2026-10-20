Fornals confiesa su bajón y reclama la renovación de Pellegrini: "Yo creo que todo el Betis y la afición estarán de acuerdo conmigo"

"La temporada pasada estaba en mi mejor momento y ahora no lo estoy, pero volveré", promete el '8' verdiblanco, que agradece al club y a su entrenador la oportunidad que le dieron en enero de 2024 para disfrutar de esta etapa tan bonita que está atravesando la entidad

El futbolista del Real Betis Pablo Fornals ha sido el encargado de acompañar a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa oficial previa al duelo de la UEFA Champions League que en la noche del miércoles enfrentará al conjunto verdiblanco con el Feyenoord de Rotterdam sólo cuatro días después de la polémica derrota liguera contra el FC Barcelona. Desde la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el '8' ha analizado la actualidad, ha presumido del buen ambiente en un vestuario que da cobijo a una de las mejores plantillas de la historia y ha explicado su excelente relación con el entrenador chileno, expresándose claramente a favor de su continuidad más allá del 30 de junio de 2027 -fecha en la que expira su contrato-.

Fornals explica cómo llega el Betis y cómo se repone el vestuario de la derrota ante el Barça

"Estando mentalmente bien o mal, el fútbol no para. Tenemos la gran suerte de jugar cada dos o tres días y mañana tenemos otra oportunidad de volver a hacer un gran papel ante nuestra gente. Como ha dicho el míster en estos tres partidos en casa sumamos dos victorias y una derrota, pero creo que en ella dejamos un buen sabor de boca hasta lo ocurrido y estamos con muchas ganas de hacer que el cuarto partido seguido sea bueno", ha respondido el medio castellonense.

La primera experiencia de Pablo Fornals en la Champions

"Está siendo muy especial. De pequeños, todos soñamos con jugar los mejores partidos posibles y las mejores competiciones. Es verdad que he tenido la suerte de jugar por primera vez en Champions con 30 años y lo estoy disfrutando muchísimo. Lo vimos el otro día contra el Porto: el estadio se volcó, el mosaico, la afición durante todo el partido animando... Estoy muy contento de estar viviéndolo y más de que sea con el Betis. Como he dicho en varias ocasiones, el Betis me dio la oportunidad de reengancharme a LaLiga de la mano de Manuel, a quien ya le conocía del West Ham, y estoy encantado de vivir la Champions y de estar en el Betis en el momento en el que está como club".

Competencia en la medular: Bernal, Marc Roca, Fornals, Ceballos, Deossa, Fidalgo, Lo Celso, Isco...

"Entiendo que el club, el entrenador y todos intentamos buscar las mejores piezas posibles. Este año nos hemos juntado varios jugadores en medio campo, con la vuelta también de Isco, con el fichaje de Dani... Hay muchísimos nombres para esas posiciones y eso lo que hace que todos intentemos estar al mejor nivel para que luego sea el míster quien decida sin tener miedo y sin que le cueste confiar en cualquiera de nosotros".

El alegato de Fornals a favor de la continuidad de Pellegrini en el Betis más allá de su contrato hasta 2027

"Para mí, Manuel ha sido y es una figura muy importante. Me hizo cumplir mi sueño de jugar en la Premier League y, cuando ese sueño empezó a diluirse, quiso que yo viniera al Betis para vivir esta bonita etapa que estamos viviendo como club. Creo que estoy hablando por todo el Betis y por la afición: todos queremos que el club siga con esta estabilidad, que siga consiguiendo año a año cosas que no se habían hecho antes o que se hacía mucho tiempo que no se conseguían. Entonces, yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que estaremos encantados de que Manuel siga aquí".

¿Es el mejor Betis de la historia? "Es el mejor desde que yo estoy aquí"

"Personalmente, creo que el año pasado estaba en mi mejor momento. Ahora aún no lo estoy pero voy a volver seguro. De a poquito lo vamos a conseguir. Y con respecto al club, el club es un club más que centenario, con muchos años de historia, que no ha vivido esto muchas veces pero que lo ha vivido. Entiendo que no me toca a mí decir si estamos en el mejor momento de la historia del Betis, pero desde que yo estoy aquí, sin ninguna duda: es el mejor momento de estos dos años y medio que llevo".