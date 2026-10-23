Peter Lim vende el 42% de sus acciones en el Valencia: Pitchwise Holdings inyecta 100 millones de inversión directa desde ya

El Valencia ha anunciado un importante acuerdo por el que la familia Lim vende casi la mitad de sus acciones del club che al grupo estadounidense, que para empezar aportará una gran cantidad de millones que "estarán disponibles de forma inmediata"

El empresario Peter Lim, accionista mayoritario del Valencia, ha vendido el 42% de las acciones del club de Mestalla a Pitchwise Holdings, según informó este viernes la entidad che mediante un comunicado.

En su escrito, el club señaló que Peter Lim mantiene la mayoría accionarial pero que Pitchwise Holdings pasa a tener "una participación minoritaria significativa" y, aunque no desvela el importe de la transacción, destaca que los nuevos accionistas de la centenaria entidad valencianista han valorado al club en 1.250 millones de euros y apunta a que "aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club".

Respecto a Pitchwise Holdings, apunta que se trata de "un consorcio integrado por family offices e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk" y que entre los inversores están "George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR".

El Valencia explicó que Kiat Lim, hijo de Peter Lim, consejero y actual presidente del club y al que atribuye la operación, se mantendrá como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

El comunicado del Valencia

El Valencia CF anuncia hoy el comienzo de una nueva etapa en su historia. Kiat Lim, presidente del Valencia CF, y Pitchwise Holdings, un consorcio integrado por family offices e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, han alcanzado un acuerdo de asociación que permitirá aportar nueva inversión directa al Club, junto con su experiencia en gestión deportiva y operativa. Entre los inversores que respaldan a Pitchwise se encuentran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR.

Mediante la compra de acciones a Meriton Holdings, Pitchwise adquirirá una participación minoritaria significativa en el Valencia CF. La operación estima al Valencia CF en un valor de empresa de 1.250 millones de euros, que refleja el conjunto de los activos del Club, incluidos los equipos masculino y femenino, así como el actual Camp de Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, que aspira a convertirse en uno de los estadios más grandes de Europa, con capacidad para más de 70.000 aficionados.

Asimismo, Pitchwise aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Club. Pitchwise llegará a ostentar una participación del 42% en la entidad. Meriton Holdings continuará siendo el accionista mayoritario, y Kiat Lim seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

La nueva estructura accionarial liderará al Club en el que será su hito más importante en los últimos 100 años: el traslado al Nou Mestalla. Este proyecto dotará a Valencia, la tercera ciudad más grande de España, de un estadio a la altura de las ambiciones del Club, en un país que será uno de los coorganizadores de la Copa Mundial de la FIFA de 2030.

Kiat Lim destaca la importancia del movimiento

"El Valencia CF ha despertado un gran interés, pero el equipo de Pitchwise ha sido el único con el que realmente he querido explorar una asociación. Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien. Con Ann, Corey, George y Pitchwise Holdings, estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia CF. Juntos construiremos un club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma constante en Europa, cuya cantera forme talento de primer nivel mundial y cuyo nuevo hogar, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana".

Ann Rodriguez y Corey Woolfolk: "Es un honor"

"Es un honor unirnos a Kiat en la gestión y el desarrollo del Valencia CF, una de las grandes instituciones del fútbol español. A lo largo de este proceso, hemos tenido la oportunidad de visitar Valencia en numerosas ocasiones y comprobar de primera mano lo especial que es esta región. Con su ilustre historia, una afición numerosa apasionada y un espectacular nuevo estadio próximo a su finalización, el Club cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una entidad de referencia en Europa, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Sin embargo, también somos conscientes de que el entorno regulatorio y competitivo del fútbol moderno exige mucho más que potencial: requiere una estrategia de inversión clara y un enfoque definido. Estamos deseando trabajar con todas las personas que forman parte del Club, incluida su afición, para hacerlo realidad".