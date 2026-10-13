La Premier League ya pone sus ojos en Otorbi, la gran perla del Valencia

El extremo de origen nigeriano se estrenó como goleador en primera división en el debut de Javier Aguirre ante el Racing de Santander, partido en el que fue seguido 'in situ' por dos emisarios del Newcastle

El nuevo Valencia de Javier Aguirre sacó un punto en su estreno ante el Racing de Santander, con una actuación decisiva de David Otorbi, uno los referentes de esa nueva camada de canteranos que ha dado un paso al frente para poner su granito de arena y tratar de darla la vuelta a la difícil situación deportiva del conjunto che. El técnico mexicano no contó le dio minutos a Aaron Mayol ni Aimar Blázquez, pero el extremo de origen nigeriano se encargó de alzar la voz por sus compañeros para recordar que siempre son los de la casa los que arriman el hombro cuando más falta hace.

El internacional sub 18 español salió desde el banquillo y dispuso de 32 minutos en los que dio sobradas muestras de su fútbol vertical. Desbordó con peligro por el costado diestro y también se metió por dentro para aprovechar el pase de Javi Guerra y hacer el 2-2 definitivo. Un primer gol en la elite al que pudo poner el broche de otro en el último suspiro, cuando sirvió en bandeja el que pudo ser el tanto de la victoria, que Hugo Duro falló estrepitosamente.

Carlos Corberán frenó su cesión

De ese modo, el futbolista de 18 años reclama mayor protagonismo, después de que en verano se barajase su cesión a algún equipo de Segunda división, pues él mismo entendía que el filial se le quedaba pequeño, y Carlos Corberán frenase su salida. El ex técnico valencianista le dio la oportunidad en el segundo compromiso liguero, ante el Real Betis, de forma testimonial, y desde entonces ha participado en el resto de partidos, siete en total, siendo solo titular en los dos últimos del técnico de Cheste en el banquillo.

Su proyección hace tiempo que se aventura en la Academia y Otorbi ya ha dado el golpe sobre la mesa. Por ello, no es de extrañar que haya clubes importantes pendientes de su futuro. De hecho, en el palco de El Sardinero hubo dos técnicos del Newcastle que tomaron buena nota de su destacada actuación y se llevaron muy buenas impresiones, según ha informado Marca.

Ya hubo ofertas en verano

No es la primera vez, no obstante, que el extremo che, que fue captado con 11 años tras pasar por el CF Malvarrosa y el Atlético Cabanyal CF, está en el punto de mira clubes ingleses y otros países. Ya el pasado verano, sin ir más lejos, llegó a las oficinas de Mestalla una oferta del Basilea consistente en una cesión con opción de compra de entre 3 y 4 millones de euros, la cual fue rechazada.

El contrato de Otorbi en el Valencia

El Valencia tiene atado a Otorbi con un contrato hasta 2028 que se puede prolongar de forma automáticas por tres temporadas más (hasta 2031) si juega más de 45 minutos en 10 partidos en Primera división, lo que de momento ha conseguido en tres, aunque todo apunta a que no tardará en alcanzar esa cifra.

Por su parte, el extremo de origen africano también prioriza seguir en un Valencia en el que se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar con el primer equipo. Lo hizo con 16 años, dos meses y 19 días en la Copa del Rey de la campaña 23/24, con Rubén Baraja como entrenador. Aquel curso jugó dos partidos en dicho torneo, al siguiente debutó en LaLiga y en la 25/26 volvió a disputar otros dos chques en Copa. pero ha sido esta campaña cuando ha dado el salto definitivo para quedarse.