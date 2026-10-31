Los tres países que no dieron ningún voto a Mbappé en el Balón de Oro y el puesto que le dio China antes del 'meme'

El delantero del Real Madrid se quedó a solo 28 puntos de Harry Kane, siendo la cuarta votación más ajustada en los 70 años de historia del galardón

La resaca de la Gala del Balón de Oro celebrada el pasado lunes aún sigue dando dolor de cabeza a algunos. Por sorpresa para algunos, Harry Kane se coronó como el mejor jugador del mundo, dejando con un palmo de narices a Lamine Yamal, tercero, y sobre todo a Kylian Mbappé, que se quedó muy cerca del delantero inglés.

La votación que determinó al ganador fue más apretada que la que decantó el Balón de Oro a favor del hoy azulgrana Rodri en 2024, cuando Vinicius también quedó segundo y se negó a acudir a la ceremonia de entrega. Entonces fueron 41 puntos de diferencia y en esta ocasión han sido solo 28, lo que representa la cuarta elección más ajustada en los 70 años de historia del galardón organizado por France Football.

Así funciona la votación del Balón de Oro

Como se sabe, son los periodistas deportivos, uno por país, lo que emiten los votos para decidir al ganador, siendo una de las novedades de este año la reducción de las naciones participantes, por lo que solo han participado los 100 primeros países del ranking FIFA. De cada uno de ellos se designa un medio y, sobre la lista de 30 candidatos previamente instaurada por la organización, los periodistas en cuestión deben elegir a 10 jugadores a los que otorgan 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

Grecia, Ucrania y Escocia se olvidaron de Mbappé

En este sentido, llama la atención que hubiese tres países que no concedieron ningún voto a Mbappé. Así, los representantes Grecia, Ucrania y Escocia sorprendieron al no incluir al delantero del Real Madrid entre los diez mejores del mundo. Aunque también hubo otras dos votaciones en las que no apareció Harry Kane, olvidado en Costa de Marfil y México.

En China se decantaron por Messi y Mbappé solo fue quinto

Por otro lado, en China sí que votaron a Mbappé, antes de que unas declaraciones del futbolista francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong desencadenaran una crisis que ha llevado al país asiático a tomar medidas que abarcan desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales hasta la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales.

Antes de ello, Luo Ming, periodista de Titan Sports, sí incluyó al internacional galo entre sus 10 elegidos, pero tampoco le dio la máxima puntuación, pues lo colocó en la quinta posición. En su lugar, el favorito del representante chino fue Leo Messi, seguido de los dos últimos ganadores: Ousmane Demblélé y Rodri Hernández, ninguno de ellos presente en el 'top 3' en este 2026. Curiosamente, a continuación se replicó la clasificación final: a Kane lo situó cuarto, a Mbappé quinto y a Lamine Yamal sexto.