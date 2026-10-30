Martín Anselmi, técnico del Elche: "No sé si ha pasado mucho o poco tiempo para Eder Sarabia. Cada uno toma sus decisiones"

El preparador del Elche avisa del peligro de un Valencia que tiene a "rebelarse" cuando no "atraviesan por su mejor momento"

Martín Anselmi y su Elche reciben este domingo a un Valencia necesitado de puntos para salir de la zona de descenso, donde ocupa la decimonovena plaza con solo seis puntos, por los diez que suma el conjunto ilicitano. Aunque otro de los temas de actualidad en el Martínez Valero es el asunto de la denuncia del Pinatar por alineación indebida en la Copa del Rey.

"Sin novedades, la verdad. Es algo que controla el club y lo tiene controlado, porque no me consta que haya nada raro. Con el foco puesto en el Valencia", confirmaba Anselmi, para centrarse en el conjunto de Javier Aguirre.

"Es un equipo que no viene pasando sus mejores momentos en los últimos años, pero uno conoce la magnitud del club que tenemos enfrente. Al final cuando los equipos no atraviesan por su mejor momento también tienden a rebelarse. Tenemos que estar muy concentrados porque tenemos mucha ilusión de ganar en casa los primeros tres puntos y ante un rival como el Valencia", ha expresado el técnico.

La Copa ha servido para recuperar a algún jugador

"Quiero erradicar eso de que un futbolista me convence o no para ser titular. Tendemos a darle importante a los que inician y poca a los que no inician. Cada rival es un partido diferente y tiene un plan de partido diferente. Tenemos que adaptar el plan a los jugadores que tenemos y luego hay un histórico que avala a los futbolistas. Puedes tener un mal partido y sigues, porque hay un histórico que te avala. Y no por hacer un buen partido, al siguiente el plan de partido se adapta a ti. Nosotros trazamos un plan con once que salen y luego otros que están en el banco que sustentan o resuelven el partido. Ningún jugador tiene que hacer nada magistral contra Pinatar para convencerme aquí que puede estar. El fútbol es un proceso y hay un histórico en el que los jugadores van ganando y perdiendo terreno. Contra el Pinatar todos dieron la talla. En este grupo todos están capacitados para iniciar un partido y eso te pone más difícil la decisión de cada fin de semana".

Alguna baja confirmada

"Hay algunos con molestias por jugar dos partidos en una semana. No hay una baja ni tampoco te puedo confirmar que estén todos al 100%".

Ansiedad por la primera victoria en casa

"Estamos disfrutando mucho del presente como para que nos entre ansiedad por el qué vendrá. Hay que estar en el presente y disfrutar cada día de venir a entrenar. El futuro es incontrolable. Lo único que tenemos que estar es en el día a día y eso nos llevará a tener un buen partido contra el Valencia. No hay que pensar si local, si visitante, si vienen dos en casa, si son fuera... no tenemos eso en casa. Lo único que tenemos es el entrenamiento de hoy y mañana, el de mañana. Y después, el partido".

Qué Valencia espera

"En estos últimos años viene acostumbrado a estar más en la parte de abajo que en la de arriba. Me parece que Carlos Corberán hizo un gran trabajo y este año merecía alguna victoria más. Javier Aguirre sabe liderar estos momentos y le ha dado al equipo esa soltura que venía necesitando. Pero todavía no lo está reflejando con victorias, aunque sí a nivel competitivo. Tiene muy buenos futbolistas, dinámicos, con experiencia, que manejan bien el balón, velocidad en el ataque, cuando saltan a presionar son intensos, cuando tienen espacios saben girar el juego... Es un rival más de los que esta Liga te lleva a enfrentar y te lleva a los límites. Todos los partidos tienen connotación de llevarnos al límite".

Otra portería a cero sería clave

"Obviamente tener la portería a cero es determinante. Con eso te aseguras al menos un punto. Por eso siempre es clave, aunque es lo difícil en el fútbol. Cuando sostienes la portería a cero, me genera una satisfacción grande. Luego creo que tenemos que ser nosotros y eso pasa por manejar bien la pelota, estar juntos, lastimar más de lo que lo estamos haciendo cuando tenemos situaciones para ello... Nos invitamos a ser mejores siempre y a medida que uno va mejorando, el detalles más fino y hay que seguir buscándolo. La clave está en competir bien, porque si compites bien estás más cerca de ganar".

Eder Sarabia, su antecesor, llega al Espanyol

"No me invita a ninguna reflexión particular. Me apena por Manolo, que no le pudo dar continuidad a su trabajo, porque me parece una persona muy agradable y me hubiera gustado que tuviera diferente destino. Pero esto es fútbol y son cosas que nos pasan a los entrenadores. No sé si ha pasado mucho o poco tiempo para Sarabia. Cada uno toma sus decisiones. Tener a Eder de vuelta en la Liga es interesante, porque le va a dar su impronta al Espanyol y a los demás nos tocará desafiarnos para superarle. Un entrenador al que quiero enfrentarme para mejorar".

Cómo está Pedro Bigas

"Al final, los deportistas de alto rendimiento... lo uno con respuestas anteriores. Hacer muchas veces algo te ayuda a fluir de manera diferente. Pedro no hizo la pretemporada y ahí perdió el contacto con la pelota. Como a cualquier otro futbolista, conforme vence situaciones en el día a día, te ayuda a fluir mejor. El juego a veces nos invita a que construyendo en nuestro campo nos va a llevar a soluciones, pero ahí hay que encontrar la finura y el pase exacto, porque un error lo pagas caro. Pero nosotros entendemos que esa es la esencia de nuestro juego, sabiendo que tienes que competir y cuándo tienes que saber hacer las cosas pero competir también es repetir muchas veces algo. Pero a nivel mental él es un ser competitivo, siempre trabaja para ser mejor, siempre predispuesto. Es un tipo fuerte mentalmente".

Por abajo todo está muy igualado

"No me sorprende. Es una Liga muy pareja. Salvo los de siempre que se descuelgan y pelean por otra cosa, los demás cualquier le puede ganar a cualquiera. No es tan fácil ganar en el fútbol y eso se ve en la Liga, porque es complejo, parejo y nadie regala nada. Los puntos demuestran esa dinámica. Hay pocos partidos cerrados antes de que terminen".