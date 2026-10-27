El chiste más caro de Mbappé: China rompe sus acuerdos comerciales y veta sus partidos

Una broma sobre un conocido dirigente chino ha desatado una crisis que amenaza con costarle al delantero del Real Madrid una parte importante de su negocio publicitario en el gigante asiático puesto que varias empresas ya han tomado medidas contra el francés

Kylian Mbappé había sido la imagen de una marca de bebidas china hasta ahora.Imago

Kylian Mbappé ha descubierto que un chiste puede salirle muy caro. El delantero del Real Madrid reconoció en una entrevista que se reía con un meme en el que su rostro aparecía superpuesto al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China.

Lo que parecía una anécdota sin mayor trascendencia ha terminado provocando un auténtico terremoto en el mercado chino puesto que varias empresas han anunciado el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista y la televisión estatal CCTV ha suspendido las retransmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con el francés.

La reacción amenaza con convertir una simple broma entre amigos en un problema de dimensiones internacionales que afecta directamente a la imagen del astro francés del Real Madrid en el potente mercado asiático.

El chiste de Mbappé sobre Mao Zedong que ha desatado la polémica

Todo comenzó durante una entrevista en el programa futbolístico 'The Bridge', en el que preguntaron a Mbappé por su meme favorito. El internacional galo no tuvo problema en reconocer que había una imagen que le hacía especial gracia. "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", confesó el delantero.

Aunque Mbappé no mencionó expresamente el nombre de ningún dirigente, la referencia apunta indudablemente a Mao Zedong. En los últimos meses se ha popularizado en redes sociales chinas un montaje en el que la cara del futbolista aparece sobre el retrato del antiguo líder comunista.

China no le ríe la gracia

La cuestión ha resultado especialmente delicada en China, donde las sátiras sobre dirigentes históricos vinculados al Partido Comunista están sometidas a una fuerte censura y pueden perseguirse bajo la figura de la "difamación de héroes y mártires". Lo que en otros países podría quedarse en una broma viral ha sido interpretado por parte de la sociedad china como una ofensa a sus sentimientos nacionales.

La reacción no tardó en llegar. Dongqiudi, una de las principales plataformas deportivas del país, anunció que se negaba a traducir la entrevista del futbolista por considerar que sus declaraciones han herido los sentimientos del pueblo chino. La polémica saltó después a las redes sociales, especialmente a Weibo, donde algunos usuarios exigieron explicaciones y reclamaron un boicot comercial al jugador.

China rompe sus acuerdos comerciales con Mbappé

Las consecuencias económicas no se han hecho esperar. Dongpeng Beverage Group, uno de los grandes grupos chinos del sector de las bebidas, anunció la ruptura inmediata de sus vínculos comerciales con el delantero del Real Madrid. La compañía difundió comunicados a través de sus cuentas oficiales en Weibo, tanto de su matriz como de su marca Bu Shui La, en los que expresó su rechazo a este tipo de comportamientos.

"Nuestra empresa se opone firmemente y mantiene una postura de tolerancia cero ante cualquier conducta que hiera los sentimientos nacionales", señaló la compañía en uno de sus comunicados.

La decisión tiene especial relevancia porque la imagen de Mbappé había adquirido una gran presencia en el mercado chino. Sus anuncios para Bu Shui La aparecían habitualmente en marquesinas, autobuses y ascensores, especialmente desde el Mundial de fútbol de 2026. El francés se había convertido en uno de los rostros utilizados para promocionar sus productos entre los aficionados al deporte.

A Dongpeng se han sumado las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que también han anunciado el final de sus acuerdos comerciales con el futbolista. Ambas comunicaron su decisión sin detallar expresamente el incidente que había motivado la ruptura, aunque sus anuncios llegaron en plena polémica por las palabras del delantero.

Mengniu es uno de los principales grupos lácteos de China y cuenta con una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos relacionados con el Mundial y el Comité Olímpico Internacional, además de vínculos comerciales con Leo Messi.

Por su parte, Milkground también había recurrido a la imagen del atacante francés en sus campañas publicitarias. El impacto de la controversia alcanza así a varias marcas que habían apostado por la estrella madridista para reforzar su presencia comercial.

La televisión estatal china veta las retransmisiones de LaLiga

La crisis ha ido más allá de los patrocinadores. Según informó el medio chino The Paper, citando fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con Mbappé. La medida entró en vigor la noche del lunes e incluye también la retirada de anuncios y vídeos protagonizados por el delantero.

La decisión supone un nuevo frente para el fútbol español en uno de los mercados más importantes del mundo. Aunque la polémica tiene como protagonista al jugador francés, las consecuencias afectan también a la competición española y a la exposición del Real Madrid ante el público chino.

La plataforma Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, también anunció que estaba revisando y retirando contenidos relacionados con el futbolista. La compañía precisó que su colaboración con Mbappé había concluido el 31 de diciembre de 2024, cuando expiró el contrato, por lo que no se trata de una rescisión de un acuerdo comercial vigente.

El Real Madrid y el Barça ya han sufrido otras polémicas en China

El episodio de Mbappé se suma a una lista de controversias recientes que han salpicado a entidades del fútbol español en el gigante asiático.

En septiembre, medios oficiales chinos criticaron al Real Madrid por una publicación que mencionaba conjuntamente a Nepal y al Tíbet tras una riada. La formulación fue considerada incorrecta por la prensa local, que interpretó que el mensaje equiparaba ambos territorios.

En febrero, el club blanco difundió disculpas de parte de Dean Huijsen después de que el futbolista republicara en Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos.

El FC Barcelona también tuvo que pedir disculpas en abril tras la aparición de una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional y gestionada por terceros. La imagen provocó críticas en China, donde Pekín considera la isla parte de su territorio.