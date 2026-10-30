Otorbi, tras renovar con el Valencia: "Noté como el músculo se desgarró, esperaba que no fuera grave, que no se me acabara el fútbol y que estarían pensando mis padres"

El joven canterano del Valencia ha sido una de las buenas noticias en esta temporada con su verticalidad y electricidad, motivos por los que el Valencia ha blindado al jugador pese a su lesión

El Valencia ha informado este viernes que ha ejecutado la ampliación contractual del extremo valenciano de ascendencia nigeriana David Otorbi hasta junio de 2031, según anunció el club en un comunicado.

El extremo de 19 años llegó a la Academia VCF con 12 años y fue el jugador más joven en la historia del Valencia en debutar en partido oficial, ya que lo hizo con 16 años, 2 meses y 19 días en el partido de Copa del Rey ante el Cartagena disputado en enero de 2024 con Rubén Baraja de entrenador.

Tras su irrupción en el primer equipo, David Otorbi ha disputado 14 partidos oficiales con el Valencia y ha marcado su primer gol en el encuentro de la Jornada 8 de LaLiga EA Sports ante el Racing de Santander. Desde la entidad valencianista han destacado en el comunicado que "su renovación supone una apuesta de presente y futuro para el Valencia CF".

La ampliación contractual llega en un momento en el que el jugador se encuentra lesionado, percance que sufrió en el partido contra el Villarreal, en el que fue por primera vez titular con Javier Aguirre, una lesión muscular en el muslo derecho antes de cumplirse los quince primeros minutos de partido.

Según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la operación, la cláusula de Otorbi pasa a ser de 60 millones de euros tras este movimiento, que supone también un aumento de la ficha del jugador, que es internacional sub-18 con España.

Otorbi, agradecido a Aguirre por la confianza

Tras confirmarse su renovación, David Otorbi ha dejado unas palabras para los medios oficiales del club che donde destaca la figura del actual entrenador, Javier Aguirre, por haberle dado continuidad con el primer equipo.

"Estamos entrenando muy duro. Aguirre, desde que llegó, me ha dado mucha confianza. Siempre ha estado ahí, nos transmite mucha energía y garra, quiere ganar los partidos y nos comenta que, aunque está siendo un momento complicado, vamos a salir y que estemos tranquilos", expresó el joven extremo.

El futbolista valenciano de ascendencia nigeriana apuntó que el nuevo contrato le ha dado "una alegría al menos" ya que padece una lesión muscular por la que estará de baja un tiempo que no ha especificado el club. "Vi a 'Dimi' que quería sacar rápido y pillarles la contra, quería llegar a mi máxima velocidad y noto como el músculo se desgarra y me rompí. Estaba frustrado en el suelo, esperaba que no fuera nada grave, que no se me acabara el fútbol, que estarán pensando mis padres ahora mismo… Cuando salí al campo y vi el gol de Pepelu se me pasó un poco, me dio alegría. Cuando vuelva quiero ayudar al equipo y ser mejor futbolista", apuntó.

Asimismo, Otorbi, de 19 años, reconoció que la alegría que sienten tanto él como su familia: "Me siento muy bien, mis padres muy contentos porque estaban esperando este momento que ha llevado años de trabajo. Desde que debuté he mejorado en muchos aspectos tácticos y físicos. Debutar es fácil, pero quedarse es otra historia y tienes que aprovechar tus momentos al máximo entrenando a tope y que el entrenador te vea motivado. Estoy muy ilusionado porque el club me ha dado mucha confianza y me han brindado ese contrato piensan que voy a mejorar y ayudar al equipo en un futuro", avanzó.

El extremo, que llegó a la Academia VCF con 12 años, recordó su etapa formativa en la Ciudad Deportiva de Paterna: "Me acuerdo de un entrenamiento, siendo cadete, cuando me subió Angulo con el VCF Mestalla y estaba Javi Guerra y, de repente, a los meses estaba él con el primer equipo. Estaba flipando".

"Ahora es al revés, los cadetes me vienen preguntándome que cómo he llegado al primer equipo y les digo que con trabajo, ilusión, paciencia y ganas. Les digo que tengan paciencia, estén tranquilos porque va a llegar su momento y que sigan trabajando y dándolo todo", explicó.Por último, Otorbi lanzó un mensaje a la afición: ·Que estén tranquilos, que nos den la energía con sus ánimos y que estén siempre apoyándonos porque vamos a salir de esta y les vamos a devolver las alegrías".