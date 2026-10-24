Pepelu tras la derrota del Valencia en el derbi: "No se te puede ir un partido en el 93"

Pepelu, autor del gol del Valencia y MVP ante el Villarreal, no escondió su frustración tras la derrota en Mestalla (1-2). El centrocampista lamentó que el equipo dejara escapar el partido en el descuento, cuestionó una expulsión y pidió seguir creciendo pese a los resultados

El Valencia volvió a quedarse sin premio en Mestalla y Pepelu no escondió su frustración después de una derrota especialmente dolorosa ante el Villarreal (1-2). El centrocampista, que adelantó al conjunto che desde el punto de penalti y fue elegido MVP del encuentro, puso voz al malestar de un vestuario que vio cómo se le escapaba el partido en el tiempo añadido, después de haber alcanzado el descanso con ventaja en el marcador.

En declaraciones a Movistar tras el encuentro, el futbolista reconoció que el equipo no firmó una buena primera mitad, aunque supo aprovechar su oportunidad para marcharse por delante. Sin embargo, el desenlace terminó por echar por tierra el trabajo realizado y dejó una sensación de impotencia que Pepelu resumió con una frase contundente: "No se te puede ir un partido en el 93".

El valencianista también mostró su disconformidad con la expulsión de un jugador de su equipo, una acción que consideró determinante en el desarrollo final del choque. "Sí, no ha sido un buen partido, sobre todo en la primera parte, pero hemos conseguido el premio de irnos por delante. No puede pasar más, nos expulsan a un jugador, no sé por qué", explicó ante los micrófonos.

Pepelu señala el riesgo asumido en los últimos minutos

La derrota llegó cuando el Valencia buscaba desesperadamente los tres puntos ante su afición. Con el encuentro igualado y la necesidad de dar un paso adelante, los de Javier Aguirre se volcaron en busca de una victoria que finalmente se les escapó en una transición del Villarreal. Mikautadze aprovechó los espacios para marcar el tanto decisivo y silenciar Mestalla.

Pepelu reconoció que el deseo de ganar acabó convirtiéndose en un arma de doble filo. "Nada, la inercia de necesitar puntos, de ir hacia adelante, nos hemos quedado desprotegidos y nos han pillado la contra", admitió al ser preguntado por lo sucedido en los últimos instantes. El centrocampista no cuestionó la intención del equipo de ir a por el partido, pero sí lamentó que esa apuesta dejara al Valencia expuesto en una acción que terminó siendo definitiva. Jugar en casa y la urgencia de sumar empujaron a los valencianistas a asumir riesgos que el Villarreal supo castigar.

La confianza en el nuevo proyecto, pese a los resultados

La derrota también prolonga las dudas en torno a la evolución del Valencia tras el cambio de entrenador. En los tres encuentros disputados desde la llegada de Javier Aguirre, el equipo ha encadenado dos empates y una derrota, una secuencia que sigue sin ofrecer la victoria que necesita para recuperar sensaciones.Pese a ello, Pepelu pidió paciencia y trabajo para corregir los detalles que están penalizando al conjunto che. El futbolista considera que el equipo ha tenido opciones de conseguir mejores resultados, aunque reconoce que esa cercanía no sirve de consuelo cuando los puntos terminan escapándose."Nada, seguir mejorando, seguir creciendo. Hemos estado cerca de las victorias en los tres partidos, al final son detalles que nos están penalizando y toca seguir", señaló. Sus palabras reflejan la mezcla de enfado por la oportunidad perdida y la voluntad de mirar hacia delante. El Valencia deberá aprender de un final que volvió a dejarle sin recompensa: esta vez, después de adelantarse en el marcador, sufrir dos expulsiones y encajar el gol definitivo en el descuento.