Levante - Atlético de Madrid, en directo el partido de la Jornada 11 en vivo online

Sigue en directo con Estadio Deportivo para enterarte de todo lo que ocurra en la previa del Levante - Atlético de Madrid y en el encuentro! Te contamos la última hora de ambos equipos, las alineaciones, y todos los detalles antes de que eche a rodar el balón en este encuentro de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

"Este Atlético es muy diferente al de la temporada pasada. Colectivamente e individualmente, para mí y mi cuerpo técnico, son mejores. Tienen más opciones, no han perdido jugadores clave y han conseguido no venderlos", entrenador del Levante

"Lookman aún no ha recuperado su nivel de sus inicios, pero tenemos una gran confianza en él, sabemos lo que puede aportar. Le muestra al entrenador sus progresos en los entrenamientos, lo que le permitirá ganarse su puesto", entrenador del Atletico

Simeone vuelve a apostar por Julián Álvarez desde el inicio , confirmando la continuidad que tanto le había costado encontrar al argentino durante este comienzo de temporada. El delantero encadena ya su tercera titularidad consecutiva, una circunstancia que no se producía desde hace siete meses. L a principal novedad respecto al último once está en la presencia de Giuliano, que ocupa el lugar de Lookman, relegado esta vez al banquillo.

Luís Castro no introduce grandes modificaciones y vuelve a confiar en su esquema habitual, el 4-4-2, manteniendo buena parte del bloque que viene utilizando en las últimas jornadas. Requena seguirá llevando el peso del centro del campo, mientras que Nacho Pérez y Ndukwe repiten en la línea defensiva. La única novedad llega en el frente de ataque, donde Etta Eyong recupera la titularidad en detrimento de Ratkov.

El conjunto valenciano afronta una nueva oportunidad para cambiar la dinámica de resultados y comenzar a ganar terreno respecto a los puestos comprometidos de la clasificación. Los de Luís Castro saben que hacerse fuertes en casa puede ser determinante para conseguir la permanencia, por lo que recibir a uno de los grandes aspirantes al título supone tanto un reto como una oportunidad para reivindicarse.

En el otro lado estará un Atlético de Madrid que llega en plena confianza. El equipo de Diego Pablo Simeone ha conseguido convertir la regularidad en una de sus principales virtudes durante las últimas semanas y no quiere que el desplazamiento a Valencia suponga un frenazo en su escalada.

El Levante busca dar la sorpresa ante su afición

Los granotas necesitan recuperar sensaciones después de su último tropiezo frente a la Real Sociedad, ante la que cayeron por 2-1. Un resultado que volvió a dejar en evidencia la dificultad que está teniendo el equipo para encontrar continuidad en este inicio de campeonato. Con diez puntos en su casillero, el Levante sabe que necesita empezar a enlazar resultados positivos si no quiere verse metido de lleno en la pelea por el descenso.

El Ciutat de València será su principal aliado. El apoyo de su afición y la necesidad de hacerse fuertes en su propio estadio serán dos de los argumentos a los que se agarrará el equipo local para intentar frenar a un Atlético que llega lanzado. Los valencianos tendrán que mostrar una versión muy sólida, especialmente en defensa, para contener el potencial ofensivo de su rival.

El Atlético quiere seguir la estela del Barcelona

Mucho más tranquila es la situación del Atlético de Madrid. Los rojiblancos aterrizan en Valencia después de encadenar seis victorias consecutivas en el campeonato doméstico, una racha que les ha permitido colocarse segundos con 25 puntos, a solo dos del Barcelona. La derrota azulgrana en el Clásico ha abierto además una oportunidad para los de Simeone, que quieren aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales directos para acercarse a la primera plaza.

La última victoria llegó ante el Deportivo de La Coruña (1-0), en un partido que volvió a tener a Julián Álvarez como protagonista. El argentino atraviesa un buen momento y se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de un equipo que también está encontrando solidez atrás, con Jan Oblak como garantía bajo palos. No obstante, Simeone es consciente de que no será una visita sencilla. El técnico argentino ha advertido del peligro del Levante en su estadio y sabe que su equipo tendrá que mantener la concentración para evitar sorpresas. Además, los colchoneros tienen por delante un calendario exigente, por lo que sumar una nueva victoria antes de sus próximos compromisos supondría un importante impulso anímico.

Con dos objetivos muy distintos sobre el césped, el Ciutat de València se prepara para vivir un partido con mucho en juego. El Levante quiere dar un golpe ante uno de los candidatos al título y el Atlético no está dispuesto a dejar escapar puntos en su carrera por el liderato.