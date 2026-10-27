Lesión y tiempo de baja de David Otorbi, que cambia sus estatus en el Valencia

El extremo de 19 años sufrió una lesión muscular ante el Villarreal, en su primer partido como titular con Javier Aguirre, y estará fuera de los terrenos de juego al menos seis semanas

En una temporada torcida desde su comienzo, en la que el Valencia sigue en puestos de descenso tras haber cambiado ya tanto de entrenador como de director deportivo, una de las pocas buenas noticias en Mestalla ha sido la irrupción en el primer equipo de David Otorbi. Con 19 años recién cumplidos, el extremo de origen nigeriano ya se ganó primero la confianza de Carlos Corberán y también ha conseguido hacer lo propio con Javier Aguirre, pero justo cuando estaba en su mejor momento le ha llegado una inoportuna lesión que le mantendrá fuera durante un importante tramo de la temporada.

Según ha informado el club che, el canterano padece una lesión muscular en el muslo derecho, concretamente una rotura importante en los isquiotibiales, tras las pruebas a las que ha sido sometido el valencianista el lunes y el martes. Y aunque no se ofrece un plazo estimado de baja, todo apunta a que su ausencia podría alargarse durante al menos seis semanas, periodo en el que se perderá un buen número de partidos.

Las sensaciones de Otorbi eran negativas

Con Aguirre en el banquillo, Otorbi marcó su primer gol en LaLiga en el empate cosechado ante el Racing de Santander. Lo hizo saliendo como suplente, repitiendo ese rol en el 0-0 frente al Athletic. Pero sus actuaciones convencerlo al técnico mexicano para ganarse una camiseta de titular en el último duelo frente al Villarreal, disputado el pasado sábado en Mestalla, con la maña fortuna de que solo pudo jugar los primeros quince minutos.

El valencianista se lesionó en una acción en la que trató de salir al contraataque tras un balón en largo de Stole Dimitrievski con el que el guardameta buscaba la carrera del futbolista, que, tras echarse la mano al muslo derecho con signos de dolor, se marchó lesionado en camilla y entre lágrimas. Ya era consciente de que el percance tenía mala pinta y así ha quedado confirmado tras los pertinentes exámenes médicos.

Una renovación ya pactada: 60 millones de euros de cláusula de rescisión

En las próximas semanas el extremo seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápeutico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica, tal y como agregó el club en su comunicado. Por tanto, su baja coincidirá con el anuncio oficial de su renovación, que ya estaba pactada previamente y está previsto que se formalice este misma semana, pues Otorbi se lo ha ganado sobre el campo.

Meses atrás ya firmó un nuevo contrato hasta 2028 con tres años más opcionales, la fórmula habitual utilizada por el Valencia con sus canteranos. Pero la entidad che ha decidido ejecutar ya ese plus para que la vinculación del extremo se extienda desde ya hasta 2031, con la consiguiente subida de su cláusula de rescisión, que pasará a ser de 60 millones de euros, el doble de la actual.

Además, el valenciano también verá mejorado su sueldo gracias a esta renovación, aunque seguirá ocupando un sitio en el último escalón salarial de la plantilla. Cuando regrese, tratará de seguir haciendo méritos para seguir atrayendo los focos, también de clubes extranjeros que están muy pendientes de su evolución.