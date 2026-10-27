La clasificación final del Balón de Oro: "La diferencia entre Kane y Mbappé fue mínima"

El recuento definitivo de la votación deja varios titulares interesantes con lecturas diversas sobre el reparto de méritos entre las grandes estrellas del fútbol mundial; especial atención al podio y al papel de los internacionales españoles en la votación

Harry Kane se proclamó ganador del Balón de Oro 2026 por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. La gala celebrada en el London Palladium puso fin a meses de especulaciones y permitió conocer cómo se han repartido los votos entre los 30 candidatos al galardón.

Vincent Garcia, redactor jefe de France Football y responsable de la organización del premio, ha explicado algunas de las claves de la decisión, desde la ajustada diferencia entre los dos primeros hasta la influencia que pudo tener Rodri en el tercer puesto definitivo del joven azulgrana.

La clasificación final del Balón de Oro 2026

La clasificación definitiva deja a Kane en lo más alto, con Mbappé en segunda posición y Lamine Yamal cerrando el podio. El español baja un puesto respecto al año pasado, mientras que el delantero del Real Madrid firma su mejor resultado histórico en el galardón. Por detrás aparecen dos futbolistas que ya saben lo que significa conquistar el premio: Rodri y Leo Messi.

Esta es la clasificación final del Balón de Oro 2026:

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Leo Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabián Ruiz

11. Jude Bellingham

12. Pau Cubarsí

13. Achraf Hakimi

14. Vitinha

15. Declan Rice

16. Ferran Torres

17. Vinicius

18. Marc Cucurella

19. Joao Neves

20. Willian Pacho

21. Gabriel

22. Lautaro Martínez

23. Nuno Mendes

24. Luis Díaz

25. Marquinhos

26. Dayot Upamecano

27. Bruno Fernandes

28. Julián Quiñones

29. William Saliba

29. Sadio Mané

Vincent Garcia desvela que la diferencia entre Kane y Mbappé fue mínima

Una de las principales incógnitas de la votación está en conocer la distancia entre los tres primeros clasificados. Vincent Garcia ha confirmado que la pelea ha estado entre los delanteros del Bayern y del Real Madrid, una lucha tremendamente ajustada hasta el punto de que el margen entre ellos ha sido inferior al que separó a Rodri y Vinicius en 2024.

"Para los dos más primeros, Harry Kane y Kylian Mbappé, la diferencia fue mínima este año. La diferencia de puntos entre Kane y Mbappé es menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024. Aquella fue de 41 puntos, y eso no era mucho ni siquiera entonces", explicó el máximo responsable del galardón.

Garcia también detalló cómo evolucionó la carrera durante el proceso de votación, señalando que Mbappé estuvo por delante durante buena parte del periodo de votación, pero Kane terminase imponiéndose. El resultado final confirma que el inglés ha conseguido superar al francés en una de las ediciones más disputadas de los últimos años.

El dirigente de France Football defendió, además, los méritos individuales del delantero inglés y no atribuyó su victoria únicamente a los éxitos colectivos. Kane firmó 73 goles entre su club y la selección, alcanzó las semifinales de la Champions con el Bayern y las del Mundial con Inglaterra. "Es, ante todo, un gran, gran goleador. Los miembros del jurado seguramente consideraron que era quizá la mejor combinación de todos los candidatos", concluyó.

Rodri le restó votos a Lamine Yamal

Otro de los aspectos que ha abordado Garcia es la tercera posición de Lamine Yamal. El responsable del Balón de Oro considera que el reparto de votos entre los representantes de España pudo perjudicar al futbolista del Barcelona, con Rodri como otro de los candidatos que recibió apoyos.

"Si analizamos los votos, en la selección española que ganó el Mundial, hubo una división entre Rodri y Lamine Yamal. Rodri le quitó algunos votos a Lamine en esta votación en particular. Hubo cierta dispersión de votos entre los españoles. España era un colectivo, por lo que fue difícil destacar una actuación individual. Sabiendo que Lamine Yamal es campeón del mundo pero marcó un solo gol y empezó lesionado, a los miembros del jurado les costó diferenciar a los españoles y destacar a uno sobre otro", explicó.

Los puntos oficiales se conocerán el sábado

Para conocer el reparto exacto de apoyos habrá que esperar a la publicación de los resultados completos. Garcia no quiso revelar a quién votó personalmente y emplazó a la publicación oficial del recuento para despejar las incógnitas que todavía rodean la clasificación. "He votado por alguien que no ha ganado, y considero que también lo merecía, pero ya lo verán el sábado", señaló el redactor jefe de France Football.

Será entonces cuando se conozcan los puntos obtenidos por cada candidato y pueda comprobarse con cifras la distancia entre Kane y Mbappé, así como el reparto de votos que terminó situando a Lamine Yamal en la tercera posición.