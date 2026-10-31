“Me dijeron varias veces: ‘olvida a Bernardo Silva, como mucho jugará en Segunda o en un equipo como el Paços Ferreira'"

El internacional portugués, uno de los protagonistas en la victoria del Real Madrid en el Clásico, no tuvo una carrera sencilla hacia la cima, como ha contado su agente, Jorge Mendes

La victoria del Real Madrid en el Clásico ante el FC Barcelona dejó varios nombres propios, entre ellos el de Bernardo Silva. El portugués no estaba gozando del protagonismo esperado tras su fichaje del pasado verano como agente libre procedente del Manchester City. Pero tras su estreno como titular en Champions frente al RB Leipzig, en el que firmó su primer tanto como jugador blanco su compatriota José Mourinho le dio también un sitio en el once en el Camp Nou y la apuesta le salió redonda.

La acertada apuesta de Mourinho

Con el luso sobre el campo, el conjunto blanco ha ganado en posesión de balón y claridad en el juego, la que no ofrecía el doble pivote compuesto por Tchouaméni y Fede Valverde, asentado en el lateral diestro. Pero el centrocampista natural de Lisboa, de 32 años, también derrochó esfuerzo para realizar un trabajo oscuro en la medular, siendo clave en ello su mejoría física. Mourinho ha esperado el momento justo para darle su cuota de protagonismo y ha acertado de pleno.

Tras nueve temporadas en Inglaterra, Bernardo Silva firmó solo por dos campañas con el Real Madrid, hasta 2028, con el reto de demostrar a todos que aún es un futbolista que marca diferencias. Aunque su carrera hacia la cima no fue sencilla, en buena medida, precisamente, por su físico, como ha revelado su agente, Jorge Mendes, que destacó la poca confianza de un Benfica en cuyo primer equipo apenas jugó tres encuentros.

La falta de confianza del Benfica en Bernado Silva: "No es de los que corren por todas partes"

“Está el ejemplo de Bernardo Silva. Me dijeron varias veces: ‘Jorge, olvídalo, no tienes ninguna posibilidad, Bernardo Silva nunca será un jugador importante, como mucho, jugará en Primera o Segunda División, tal vez en un equipo como el Paços de Ferreira’. Así que todo es muy subjetivo, aún más cuando los jugadores están en la cantera, porque hay clubes que priorizan a los jugadores que son físicamente más fuertes", reveló el poderoso representante de Cristiano Ronaldo y otras estrellas mundiales.

Finalmente, tras unos meses a préstamo en el Mónaco, el internacional portugués (hasta en 115 ocasiones has la fecha) demostró en Francia de lo que era capaz, protagonizando un traspaso 15,8 millones de euros que se multiplicó hasta los 50 tres temporadas después, con su salto al Manchester City. "Todos decían que no, que se fue al Mónaco, que no querían retenerlo después del primer año, tuve que convencer al presidente… Era un jugador de posesión, no de los que corren por todas partes, y por eso también se fue al City, que era el equipo para él. Y entonces quedó claro que también estábamos ante uno de los mejores de la historia del fútbol portugués”, reseñó el apoderado en el foro ‘Leading the Game’ del Executive MBA en Fútbol de la Católica Porto SBE y la Liga Portugal Business School.

El fichaje de Joao Félix por el Benfica, "casi como un favor"

Del mismo modo, Jorge Mendes también se refirió a otras de sus apuestas personales, el también luso Joao Félix, que no llegó a responder a las expectativas en el Atlético de Madrid tras su millonario traspaso y cumple su segunda temporada en el Al-Nassr de Arabia Saudí a sus 26 años, tras pasar también por las filas del Chelsea, el FC Barcelona y el Milan, sin convencer del todo en ninguno de ellos. En su caso, admitió que de joven no era de los que más destacaba.

“Joao Félix, por ejemplo, cuando estaba en el Oporto, era un jugador... La mayoría de los jugadores que he transferido a lo largo de estos años, y cuando digo la mayoría, realmente me refiero a la mayoría, quizás más del 80%, no eran los jugadores más importantes en sus clubes. Joao Félix es un ejemplo de ello. Estaba en el Oporto. Mientras tanto, el Benfica se interesó por su hermano y lo fichó. Su padre estaba obviamente preocupado porque Joao estaba en el Oporto y su hermano se había ido al Benfica, así que se llevaron a Joao Félix casi como un favor”, desveló.

Elogios al trabajo de cantera del FC Barcelona y una advertencia: "Se pierden muchos talentos"

Por otro lado, el famoso agente de futbolistas también analizó el trabajo de cantera que realiza el FC Barcelona, captando a algunas de las mejores promesas a nivel nacional e internacional. "Cada año incorporan a uno, dos o tres jugadores del filial. Y cuando hablamos del Barcelona, ​​es uno de los mejores clubes del mundo. Se puede ver a los jugadores que actualmente juegan en el primer equipo, y muchos de ellos proceden de la cantera", destacó, dejando claro en su análisis que solo hay que saber detectar a esos futbolistas que brillan en categorías mas bajas y confiar en ellos.

"Se pierden muchos talentos, porque tenemos talento; podemos encontrar jugadores muy talentosos en tercera división, podemos encontrar jugadores muy talentosos en segunda división. El problema es que muchas veces no tienen a nadie que les dé una oportunidad", sentenció.