Copete, al rescate de Aguirre en el Valencia

El central sevillano podría volver este fin de semana a una convocatoria después de una lesión en la rodilla el pasado mes de febrero

Javier Aguirre tiene claro que, para sacar al Valencia CF del pozo en el que se encuentra, debe apostar por los veteranos. "En los seis equipos en los que he estado, en esta misma situación, los novatos te ayudan, evidentemente, pero esperas a los grandes, esperas a la gente con experiencia", aseguró el mexicano en sala de prensa. Entre esos "grandes" puede estar José Copete, a quien conoce bien y que podría estar a punto este fin de semana después de varios meses lesionado.

El central sevillano, que ya pudo haber regresado la pasada jornada ante el Athletic, estaría disponible para el partido de este sábado ante el Villarreal en Mestalla, pudiendo volver a una lista de convocados ocho meses después de su último encuentro, que fue precisamente ante el conjunto castellonense, pero en La Cerámica.

Copete sufrió una lesión del menisco de su rodilla izquierda el pasado 22 de febrero, durante el partido ante el submarino amarillo, y tuvo que pasar dos veces por quirófano, prologando así su proceso de recuperación durante varios meses y retardando su vuelta a los terrenos de juego. Tras varias semanas trabajando junto al resto de sus compañeros, el defensa andaluz apunta ahora a ser una de las novedades en la convocatoria del preparador mexicano para el duelo de la décima jornada de Liga.

Aguirre conoce bien a Copete, con el que coincidió en el Mallorca, y puede convertir al defensor zurdo en uno de los grandes 'fichajes' del equipo bajo su llegada. La defensa necesita efectivos y Copete, que además ocupa el perfil zurdo, puede llegar a ser uno de los baluartes del mexicano en la zaga.

El dilema que genera Arnau Martínez

Precisamente por conocerle del pasado, Pablo Maffeo le ha quitado el puesto a Arnau Martínez, que ha pasado de ser el fichaje estrella del conjunto che el pasado verano a no tener sitio en el equipo como titular.

Corberán era el principal valedor de Martínez, siendo una petición expresa suya, pero Javier Aguirre ha decidido apostar por lo que ya conocía, también de su etapa en Mallorca, y Maffeo ha respondido positivamente a la confianza del 'vasco'.

Por si esto fuera poco, se suma el factor de la veteranía, puesto que, como ya hemos mencionado, Aguirre tiene decidido que esta situación la deben revertir futbolistas con experiencia en el 'fango', algo que a Arnau Martínez todavía le falta a sus 23 años.