Así queda la clasificación de la Euroliga tras la victoria del Valencia Basket ante Paris (93-104)

El equipo español corta una racha de dos derrotas consecutivas y se mantiene en los puestos altos de la clasificación de la competición. El más destacado fue un TJ Shorts inspirado que estuvo secundado por Armori Brooks

El Valencia Basket ganó al Paris Basketball en el séptima jornada de la Euroliga.@valenciabasket

El Valencia Basket volvió a la senda de la victoria en la Euroliga después de ganar al Paris Basketball por 93-104 en un partido en el que brillaron TJ Shorts y Armori Brooks. Destacable fue también la defensa del equipo español en la segunda parte.

Por otro lado, en los otros dos partidos que se jugaron este viernes y que sirvieron para cerrar la jornada 7 de la Euroliga, el Fenerbahçe le ganó a Olimpiacos, mientras que el Zalgiris Kaunas superó con claridad al Lyon-Villeurbanne.

Paris Basketball 93-104 Valencia Basket

TJ Shorts lideró la victoria del Valencia Basket sobre el Paris Basketball (93-104) lo cual permite que el equipo español rompa una mala racha de dos derrotas consecutivas en la Euroliga y que al mismo tiempo se mantenga en los puestos altos de la clasificación.

TJ Shorts acumuló 25 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes en la victoria de Valencia Basket en la cual también brilló Armori Brooks, con la mejor actuación hasta ahora en esta campaña. que aportó 22 puntos pero también 6 rebotes y 3 asistencias. A ello se le añadió una excelente defensa en la segunda parte.

Olympiacos 61-64 Fenerbahçe

El Fenerbahçe dio la campanada en la cancha del Olimpiacos ya que ganó por 61-64 después de remontar una desventaja de 16 puntos. Un triunfo que le permite al equipo turco ser colíder de la Euroliga junto al Panathinaikos.

El Olympiacos salió mucho mejor al partido y fruto de ello consiguió hasta una ventaja de 16 puntos cuando se alcanzó el segundo cuarto. Sin embargo, el Fenerbahçe mantuvo la calma y comenzó a jugar mejor con el paso de los minutos, manteniendo opciones de ganar hasta el final. Un triple de Will Clyburn y una canasta de Wade Baldwin le dieron la victoria al Fenerbahçe.

Shavon Shields fue el máximo anotador del Fenerbahçe con 17 puntos y 7 rebotes, Baldwin acumuló 14 puntos y 5 asistencias y Shane Larkin, 13 y 5 asistencias.

Zalgiris 105-85 Lyon-Villeurbanne

El Zalgiris hizo bueno el factor cancha ya que ganó con comodidad al Lyon-Villeurbanne por 20 puntos (105-85). El club lituano cimentó su triunfo a base de triples ya que anotó un total de 18.

El Lyon-Villeurbanne sólo pudo aguanta el ritmo en el primer cuarto el cual lo cerró con una desventaja de 9 puntos que fue ampliada por el Zalgiris hasta los 16 puntos al descanso. Tras el sueto, el Zalgiris Kaunas dio la puntilla y no dio opciones al conjunto francés.

Carsen Edwards, con 16 puntos, y Jonas Valanciunas, con 15 puntos y 8 rebotes, fueron los mejores en la victoria del Zalgiris.

- Así queda la clasificación de la Euroliga tras la disputa de la jornada 7: